Fenerbahçe’ye ’10 numara’ transfer! Sebastian Szymanski’nin yerine yıldız futbolcu isim gelecek

Deneyimli çalıştırıcının istediği isimler üzerinden giden yönetim çok sayıda futbolcu için menajerleri ve kulüpleri ile temas halinde.

ÖNCELİK FORVET Belirlenen mevkilerin ilk sırasında forvet geliyor. Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşması ve Edin Dzeko'nun da ayrılma ihtimaline karşı yeni bir veya iki golcü alınmak isteniyor.

Gündemde yer alan futbolcular arasında Akor Adams ve ve Moise Kean bulunuyor. İki isim için kulüpleri transfere sıcak bakıyor.

Fenerbahçe her şeye rağmen geride kalan sezondaki gibi Dzeko sikletinde çok önemli bir golcüyü de kadrosuna katabilir.