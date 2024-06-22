Fenerbahçe’ye ’10 numara’ transfer! Sebastian Szymanski’nin yerine yıldız futbolcu isim gelecek

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de birçok futbolcu transfer listesinde bulunuyor.
Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de birçok futbolcu transfer listesinde bulunuyor.
Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelerek resmen iş başı yaptığı sarı lacivertlilerde belirlenen oyuncularla görüşmeler giderek yoğunlaştırılıyor.
Deneyimli çalıştırıcının istediği isimler üzerinden giden yönetim çok sayıda futbolcu için menajerleri ve kulüpleri ile temas halinde.
ÖNCELİK FORVET
Belirlenen mevkilerin ilk sırasında forvet geliyor. Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşması ve Edin Dzeko'nun da ayrılma ihtimaline karşı yeni bir veya iki golcü alınmak isteniyor.
Gündemde yer alan futbolcular arasında Akor Adams ve ve Moise Kean bulunuyor. İki isim için kulüpleri transfere sıcak bakıyor.
Fenerbahçe her şeye rağmen geride kalan sezondaki gibi Dzeko sikletinde çok önemli bir golcüyü de kadrosuna katabilir.
Ülkesiyle EURO 2024'ten elenen ve kendini gösterme şansını pek yakalayamayan yıldız futbolcu eğer istenen seviyede öneri gelirse gönderilecek.
ADRES İTALYA
24 yaşındaki oyuncunun yeri ise hemen doldurulmak isteniyor. Gündemde yer alan isimlerden biri de İtalya'da forma giyiyor.
Jose Mourinho ve ekibinin raporuna göre yönetim Udinese'nin Sırp futbolcusu Lazar Samardžić ile ilgileniyor.
Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan ve kontratı 2026'da sona erecek genç yıldız için Dusan Tadic kozunu devreye sokacak. Önümüzdeki günlerde de masaya oturulması bekleniyor.
Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Samardzic daha önce Hertha Berlin ve Leipzig'de top koşturdu.
2021'den bu yana oynadığı Udinese'de 97 maçta 13 gol, 9 asistlik performans gösteren genç yıldız, EURO 2024 kadrosunda olduğu Sırbistan'la da 10 maça çıktı.