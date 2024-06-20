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Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? F1 yarış takvimi 2024!

Formula 1 tutkunlarının heyecanla beklediği 2024 sezonu, geçtiğimiz yıl Max Verstappen'in şampiyonluk kupasını kaldırdığı başarı dolu bir yılın ardından başladı. Şimdi gözler İspanya Grand Prix'ine çevrildi. Peki, Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 09:22 Güncelleme 20 Haziran 2024, 09:24
Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? F1 yarış takvimi 2024!

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Formula 1 tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği İspanya Grand Prix'i merak ediliyor. Dünyanın dört bir yanındaki pistlerde gerçekleşen bu uluslararası yarışlar, hız tutkunları için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. Peki, Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? F1 yarış takvimi 2024!

Formula 1 İspanya GP ne zaman?

Formula 1 İspanyta Grand Prix'i 23 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yarış bilgileri
Tarih: 23 Haz Paz 16:00
Pist: Circuit de Barcelona-Catalunya

Kanal bilgisi detaylar geldiğinde eklenecektir.

Mercedes, İspanya'da Sürpriz Yapabilir mi?

Formula 1 sezonunda rekabet, Mercedes'in Barselona'da sürpriz yapma potansiyelini tartışma konusu yapıyor. Red Bull'un başlangıçta gösterdiği üstünlük son dört yarışta zayıflarken, McLaren ve Ferrari'nin araya girerek zaferleri paylaştığı bir döneme girildi. Ancak, İspanya Grand Prix'sinde Mercedes'in güçlü bir performans sergileme olasılığı konuşuluyor.

Hill'in Değerlendirmesi

Eski şampiyon Damon Hill, Mercedes'in geliştirilmiş W15 aracıyla sürpriz yapabileceğini düşündüğünü belirtti. Hill'e göre, Max Verstappen ve Red Bull'un hala güçlü olduğunu ancak gridin çok yakın olması nedeniyle taktiksel avantajların başka takımlar için fırsat doğurabileceğini vurguladı.

Allison'ın Görüşü

Mercedes'in teknik direktörü James Allison ise Barselona pistinin ve hafta sonu için tahmin edilen sıcak hava koşullarının, W15'in güçlü yanlarını tam olarak ortaya çıkarmayabileceğini düşünüyor. Allison, araçlarını sürekli olarak geliştirdiklerini ve bu değişikliklerin her pistte geçerli olacağını belirtirken, Barselona'da ön sıralarda olmalarını beklemiyor.

Özetle, İspanya Grand Prix'sinde Mercedes'in nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Red Bull'un geçmiş başarısının devam edip etmeyeceği, McLaren ve Ferrari'nin aralarında nasıl bir sıralama oluşturacakları ve Mercedes'in bu karmaşık rekabet ortamında nasıl bir rol üstleneceği heyecanla bekleniyor. Formula 1 tutkunları, Barselona'da hangi takımın zirveye çıkacağını görmek için sabırsızlanıyor.

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