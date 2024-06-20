Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TAKVİM’e konuştu: Artık hedef liderlik

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Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TAKVİM'e konuştu. Büyükekşi, "Genç ve potansiyelli bir milli takımımız var. Çifte bayram dedik çok şükür yerine getirdik. Milli takım forması ile milli maçlara gelin çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna yüzde 100 uydu. Büyük bir coşku var. Evimizde gibiyiz. 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısını hep beraber bağıra bağıra söyledik. Benim de sesim kısıldı. Dortmund stadının sarı duvarını kırmızı duvar yaptık" dedi.

Mehmet Büyükekşi, "Futbolcularımıza maçtan önce tarih yazacaksınız çocuklarınıza anlatacak büyük bir hikayeniz olacak dedim. Hep 2002, 2008 konuşuluyor siz 2024'ü konuşturun dedik. Yüksek karakterli iyi bir takımımız var. Cumhurbaşkanımız daha tribündeyken aradı. Tüm golleri tek tek analiz etti. Hepsiyle konuştu. Son golün önemini biliyoruz. Averaj için önemli. Gruptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz. Çıkmak yetmez birinci olarak çıkmak istiyoruz" dedi.