EURO 2024’te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür’den! Arda Güler’in golü 3’üncü sırada

EURO 2024 ikinci hafta maçları devam ederken, gruplarda oynanan ilk maçlarda atılan en güzel 4 gol seçildi.

MERT'İN GOLÜ İLK MAÇLARIN GOLÜNDE İLK SIRADA 6 grupta oynanan 12 ilk hafta maçında toplamda 35 gol atılırken, milli futbolcu Mert Müldür 'ün Gürcistan ağlarına gönderdiği gol, ilk maçların en güzel golünde ilk sırada yer aldı.

ARDA'NIN GOLÜ 3'ÜNCÜ SIRADA



Ayrıca milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan karşısında skoru 2-1'e getirdiği gol de ilk maçların en güzel golleri arasında 3'üncü sırada yer buldu.