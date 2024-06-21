AÇILIŞ BATSHUAYI'DEN Galatasaray transfer dönemindeki ilk bombasını Michy Batshuayi ile patlatıyor. Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe ile anlaşam sağlayamayan Belçikalı futbolcu ile gerçekleştirdiği görüşmelerde imza aşamasına geldi. Kontratı sona erdikten sonra KAP açıklaması yapılarak tescil döneminin açılışı yapılacak.

SAĞ BEK ARAYIŞI Galatasaray'da öncelikli mevkilerden biri de sağ bek. Sacha Boey sonrası Serge Aurier'den istediği verimi alamayan Aslan, bu kez kalıcı ve kaliteli bir oyuncu arayışında. Lorenzo Assagnon ve Aaron Wan-Bissaka'nın adları geçiyor. Ancak iki isim için de şu ana kadar net cevap alınamadı.

ORTA SAHAYA YILDIZ BOMBASI Okan Buruk'un en çok takviye istediği bölgelerden biri de orta saha. Bu kapsamda birçok oyuncuyla görüşmelere başlayan yönetim son olarak EURO 2024'te de forma giyen İskoç yıldız Scott McTominay'i canlı izlemişti. Ancak Mannchester United'ın inadı henüz kırılamadı. Eğer ikna edilebilirse oyuncuyla temaslar da hızlandırılacak.

Sarı kırmızılılar orta saha için bir yıldız ismi daha listesine aldı. Son olarak Arsenal forması giyen ve deneyimi ile ön plana çıkan futbolcu için menajeriyle temaslar başladı.