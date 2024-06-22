A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella , Portekiz'e kaybedilen 3-0'lık maç sonrasında soruları yanıtladı. İtalyan teknik direktör ilk 20 dakika iyi olduklarını ancak sonrasında gol atamadıkları için zorlandıklarını ifade etti.

Vincenzo Montella şöyle konuştu:

"Genel olarak fena bir maç oynadığımızı düşünmüyorum. İlk 20 dakika biz daha iyiydik. Böyle maçlarda ilk dakikalarda golü bulmazsanız sonra daha zor oluyor.

İlk golden sonra tam toparladık derken böyle oldu. Daha sonra toparlamaya çalıştık

3 kalecimiz de çok iyi. Altay; İtalya, Galler ve Almanyamaçlarında çok iyiydi. Biz bu sabah sakatlıkla uyandık, bu yüzden böyle bir karar aldık.