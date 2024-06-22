Milli takıma bir şok daha! Portekiz maçında her şey üst üste geldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden ay yıldızlılar, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Millilerimizde 25'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden ay yıldızlılar, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Millilerimizde 25'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın devamında ise dakikalar 75'i gösterdiği sırada Samet Akaydın sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Merih'e bıraktı.
7'İNCİ İSİM OLDU
Millilerimizde kendi ağlarını havalandıran Samet Akaydın, turnuvada rakip adına gol atan 7'inci isim olarak kayıtlara geçti.
İşte EURO 2024'te kendi kalesine gol atan futbolcular:
Almanya 5-1 İskoçya: Antonio Rüdiger (k.k.)
Avusturya 0-1 Fransa: Maximilian Wöber (k.k.)
Portekiz 2-1 Çekya: Robin Hranac (k.k.)
Hırvatistan 2-2 Arnavutluk: Klaus Gjasula (k.k.)
İskoçya 1-1 İsviçre: Fabian Schar (k.k.)
İspanya 1-0 İtalya: Riccardo Calafiori (k.k.)