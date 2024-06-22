Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Geçtiğimiz sezonu 102 puanla lider tamamlayan Galatasaray, kırdığı rekorlarla şampiyon oldu.
Geçtiğimiz sezonu 102 puanla lider tamamlayan Galatasaray, kırdığı rekorlarla şampiyon oldu.
Sarı-kırmızılılar üst üste 2. kez şampiyon olarak kulüp tarihinde 24. kez bu zafere ulaştı.
Yakalanan başarıda en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk'un oldu.
Deneyimli çalıştırıcı yer aldığı 2 sezonda da öğrencileriyle birlikte 2 defa şampiyonluk ipini göğüsledi.
Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de kaptı.
Buruk ile masaya oturan yönetim, kısa süreden anlaşma sağladı.
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
KAP'a yapılan açıklamaya göre Okan Buruk, Galatasaray'dan yıllık 110.250.000 TL kazanacak.
Gelecek sezon ise ödenecek ücret, TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış gösterecek.
Diğer yandan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri takviye etmek için vites yükseltti.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un oluşturduğu liste üzerinden görüşmelerine devam ediyor.
Ayrıca sarı-kırmızılılarda birçok ismin takımdan gönderilmesi bekleniyor.
Galatasaray beklenen performansı gösteremeyen Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira ile devam etmeyi planlamıyor.
Cimbom özellikle hücum hatına takviye yapmayı planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Tete ve Zaha'nın gönderilmesi durumunda kanat bölgesine yapılmasını istedi.
Sarı-kırmızılılar transferde rotayı Hollanda'ya çevirdi.
Galatasaray'ın Ajax'ta forma giyen Steven Bergwijn için harekete geçtiği iddia edildi.
Sol kanatta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, sağ kanat ve forvet hattında da forma giyebiliyor.
Yıldız isim bu yönüyle Okan Buruk'un dikkatini çekti.
Bergwijn, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024 Avrupa Futbol Şampinası'nda yer alıyor.
Yıldız futbolcu henüz Ronald Koeman'dan süre bulamadı.
Galatasaray, Ajax ile anlaşıp 26 yaşındaki hücum oyuncusuna EURO 2024'ün ardından imza attırmayı planlıyor.
Bergwijn bu sezon Hollanda ekibinin formasını 31 maçta terletti.
Yıldız isim bu süre zarfında 13 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Bergwijn'ın Ajax'taki sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.