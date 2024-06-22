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EURO 2024: Gürcistan - Çekya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Takımımızın da bulunduğu F grubunda 2. hafta maçları oynanıyor. İlk maçta millilerimize kaybeden Gürcistan, Portekiz'e yenilen Çekya ile karşılaşıyor. İki takımda da hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp gruptan çıkma şansını devam ettirmek. Gürcistan - Çekya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 15:47 Güncelleme 22 Haziran 2024, 15:47
EURO 2024: Gürcistan - Çekya | CANLI

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EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Takımımızın da bulunduğu F grubunda 2. hafta maçları oynanıyor.

İlk maçta millilerimize kaybeden Gürcistan, Portekiz'e yenilen Çekya ile karşılaşıyor. İki takımda da hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp gruptan çıkma şansını devam ettirmek.


CANLI TAKİP

Gürcistan - Çekya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

İLK 11'LER

Gürcistan : Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Davitashvili, Mekbavishvili, Kochorashvili, Kakabadze, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Çekya : Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Provod, Soucek, Jurasek, Cerny, Hlozek, Schick.



İKİ TAKIMDA İLK MAÇTA KAYIP

Gürcistan ve Çekya, F Grubu'nda çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 ile geçtiği ilk maçlarda, Portekiz ise Çekya'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışacak.



ÇEKYA'DA HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Çekoslovakya dağıldıktan sonra katıldığı turnuvalarda en iyi derecesini EURO 1996'da final oynayarak elde eden Çekya, EURO 2004'te yarı final, EURO 2012 ve 2020'de ise çeyrek final gördü. Grup aşamasında havlu atmak istemeyen Çekya, puansız ayrıldığı ilk maçtan sonra Gürcistan karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.



GÜRCİSTAN PUAN PEŞİNDE

Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Gürcistan ise Çekya karşısında turnuva tarihinde ilk kez puan almanın hesaplarını yapıyor. Turnuvadaki ilk golünü ay-yıldızlılara karşı bulan ancak puan alamayan Gürcistan için gruptan çıkabilmek adına Çekya karşılaşması hayati önem taşıyor.

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