EURO 2024’ün en talihsiz golü! Samet Akaydin’in geri pasında kaleci Altay topu ağlarda gördü

A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya geldi.
A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya geldi.
DEFANSTA BÜYÜK HATA
BVB Dortmund Stadı'nda oynanan maçta A Milli Futbol Takımımızın yediği ikinci gol defansta yapılan büyük hatanın ardından geldi.
Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. pic.twitter.com/RkHRAJjpmI— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024
SAMET'İN GERİ PASINDA İKİNCİ GOL GELDİ
Kaleci Altay'ın topa çıktığı sırada savunmada Samet Akaydin'in hatalı geri pasında meşin yuvarlak çizgiyi geçti.
Golün ardından kaleci Altay ve topu çizgiden çıkarmaya çalışan Zeki Çelik büyük üzüntü yaşadı.
Samet Akaydin ise yaptığı hatadan sonra bir süre olduğu yerde hareketsiz kaldı.
MERT'İN GOLÜ İLK MAÇLARIN GOLÜ SEÇİLMİŞTİ
Öte yandan EURO 2024 ikinci hafta maçları devam ederken, gruplarda oynanan ilk maçlarda atılan en güzel 4 gol seçildi.
6 grupta oynanan 12 ilk hafta maçında toplamda 35 gol atılırken, milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan ağlarına gönderdiği gol, ilk maçların en güzel golünde ilk sırada yer aldı.
ARDA'NIN GOLÜ 3'ÜNCÜ SIRADA
🇹🇷 Mert Müldür's insane volley is crowned as Goal of the Round winner 🥵#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/y8ajp8aP9V— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
Ayrıca milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan karşısında skoru 2-1'e getirdiği gol de ilk maçların en güzel golleri arasında 3'üncü sırada yer buldu.
Öte yandan ikinci sırada ise Romanya'dan Nicolae Stanciu'nun Ukrayna ağlarına gönderdiği gol yer aldı.