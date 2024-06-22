Belçika karşısında mutlak 3 puanla çıkan Romanya 'da Gaziantep FK'nın kalecisi Nita, yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarının ayakta kalmasını ve farkın açılmamasını sağladı.

LUKAKU VAR'A TAKILDI

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise Lukaku bir kez daha sahneye çıktı. Dev forvet savunma arkasına atılan topla hareketlenip ağları budlu ancak VAR sonrası iptal kararı çıktı.

Belçika son maçında Ukrayna, Romanya ise Slovakya ile karşılaşacak.

Grupta tüm takımların 3 puanı bulunuyor.