Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Fred'in yanında kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin Thomas Partey için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Arsenal 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Thomas Partey'i Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu gelecek sezon kadrosunda görmek istemediğini belirtti.

İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncunun menajeriyle ve Arsenal'le pazarlıklara başladığını yazdı.