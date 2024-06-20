Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? F1 yarış takvimi 2024!

Hill'in Değerlendirmesi Eski şampiyon Damon Hill, Mercedes'in geliştirilmiş W15 aracıyla sürpriz yapabileceğini düşündüğünü belirtti. Hill'e göre, Max Verstappen ve Red Bull'un hala güçlü olduğunu ancak gridin çok yakın olması nedeniyle taktiksel avantajların başka takımlar için fırsat doğurabileceğini vurguladı.

Allison'ın Görüşü Mercedes'in teknik direktörü James Allison ise Barselona pistinin ve hafta sonu için tahmin edilen sıcak hava koşullarının, W15'in güçlü yanlarını tam olarak ortaya çıkarmayabileceğini düşünüyor. Allison, araçlarını sürekli olarak geliştirdiklerini ve bu değişikliklerin her pistte geçerli olacağını belirtirken, Barselona'da ön sıralarda olmalarını beklemiyor.

Özetle, İspanya Grand Prix'sinde Mercedes'in nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Red Bull'un geçmiş başarısının devam edip etmeyeceği, McLaren ve Ferrari'nin aralarında nasıl bir sıralama oluşturacakları ve Mercedes'in bu karmaşık rekabet ortamında nasıl bir rol üstleneceği heyecanla bekleniyor. Formula 1 tutkunları, Barselona'da hangi takımın zirveye çıkacağını görmek için sabırsızlanıyor.