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Çilek değil Portakal! EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar ilk olarak Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. Aslan şimdi de gözünü EURO 2024'te Hollanda formasını terleten yıldız isme dikti. İşte A Spor'un aktardığı transfer haberinin detayları...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 11:51 Güncelleme 22 Haziran 2024, 11:51
Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

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Geçtiğimiz sezonu 102 puanla lider tamamlayan Galatasaray, kırdığı rekorlarla şampiyon oldu.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Sarı-kırmızılılar üst üste 2. kez şampiyon olarak kulüp tarihinde 24. kez bu zafere ulaştı.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Yakalanan başarıda en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk'un oldu.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Deneyimli çalıştırıcı yer aldığı 2 sezonda da öğrencileriyle birlikte 2 defa şampiyonluk ipini göğüsledi.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de kaptı.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Buruk ile masaya oturan yönetim, kısa süreden anlaşma sağladı.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

KAP'a yapılan açıklamaya göre Okan Buruk, Galatasaray'dan yıllık 110.250.000 TL kazanacak.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Gelecek sezon ise ödenecek ücret, TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış gösterecek.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Diğer yandan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri takviye etmek için vites yükseltti.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un oluşturduğu liste üzerinden görüşmelerine devam ediyor.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Ayrıca sarı-kırmızılılarda birçok ismin takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Galatasaray beklenen performansı gösteremeyen Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira ile devam etmeyi planlamıyor.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Cimbom özellikle hücum hatına takviye yapmayı planlıyor.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Teknik direktör Okan Buruk, Tete ve Zaha'nın gönderilmesi durumunda kanat bölgesine yapılmasını istedi.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Sarı-kırmızılılar transferde rotayı Hollanda'ya çevirdi.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Galatasaray'ın Ajax'ta forma giyen Steven Bergwijn için harekete geçtiği iddia edildi.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Sol kanatta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, sağ kanat ve forvet hattında da forma giyebiliyor.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Yıldız isim bu yönüyle Okan Buruk'un dikkatini çekti.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Bergwijn, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024 Avrupa Futbol Şampinası'nda yer alıyor.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Yıldız futbolcu henüz Ronald Koeman'dan süre bulamadı.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Galatasaray, Ajax ile anlaşıp 26 yaşındaki hücum oyuncusuna EURO 2024'ün ardından imza attırmayı planlıyor.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Bergwijn bu sezon Hollanda ekibinin formasını 31 maçta terletti.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Yıldız isim bu süre zarfında 13 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

Bergwijn'ın Ajax'taki sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor

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