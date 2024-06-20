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Türkiye - Portekiz maçının hakemi belli oldu

EURO 2024'te cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer, EURO 2024 B grubunda oynanan İtalya - Arnavutluk maçında da düdük çalmıştı. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla İtalya olmuştu.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 11:28 Güncelleme 20 Haziran 2024, 11:56
Türkiye - Portekiz maçının hakemi belli oldu

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Türkiye A Milli Futbol Takımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Alman hakem, EURO 2024 elemelerinde oynanan Fransa- Hollanda maçında düdük çaldı.Alman hakem, EURO 2024 elemelerinde oynanan Fransa- Hollanda maçında düdük çaldı.

Türkiye - Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını vatandaşları Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise İspanyol Jesus Gil Manzano. Mücadelede VAR hakemi olarak yine Almanya'dan Bastian Dankert görev alacak

22 Haziran Cumartesi günü Dormuntd BVB Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye - Portekiz maçı TSİ 19.00'da başlayacak.

Zwayer, EURO 2024 B grubunda oynanan İtalya - Arnavutluk maçında da düdük çalmıştı. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla İtalya olmuştu.

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