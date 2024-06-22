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Milli takıma bir şok daha! Portekiz maçında her şey üst üste geldi

EURO 2024'te boy gösteren A Milli Futbol Takımımız'da Portekiz ile oynanan maçta Abdülkerim Bardakcı'nın cezalı duruma düşmesinden sonra bir şok daha yaşandı. Samet Akaydın yaşadığı sakatlıkla birlikte oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 20:58 Güncelleme 22 Haziran 2024, 20:58
Milli takıma bir şok daha! Portekiz maçında her şey üst üste geldi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden ay yıldızlılar, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Millilerimizde 25'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın devamında ise dakikalar 75'i gösterdiği sırada Samet Akaydın sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Merih'e bıraktı.

Portekiz'de ise Rafael Leao da sarı kart görerek cezalı duruma düşen isimler arasına girdi.

7'İNCİ İSİM OLDU

Millilerimizde kendi ağlarını havalandıran Samet Akaydın, turnuvada rakip adına gol atan 7'inci isim olarak kayıtlara geçti.

İşte EURO 2024'te kendi kalesine gol atan futbolcular:

Almanya 5-1 İskoçya: Antonio Rüdiger (k.k.)
Avusturya 0-1 Fransa: Maximilian Wöber (k.k.)
Portekiz 2-1 Çekya: Robin Hranac (k.k.)
Hırvatistan 2-2 Arnavutluk: Klaus Gjasula (k.k.)
İskoçya 1-1 İsviçre: Fabian Schar (k.k.)
İspanya 1-0 İtalya: Riccardo Calafiori (k.k.)

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