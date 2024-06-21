SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Avusturya Polonya'yı ateşe attı! Muhteşem maç 3-1 bitti... İşte atılan goller

EURO 2024'te muhteşem bir maç daha geride kaldı. D grubunun ikinci haftadaki ilk karşılaşmasında Avusturya, Polonya'yı 3-1 yendi. Mücadelede Avusturya Gernot Trauner ile 1-0 öne geçti. Başakşehir'in golcüsü Piatek eşitliği sağladı ancak ikinci yarıda Avusturya fırtınası esti. Önce Christoph Baumgartner harika hazırlanan bir pozisyonu gole çevirerek ülkesini 2-1 üstünlüğe taşıdı ardından da yıldız golcü Marko Arnautovic penaltıdan farkı ikiye çıkaran vuruşu yaptı. Bu sonuçla Avusturya puanını 3'e taşırken Polonya ise ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı. İşte Polonya - Avusturya maçında atıllan goller ve önemli pozisyonlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 18:46 Güncelleme 21 Haziran 2024, 21:03
Avusturya Polonya’yı ateşe attı! Muhteşem maç 3-1 bitti... İşte atılan goller

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

EURO 2024'te D grubunun ikinci hafta maçlarından ilki geride kaldı. Avusturya ile Polonya arasında oynanan mücadele nefes kesti. Avusturya 1-0 öne geçse de Polonya Piatek ile cevap verdi. Ancak ikinci yarıda Christoph Baumgartner ve Marko Arnautovic fileleri bularak ülkelerine 3-1'lik galibiyeti getirdi.

GOLLER

10' Gernot Trauner savunmadan geldi golü attı! Avusturya golü erken buldu.


31' Başakşehir'in yıldızı Krzysztof Piatek! Polonya'nın beraberlik golü tanıdık bir isimden geldi

67' Baumgartner! Avusturya'dan hazırlanış olarak harika bir gol!


78' Arnautovic penaltıdan farkı ikiye çıkardı



TRAUNER PERDEYİ AÇTI

Stres dozu yüksek karşılaşmada gol ilk dakikalarda geldi. Feyenoord'daki performansıyla adından söz ettiren Gernot Trauner, hücuma çıkarak kendisine yapılan orta ile birlikte yaptığı kafa vuruşu sonrası fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu ülkesi adına ikinci kez gol sevinic yaşamış oldu.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI TAŞIYOR

Polonya maçta eşitliği Başakşehir'in yıldızı Piatek ile yakaladı. Ceza sahasında önünde kalan topu ağlara gönderen başarılı forvet, Adam Buksa ile birlikte en uç noktada yer aldı. Antalyaspor'da kiralık oynayan yıldız forvet Buksa bu kez gol sevinci yaşayamadı. Yerini ise turnuvada ilk kez boy gösteren Robert Lewandowski'ye bıraktı.

AVUSTURYA GERİ DÖNDÜ!

İlk maçından mağlubiyetle ayrılan ve aynı sonucu almak istemeyen Avusturya bu kez öne geçen taraf oldu. Christoph Baumgartner muhteşem hazırlanan bir pozisyonda Arnautovic'in ince zekasını kullanarak topun üsten atlamasıyla birlikte ağları bulmayı başardı.

ARNAUTOVIC FARKI İKİYE ÇIKARDI

Dakikalar 78'i gösterdiğinde ise Marko Arnautovic kazanılan penaltı sonrasında topun başına geldi. Yıldız futbolcu ağları bularak farkı ikiye çıkaran isim oldu.

Bu sonuçla Avusturya ilk 3 puanını aldı. Polonya ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.

Avusturya son maçında Hollanda, Polonya ise Fransa ile karşılaşacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa ve Uşak’ta orman yangınlarıyla dört koldan mücadele | Çanakkale’den Siirt’e İzmir’den Bingöl’e alevler dizginlendi
Bodrum’u karıştıran darp olayında flaş gelişme! Vedat Aşçı cephesi Kaya Sabancı’nın iddiaları asılsız dedi: Sözlü ve fiziki saldırıya uğradım
Teröristan tezgahı dağıldı PKK çıkmaza girdi! Elebaşı Sabri Ok’un son çırpınışları: Seçim için direneceğiz | Normalleşmeden rahatsızım
Timur Cihantimur’un duruşmasında neler yaşandı? Avukatlardan şoke eden talep: Babası varını yoğunu verir! Cezaevinde intihara mı kalkıştı? Boston’da yakalanmaları planlı mıydı?
SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin’de büyük anız yangını: 11 kişi hayatını kaybetti! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
İstanbul’a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | TRAFİK YOL DURUMU
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nun yemeğini yiyecek mi?
Pençe Kilit’ten acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit oldu! | PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
Fenerbahçe transferleri açıkladı: Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı
Hakkari’deki şüpheli ölümde flaş detay! Fatma Nur Bezen’in erkek arkadaşı Muhammet Uzun bir gün önce...
Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Küçük kızın annesi yayına bağlandı! Korkunç gerçekleri anlattı
Annelere doğum izni 1 yıl mı oluyor? Başkan Erdoğan dikkat çekti hükümet düğmeye bastı! Kira ve kreş yardımı detayı | Doğum izni uzatılacak mı?
Uyuşturucu partileri, şantaj, tehdit... Hakime Gül A. hakkında yeni detay! FETÖ’cü kocasını polis sevgilisiyle aklatmış!
SON DAKİKA