Joaquin Fernandez, Enis Bardhi ve Fountas için de resmi teklif ulaşırsa yine değerlendirmeye alınacak. Kuzey Makedonyalı 10 numara için 2-2.5 milyon euro bonservis beklentisi mevcut.

Trabzosnpor yaptığı 3 takviyenin ardından iki bomba birden daha patlattı.

John Lundstram gibi Rangers forması giyen ve sözleşmesi sona eren Borna Barisic ile sözleşme imzalandı. Ayrıca formalı fotoğraf da paylaşıldı. KAP açıklamasının kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor.

Hırvat futbolcu geride kalan sezonda çıktığı 35 maçta 1 gol atıp 6 asist üretti. Hücum yönü ile tanınıyor.