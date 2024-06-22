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EURO 2024’te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür'den! Arda Güler'in golü 3'üncü sırada

Milli futbolcu Mert Müldür’ün Gürcistan karşısında attığı gol, gruplardaki ilk maçların en güzel golü seçildi. Ayrıca milli futbolcu Arda Güler’in Gürcistan karşısında skoru 2-1’e getirdiği gol de ilk maçların en güzel golleri arasında 3’üncü sırada yer buldu.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 14:12 Güncelleme 22 Haziran 2024, 14:23
EURO 2024’te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür’den! Arda Güler’in golü 3’üncü sırada

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EURO 2024 ikinci hafta maçları devam ederken, gruplarda oynanan ilk maçlarda atılan en güzel 4 gol seçildi.




MERT'İN GOLÜ İLK MAÇLARIN GOLÜNDE İLK SIRADA
6 grupta oynanan 12 ilk hafta maçında toplamda 35 gol atılırken, milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan ağlarına gönderdiği gol, ilk maçların en güzel golünde ilk sırada yer aldı.

ARDA'NIN GOLÜ 3'ÜNCÜ SIRADA


Ayrıca milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan karşısında skoru 2-1'e getirdiği gol de ilk maçların en güzel golleri arasında 3'üncü sırada yer buldu.

Öte yandan ikinci sırada ise Romanya'dan Nicolae Stanciu'nun Ukrayna ağlarına gönderdiği gol yer aldı.

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EURO 2024’te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür’den! Arda Güler’in golü 3’üncü sırada
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