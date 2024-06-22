2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika, E grubundaki ikinci maçında Romanya ile kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-0'lık skorla Belçika oldu. İşte Belçika Romanya maçında yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...
GOLLER
Tielemans! Belçika maça golle başladı!
Kevin De Bruyne!! Kaptan takımını rahatlatıyor
ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Lukaku'nun golü VAR kontrolü sonrası iptal edildi.
Dennis Man net pozisyonu değerlendiremedi.
BELÇİKA GOLLE BAŞLADI
Maçta dakikalar 3'ü gösterirken Belçika golü attı. Ön bölgede kaptığı topla hücuma çıkan Lukaku ve arkadaşları ceza sahasına girdi. Kongo asıllı forvet önce servis yaptı ardından rakip stoperle girdiği mücadelede Tielemans'ı buldu. Yıldız orta sahada yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.