D grubunda son 16'ya kalması en kuvvetli ihtimal olarak gözüken Hollanda ile Fransa kozlarını Red Bull Arena'da paylaştı. İki ekibin zorlu mücadelesinde çok sayıda pozisyon yaşanırken gol çizgisini geçmeyi başaramadılar. İşte maçın önemli anları, pozisyonları ve detayları...

HOLLANDA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk anları Hollanda'nın üstünlüğüne sahne oldu. Maçın başlamasından kısa bir süre geçmiştiki Depay'ın pasıyla yerinden fırlayan Frimpong, Maignan ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda başarılı fike bekçisi topu kornere çeldi. Cody Gakpo da Polonya'ya attığı golün benzeri bir pozisyonda içeri kat edip vurdu fakat yine Fransız file bekçisi müdahalesiyle Portakallar'a izin vermedi.