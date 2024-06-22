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EURO 2024'ün en talihsiz golü! Samet Akaydin'in geri pasında kaleci Altay topu ağlarda gördü

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız turnuvanın en talihsiz golünü yedi. İkinci golde kaleci Altay'ın topa çıktığı sırada savunmada Samet Akaydin'in hatalı geri pasında meşin yuvarlak çizgiyi geçti.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 20:41 Güncelleme 22 Haziran 2024, 20:55
EURO 2024’ün en talihsiz golü! Samet Akaydin’in geri pasında kaleci Altay topu ağlarda gördü

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A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya geldi.


DEFANSTA BÜYÜK HATA
BVB Dortmund Stadı'nda oynanan maçta A Milli Futbol Takımımızın yediği ikinci gol defansta yapılan büyük hatanın ardından geldi.


SAMET'İN GERİ PASINDA İKİNCİ GOL GELDİ
Kaleci Altay'ın topa çıktığı sırada savunmada Samet Akaydin'in hatalı geri pasında meşin yuvarlak çizgiyi geçti.

Golün ardından kaleci Altay ve topu çizgiden çıkarmaya çalışan Zeki Çelik büyük üzüntü yaşadı.

Samet Akaydin ise yaptığı hatadan sonra bir süre olduğu yerde hareketsiz kaldı.



MERT'İN GOLÜ İLK MAÇLARIN GOLÜ SEÇİLMİŞTİ
Öte yandan EURO 2024 ikinci hafta maçları devam ederken, gruplarda oynanan ilk maçlarda atılan en güzel 4 gol seçildi.

6 grupta oynanan 12 ilk hafta maçında toplamda 35 gol atılırken, milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan ağlarına gönderdiği gol, ilk maçların en güzel golünde ilk sırada yer aldı.

ARDA'NIN GOLÜ 3'ÜNCÜ SIRADA


Ayrıca milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan karşısında skoru 2-1'e getirdiği gol de ilk maçların en güzel golleri arasında 3'üncü sırada yer buldu.

Öte yandan ikinci sırada ise Romanya'dan Nicolae Stanciu'nun Ukrayna ağlarına gönderdiği gol yer aldı.

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