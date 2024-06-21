SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İki takıma da yaramadı! Hollanda ile Fransa golsüz berabere kaldı...

EURO 2024'ün D grubundaki iki favori karşı karşıya geldi. Hollanda ile Fransa arasında oynanan zorlu mücadeleden kazanan çıkmadı. Taraflar buldukları pozisyonları cömertçe harcarken sahadan da birer puanla ayrıldı. Artık hedefleri son karşılaşmadan lider olarak 16 takım arasına kalabilmek. Ayrıca sıralamaları da rakiplerini değiştirebilir. İşte karşılaşmadaki önemli pozisyonlar ve tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 20:58 Güncelleme 21 Haziran 2024, 23:54
İki takıma da yaramadı! Hollanda ile Fransa golsüz berabere kaldı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

D grubunda son 16'ya kalması en kuvvetli ihtimal olarak gözüken Hollanda ile Fransa kozlarını Red Bull Arena'da paylaştı. İki ekibin zorlu mücadelesinde çok sayıda pozisyon yaşanırken gol çizgisini geçmeyi başaramadılar. İşte maçın önemli anları, pozisyonları ve detayları...

ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Griezmann net pozisyondan yararlanamadı!

Thuram ceza sahası yayından şansını denedi!

HOLLANDA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk anları Hollanda'nın üstünlüğüne sahne oldu. Maçın başlamasından kısa bir süre geçmiştiki Depay'ın pasıyla yerinden fırlayan Frimpong, Maignan ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda başarılı fike bekçisi topu kornere çeldi. Cody Gakpo da Polonya'ya attığı golün benzeri bir pozisyonda içeri kat edip vurdu fakat yine Fransız file bekçisi müdahalesiyle Portakallar'a izin vermedi.

MBAPPE YEDEK BAŞLADI

Fransa'da Avusturya maçında burnu kırılan ve karşılaşmaya maskeyle hazırlanan Kylian Mbappe yedek kulübesinde oturdu. Yıldız oyuncunun yokluğunda Thuram forma giydi. Mücadelede Horozlar Rabiot'un zoru başardığı anda gole çok yaklaşırken Griezmann'ın vuruşunda ise Verbruggen topun kaleye girmesine izin vermeyerek harika bir müdahaleye imza attı ve pozisyon kornerle sonuçlandı.

İkinci yarıda Fransa net fırsatlar buldu. Aurélien Tchouaméni'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Griezmann ise Verbruggen'i geçemedi. Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise Dembele, Ake'ye zor anlar yaşattı ancak vuruşunda top dışarı çıktı.

XAVI SIMONS VAR'A TAKILDI

Maçın 71'inci dakikasında Depay'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Xavi Simons fileleri havalandırdı ancak Hollandalı başka bir futbolcunun Maignan'ı engellediği gerekçesiyle hakem Anthony Taylor VAR'dan gelen karar sonrasonda golü iptal etti.

Hollanda gruptaki son maçında Avusturya, Fransa ise Polonya ile karşılaşacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Uşak, Mardin ve Adana’da yangınla dört koldan mücadele | Çanakkale’den Siirt’e İzmir’den Bingöl’e alevler dizginlendi
İsrail’in kanlı ’güvenli bölge’ oyunu! Önce göçe zorla sonra katlet | Soykırım tankları Refah’taki çadır kenti vurdu: Çok sayıda şehit
Türk Telekom
Çınar ve Mazıdağı’ndaki anız faciasında can kaybı yükseliyor! Ne kadar alanda zarar var? Diyarbakır ve Mardin’e acil yardım ödeneği
İki takıma da yaramadı! Hollanda ile Fransa golsüz berabere kaldı...
Bodrum’u karıştıran darp olayında flaş gelişme! Vedat Aşçı cephesi Kaya Sabancı’nın iddiaları asılsız dedi: Sözlü ve fiziki saldırıya uğradım
Teröristan tezgahı dağıldı PKK çıkmaza girdi! Elebaşı Sabri Ok’un son çırpınışları: Seçim için direneceğiz | Normalleşmeden rahatsızım
Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a! Sarı kırmızılılar bonservis ödemeden transferi bitirebilir
İstanbul’a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | TRAFİK YOL DURUMU
Timur Cihantimur’un duruşmasında neler yaşandı? Avukatlardan şoke eden talep: Babası varını yoğunu verir! Cezaevinde intihara mı kalkıştı? Boston’da yakalanmaları planlı mıydı?
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nun yemeğini yiyecek mi?
Pençe Kilit’ten acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit oldu! | PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
Fenerbahçe transferleri açıkladı: Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı
SON DAKİKA