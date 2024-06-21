MBAPPE YEDEK BAŞLADI
Fransa'da Avusturya maçında burnu kırılan ve karşılaşmaya maskeyle hazırlanan Kylian Mbappe yedek kulübesinde oturdu. Yıldız oyuncunun yokluğunda Thuram forma giydi. Mücadelede Horozlar Rabiot'un zoru başardığı anda gole çok yaklaşırken Griezmann'ın vuruşunda ise Verbruggen topun kaleye girmesine izin vermeyerek harika bir müdahaleye imza attı ve pozisyon kornerle sonuçlandı.
İkinci yarıda Fransa net fırsatlar buldu. Aurélien Tchouaméni'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Griezmann ise Verbruggen'i geçemedi. Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise Dembele, Ake'ye zor anlar yaşattı ancak vuruşunda top dışarı çıktı.
XAVI SIMONS VAR'A TAKILDI
Maçın 71'inci dakikasında Depay'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Xavi Simons fileleri havalandırdı ancak Hollandalı başka bir futbolcunun Maignan'ı engellediği gerekçesiyle hakem Anthony Taylor VAR'dan gelen karar sonrasonda golü iptal etti.
Hollanda gruptaki son maçında Avusturya, Fransa ise Polonya ile karşılaşacak.