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Ateş hattı: Belçika ilk galibiyetini aldı Romanya'nın gücü yetmedi... İşte goller

EURO 2024'ün E grubunda oynadığı ilk maçtan 1-0 yenik ayrılan Belçika, Ukrayna'yı 3-0 ile deviren Romanya'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı Şeytan karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Tielemans ile öne geçti. Gaziantepli Nita kurtarışlarıyla mücadeleye damga vurdu. Lukaku'nun golü VAR'daön döndü. Ardından Kevin De Bruyne skoru 2-0'a getirdi ve ülkesine 3 puanı kazandırdı. Böylelikle tüm takımların puanları eşitlendi. Belçika bu skorla rahat nefesa alırken Almanya'daki yolculuğu için bir sonraki mücadelede Ukrayna ile karşılaşacak. Rumenler ise güzel başladıkları turnuvada ilk yenilgilerini aldılar. Maç boyunca tehlikeleri fırsata çeviremeyen Romanya ise Slovakya karşısına çıkacak. İşte Belçika Romanya maçında yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 21:07 Güncelleme 23 Haziran 2024, 00:01
Ateş hattı: Belçika ilk galibiyetini aldı Romanya’nın gücü yetmedi... İşte goller

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika, E grubundaki ikinci maçında Romanya ile kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-0'lık skorla Belçika oldu. İşte Belçika Romanya maçında yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...

GOLLER

Tielemans! Belçika maça golle başladı!

Kevin De Bruyne!! Kaptan takımını rahatlatıyor

ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Lukaku'nun golü VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

Dennis Man net pozisyonu değerlendiremedi.

BELÇİKA GOLLE BAŞLADI

Maçta dakikalar 3'ü gösterirken Belçika golü attı. Ön bölgede kaptığı topla hücuma çıkan Lukaku ve arkadaşları ceza sahasına girdi. Kongo asıllı forvet önce servis yaptı ardından rakip stoperle girdiği mücadelede Tielemans'ı buldu. Yıldız orta sahada yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

NİTA ŞOV YAPTI

Belçika karşısında mutlak 3 puanla çıkan Romanya'da Gaziantep FK'nın kalecisi Nita, yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarının ayakta kalmasını ve farkın açılmamasını sağladı.

LUKAKU VAR'A TAKILDI

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise Lukaku bir kez daha sahneye çıktı. Dev forvet savunma arkasına atılan topla hareketlenip ağları budlu ancak VAR sonrası iptal kararı çıktı.

Belçika son maçında Ukrayna, Romanya ise Slovakya ile karşılaşacak.

Grupta tüm takımların 3 puanı bulunuyor.

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