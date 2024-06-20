Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti

Süper Lig'de özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Portekizli teknik adamı kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında yer almak istiyor.
Devler Ligi'nin 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Kuraya seri başı olarak katılan Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.
Eşleşmede ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen Fenerbahçe zorlu maçlar öncesi yeni transferlerini sezon öncesi kampına yetiştirmek için düğmeye bastı.
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer rotasını belirleyen yönetim gündemine flaş bir ismi aldı.
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Portekizli teknik direktör, Krunic'e veto verirken Boşnak oyuncunun yerine daha dinamik bir ismi kadrosunda görmek istiyor.
Fred'in yanında kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin Thomas Partey için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.
Arsenal 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Thomas Partey'i Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu gelecek sezon kadrosunda görmek istemediğini belirtti.
İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncunun menajeriyle ve Arsenal'le pazarlıklara başladığını yazdı.
Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise; Djiku da bu transfer için devrede.
SUUDİ EKİPLERİ DE PEŞİNDE
Partey'in transferi için Suudi Arabistan ekiplerinin de devreye olduğu biliniyor.
Ganalı orta saha oyuncusu Arsenal formasıyla bu sezon 16 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Partey'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Partey, Gana Milli Takımı'yla toplam 45 maça çıktı ve rakip fileleri 13 kez havalandırdı.