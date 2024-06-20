Formula 1 tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği İspanya Grand Prix'i merak ediliyor. Dünyanın dört bir yanındaki pistlerde gerçekleşen bu uluslararası yarışlar, hız tutkunları için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. Peki, Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? F1 yarış takvimi 2024!
Formula 1 İspanya GP ne zaman?
Formula 1 İspanyta Grand Prix'i 23 Haziran Pazar günü yapılacak.
Yarış bilgileri
Tarih: 23 Haz Paz 16:00
Pist: Circuit de Barcelona-Catalunya
Kanal bilgisi detaylar geldiğinde eklenecektir.
Mercedes, İspanya'da Sürpriz Yapabilir mi?
Formula 1 sezonunda rekabet, Mercedes'in Barselona'da sürpriz yapma potansiyelini tartışma konusu yapıyor. Red Bull'un başlangıçta gösterdiği üstünlük son dört yarışta zayıflarken, McLaren ve Ferrari'nin araya girerek zaferleri paylaştığı bir döneme girildi. Ancak, İspanya Grand Prix'sinde Mercedes'in güçlü bir performans sergileme olasılığı konuşuluyor.