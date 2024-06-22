A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz'e kaybedilen 3-0'lık maç sonrasında soruları yanıtladı. İtalyan teknik direktör ilk 20 dakika iyi olduklarını ancak sonrasında gol atamadıkları için zorlandıklarını ifade etti.
A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz'e kaybedilen 3-0'lık maç sonrasında soruları yanıtladı. İtalyan teknik direktör ilk 20 dakika iyi olduklarını ancak sonrasında gol atamadıkları için zorlandıklarını ifade etti.
Vincenzo Montella şöyle konuştu:
"Genel olarak fena bir maç oynadığımızı düşünmüyorum. İlk 20 dakika biz daha iyiydik. Böyle maçlarda ilk dakikalarda golü bulmazsanız sonra daha zor oluyor.
İlk golden sonra tam toparladık derken böyle oldu. Daha sonra toparlamaya çalıştık
3 kalecimiz de çok iyi. Altay; İtalya, Galler ve Almanyamaçlarında çok iyiydi. Biz bu sabah sakatlıkla uyandık, bu yüzden böyle bir karar aldık.
Sonuçlar kötü olunca ilk düşman milli takım hocası oluyor.
İsmail büyük bir sakatlıktan geliyor. Hazır değil derken 90 dakika çıkarmaya hazır değil. Bu yüzden zaman verdik.
Arda konusunda gerçekten üzgünüm. Arda gerçekten yorgundu ve sakatlık riski vardı. Hatta maça almasam mı diye düşündüm. Bir gol atarız düşüncesiyle onu oyuna aldım.
Yolumuz daha uzun. Birbirimize güveniyoruz. Devam!"