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Fenerbahçe'ye '10 numara' transfer! Sebastian Szymanski'nin yerine yıldız futbolcu isim gelecek

Yeni sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da aynı yoğunlukta sürüyor. Sarı lacivertliler kuracağı kadroyu sağlam temellerle ilerletmek ve mutlu sona ulaştırmak amacında. Bu nedenle de çok sayıda isimle temaslar hızlandırıldı. Kulüpler ve menajerlerle bir an önce imza atmak konusunda artık işin resmiyete dökülmesi için saatler sayılıyor. Rakiplerin transferlere başlaması da beklentileri arıtıyor. Kanarya 10 numarasını da buldu. Sebastian Szymanski satılırsa yıldız futbolcu için takımıyla görüşmeler gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 00:43 Güncelleme 23 Haziran 2024, 00:45
Fenerbahçe’ye ’10 numara’ transfer! Sebastian Szymanski’nin yerine yıldız futbolcu isim gelecek

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Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de birçok futbolcu transfer listesinde bulunuyor.

Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelerek resmen iş başı yaptığı sarı lacivertlilerde belirlenen oyuncularla görüşmeler giderek yoğunlaştırılıyor.

Portekizli teknik adamla birlikte bu kez şampiyonluk hasretine son vermeyi isteyen yönetim kesenin ağzını açmış durumda.

Deneyimli çalıştırıcının istediği isimler üzerinden giden yönetim çok sayıda futbolcu için menajerleri ve kulüpleri ile temas halinde.

ÖNCELİK FORVET

Belirlenen mevkilerin ilk sırasında forvet geliyor. Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşması ve Edin Dzeko'nun da ayrılma ihtimaline karşı yeni bir veya iki golcü alınmak isteniyor.

Gündemde yer alan futbolcular arasında Akor Adams ve ve Moise Kean bulunuyor. İki isim için kulüpleri transfere sıcak bakıyor.

Fenerbahçe her şeye rağmen geride kalan sezondaki gibi Dzeko sikletinde çok önemli bir golcüyü de kadrosuna katabilir.

ALTERNATİFİ HAZIR

Diğer yandan orta saha için de çalışmalar devam ediyor. Sebastian Szymanski'yi bonservisiyl satma konusunda astronomik bir teklif gelmesi halinde sıcak olan yönetim Polonyalı orta sahanın alternatifini hazırladı.

Ülkesiyle EURO 2024'ten elenen ve kendini gösterme şansını pek yakalayamayan yıldız futbolcu eğer istenen seviyede öneri gelirse gönderilecek.

ADRES İTALYA

24 yaşındaki oyuncunun yeri ise hemen doldurulmak isteniyor. Gündemde yer alan isimlerden biri de İtalya'da forma giyiyor.

Jose Mourinho ve ekibinin raporuna göre yönetim Udinese'nin Sırp futbolcusu Lazar Samardžić ile ilgileniyor.

Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan ve kontratı 2026'da sona erecek genç yıldız için Dusan Tadic kozunu devreye sokacak. Önümüzdeki günlerde de masaya oturulması bekleniyor.

Sırp futbolunda gelecekte adından söz ettirmesi beklenen 22 yaşındaki orta saha için nabız yoklanırken; Udinese en az 25 milyon euro'luk fiyat biçti.

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Samardzic daha önce Hertha Berlin ve Leipzig'de top koşturdu.

2021'den bu yana oynadığı Udinese'de 97 maçta 13 gol, 9 asistlik performans gösteren genç yıldız, EURO 2024 kadrosunda olduğu Sırbistan'la da 10 maça çıktı.

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