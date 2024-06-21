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Trabzonspor 2 transferi daha bitirdi! Formalı fotoğraf da paylaşıldı... 4 bomba daha yolda

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını dört koldan yürütüyor. Fırtına daha önce renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme, Denis Draguş ve John Lundstram'dan sonra iki yıldızla daha anlaşma sağladı. Diğer yandan İngiltere'de forma giyen iki isim de sözleşme imzalamaya çok yakın. Ligue 1'den de yine iki futbolcu için de görüşmeler sürüyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 16:15 Güncelleme 21 Haziran 2024, 16:15
Trabzonspor 2 transferi daha bitirdi! Formalı fotoğraf da paylaşıldı... 4 bomba daha yolda

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Geride kalan sezonda yaşadığı kötü günlerin izlerini silmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Fırtına, şampiyonluk hedefiyle çıktığı yolda bir kez daha geniş revizyon gerçekleştirmek üzere görüşmelerini sürdürüyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile 2021-2022 sezonunda olduğu gibi transferlerini kampa yetiştirerek ilk adımını atmak isteyen bordo mavili yönetimde gözler yapılacak takviyelere çevrilmişti.

Bu kapsamda ilk olarak Rangers ile sözleşmesi bittikten sonra İskoç ekibiyle anlaşma sağlayamayan ve takımdan ayrılan John Lundstram ile anlaşma sağlandı. İngiliz futbolcu cumartesi günü İstanbul'a, pazar ise Trabzon'a gelerek şehirde başlayacak olan kampta top başı yapacak.

Sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Standard Liege'de bulunan Denis Draguş için de Belçika ekibiyle anlaşmaya varıldı. Rumen futbolcunun turnuvada ülkesinin durumuna göre Macaristan kampına katılması bekleniyor.

2 sezon önce 4 sene formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme de bordo mavili ekibe geri döndü. Nijeryalı yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Bay Beyin lakaplı sol kanat tekrardan Fırtına için mücadele verecek.

Yönetim bir yandan aldığı oyunculara ekleme yapabilmek adına görüşmelerini sıklaştırırken diğer yandan göndereceği isimler konusunda da stratejisini belirledi.

Uğurcan Çakır, Batista Mendy ve Trezeguet için belirli bir bonservis bedelinin üzerine çıkılabilirse 3 oyuncuya da izin verilecek ancak öncelikli hedef hepsini takımda tutabilmek.

Meunier'de ise Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım tarafından istendiği takdirde Belçikalı futbolcunun satışında kolaylık sağlanacak. Kiralık giden futbolcuların tamamı ise yeni sezonda düşünülmüyor.

Joaquin Fernandez, Enis Bardhi ve Fountas için de resmi teklif ulaşırsa yine değerlendirmeye alınacak. Kuzey Makedonyalı 10 numara için 2-2.5 milyon euro bonservis beklentisi mevcut.

Trabzosnpor yaptığı 3 takviyenin ardından iki bomba birden daha patlattı.

John Lundstram gibi Rangers forması giyen ve sözleşmesi sona eren Borna Barisic ile sözleşme imzalandı. Ayrıca formalı fotoğraf da paylaşıldı. KAP açıklamasının kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor.

Hırvat futbolcu geride kalan sezonda çıktığı 35 maçta 1 gol atıp 6 asist üretti. Hücum yönü ile tanınıyor.

Karadeniz temsilcisi Draguş gibi Standard Liege'de bonservisi bulunan Cihan Çanak ile de el sıkıştı. Aslen Trabzonlu olan ve farklı takımların ilgisine rağmen tuttuğu kulübü tercih eden 19 yaşındaki kanat için Belçika ekibine 2 milyon euro ve sonraki satıştan pay verilmesi bekleniyor.

Cihan Çanak geçen sezon 31 maça çıkıp 2 de asist yaptı ve 1245 dakika sahada kaldı.

Transferler bu isimlerle sınırlı kalmıyor. Trabzonspor dört isimle daha masada ve kulüpleriyle görüşmelerini sıklaştırdı. Öncelikli hedef orta saha ve stoper.

İngiltere'de Hull City forması giyen ve kontratının son sezonuna giren Ozan Tufan konusunda da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo mavililer milli orta saha oyuncusunu renklerine bağlamaya çok yakın.

Fırtına ayrıca aynı ligde Middlesbrough'ta oynayan Daniel Tan Barlaser için de görüşmelerini sürdürüyor. Milli takım tercihini yapmadığı için yerli statüsünde oynayabilecek 27 yaşındaki oyuncu 41 maça çıktı.

10 numara için de Muhammed Cham ısrar devam ediyor. Avusturyalı yıldız oyuncu için Fransız kulübü Clermont ile temaslar sıklaştırıldı. Bonservis konusundaki direnç kırılmaya çalışılıyor. Sonraki satıştan pay gibi maddeler de sözleşme içerisine girebilir.

Savunmanın bakanlığı için ise Samuel Gigot ilk sırada. Joaquin'in ayrılacağı rotasyon sonrasında Fransız stoperle defans hattının güçlendirilmesi adına 30 yaşındaki yıldızın gelmesi adına uğraş veriliyor. Bu transferde de mutlu sona ulaşılması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

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