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Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Sarı kırmızılılar bonservis ödemeden transferi bitirebilir

Yeni sezonda da şampiyonluk elde ederek hem üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmak hem de beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmaya çok yaklaşan ve Pierre-Emile Hojbjerg ile de görüşmelere başlayan Cimbom, Premier Lig'in bir yıldızını daha renklerine bağlayabilir. Menajeri ile gerçekleştirilen görüşmelerde ise Türkiye kariyerine sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 22:49 Güncelleme 21 Haziran 2024, 22:49
Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a! Sarı kırmızılılar bonservis ödemeden transferi bitirebilir

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Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışından bir kez daha sevinçle ayrılan Galatasaray 24'üncü defa kupaya uzanma başarısı gösterdi. Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Birbirinden önemli yıldızların yer aldığı listede yine Premier Lig'den bi isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Başkan Dursun Özbek'in başkanlık koltuğunda kalmaya devam ettiği Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk da sözleşmesini uzattı ve hem yönetim hem de teknik heyet olarak 1 numaralar değişmedi.

Bunun avantajını kullanarak çalışmalarına erken başlayan ve önemli bir mesafe kat eden Galatasaray, transfer konusunda bombaları patlatmaya çok yakın görünüyor.

Hem kadrosunu yeni yabancı kuralına uygun hale getirmek hem de mali yönden yana da rahatlamak isteyen yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda ilerlemeyi sürdürüyor.

Takımdaki kiralık oyuncularla yollar ayrıldı. Ayrıca bonservisleriyle gönderilme konusunda beklentilerin bulunduğu bazı isimler söz konusu.

Onların ilki Nicolo Zaniolo. İtalyan futbolcu için Teknik Direktör Okan Buruk da Galatasaray'da devam etmek istemediğini açıklayarak transferin gerçekleşebileceği konusunda fitili ateşlemişti.

Diğer yandan Wilfred Zaha'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Fildişili futbolcu takıma giremediği zamanlarda çıkardığı sorunlar ve sosyal medyada sürekli mesaj göndermesi satışın önünü açtı.

Diğer yandan Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un da olası satışlarından gelecek yüksek bonservis bedelleri yönetimin elini daha da rahatlatacak.

AÇILIŞ BATSHUAYI'DEN

Galatasaray transfer dönemindeki ilk bombasını Michy Batshuayi ile patlatıyor. Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe ile anlaşam sağlayamayan Belçikalı futbolcu ile gerçekleştirdiği görüşmelerde imza aşamasına geldi. Kontratı sona erdikten sonra KAP açıklaması yapılarak tescil döneminin açılışı yapılacak.

SAĞ BEK ARAYIŞI

Galatasaray'da öncelikli mevkilerden biri de sağ bek. Sacha Boey sonrası Serge Aurier'den istediği verimi alamayan Aslan, bu kez kalıcı ve kaliteli bir oyuncu arayışında. Lorenzo Assagnon ve Aaron Wan-Bissaka'nın adları geçiyor. Ancak iki isim için de şu ana kadar net cevap alınamadı.

ORTA SAHAYA YILDIZ BOMBASI

Okan Buruk'un en çok takviye istediği bölgelerden biri de orta saha. Bu kapsamda birçok oyuncuyla görüşmelere başlayan yönetim son olarak EURO 2024'te de forma giyen İskoç yıldız Scott McTominay'i canlı izlemişti. Ancak Mannchester United'ın inadı henüz kırılamadı. Eğer ikna edilebilirse oyuncuyla temaslar da hızlandırılacak.

Sarı kırmızılılar orta saha için bir yıldız ismi daha listesine aldı. Son olarak Arsenal forması giyen ve deneyimi ile ön plana çıkan futbolcu için menajeriyle temaslar başladı.

Daha önce Beşiktaş'ta oynayan ve ardından İngiliz ekibine geri dönen Mohamed Elneny, Galatasaray'ın listesine girdi. İngiliz ekibiyle yollarını ayıran Mısırlı futbolcu şu anda serbest statüde bulunuyor.

CİMBOM BEKLEMEDE

Yıldız oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde yeni bir Türkiye kariyerine sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi fırsatı nedeniyle sarı kırmızılılara imza atabileceği vurgulandı. Cimbom alternatifler arasına aldığı Elneny için farklı isimlerin durumunun netleşmesini bekliyor.



Elneny geçen sezon 6 karşılaşmada 96 dakika süre almıştı.

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