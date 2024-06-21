SÜPER LİG'İN YILDIZLARI TAŞIYOR Polonya maçta eşitliği Başakşehir'in yıldızı Piatek ile yakaladı. Ceza sahasında önünde kalan topu ağlara gönderen başarılı forvet, Adam Buksa ile birlikte en uç noktada yer aldı. Antalyaspor'da kiralık oynayan yıldız forvet Buksa bu kez gol sevinci yaşayamadı. Yerini ise turnuvada ilk kez boy gösteren Robert Lewandowski'ye bıraktı.

AVUSTURYA GERİ DÖNDÜ! İlk maçından mağlubiyetle ayrılan ve aynı sonucu almak istemeyen Avusturya bu kez öne geçen taraf oldu. Christoph Baumgartner muhteşem hazırlanan bir pozisyonda Arnautovic'in ince zekasını kullanarak topun üsten atlamasıyla birlikte ağları bulmayı başardı.

ARNAUTOVIC FARKI İKİYE ÇIKARDI Dakikalar 78'i gösterdiğinde ise Marko Arnautovic kazanılan penaltı sonrasında topun başına geldi. Yıldız futbolcu ağları bularak farkı ikiye çıkaran isim oldu. Bu sonuçla Avusturya ilk 3 puanını aldı. Polonya ise ikinci maçından da puan çıkaramadı. Avusturya son maçında Hollanda, Polonya ise Fransa ile karşılaşacak.