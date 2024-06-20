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Fenerbahçe'nin yeni transferi Djiku'dan! Dünya yıldızını ikna etti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya Fred'in yanına kaliteli bir isim alma uğraşında olan Kanarya'nın yardımına Dijku koştu. Tecrübeli stoper, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda ikna etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 12:19 Güncelleme 20 Haziran 2024, 12:20
Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

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Süper Lig'de özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Portekizli teknik adamı kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında yer almak istiyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Devler Ligi'nin 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Kuraya seri başı olarak katılan Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Eşleşmede ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen Fenerbahçe zorlu maçlar öncesi yeni transferlerini sezon öncesi kampına yetiştirmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer rotasını belirleyen yönetim gündemine flaş bir ismi aldı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Portekizli teknik direktör, Krunic'e veto verirken Boşnak oyuncunun yerine daha dinamik bir ismi kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Fred'in yanında kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin Thomas Partey için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Arsenal 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Thomas Partey'i Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu gelecek sezon kadrosunda görmek istemediğini belirtti.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncunun menajeriyle ve Arsenal'le pazarlıklara başladığını yazdı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise; Djiku da bu transfer için devrede.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

SUUDİ EKİPLERİ DE PEŞİNDE

Partey'in transferi için Suudi Arabistan ekiplerinin de devreye olduğu biliniyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Ganalı orta saha oyuncusu Arsenal formasıyla bu sezon 16 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Partey'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Partey, Gana Milli Takımı'yla toplam 45 maça çıktı ve rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti
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