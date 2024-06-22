EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Takımımızın da bulunduğu F grubunda 2. hafta maçları oynanıyor.
İlk maçta millilerimize kaybeden Gürcistan, Portekiz'e yenilen Çekya ile karşılaşıyor. İki takımda da hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp gruptan çıkma şansını devam ettirmek.
CANLI TAKİP
Gürcistan - Çekya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...
İLK 11'LER
Gürcistan : Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Davitashvili, Mekbavishvili, Kochorashvili, Kakabadze, Kvaratskhelia, Mikautadze.
Çekya : Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Provod, Soucek, Jurasek, Cerny, Hlozek, Schick.