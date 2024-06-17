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Trabzonspor transfer haberleri | Bordo mavililer EURO 2024'ün yıldızını kadrosuna kattı! İşte formalı görüntüsü

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu oluşturabilmek adına geniş bir harekata başlayan ve çok sayıda isimle görüşen yönetim ilk olarak Nwakaeme'yi açıklamıştı. Nijeryalı futbolcudan sonra hamleler de peş peşe gelecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden iki yıldızın adını rapor olarak sundu ve temaslar yoğunlaştı. Ayrıca daha önce görüşülen isim de formayı giydi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 18:10 Güncelleme 17 Haziran 2024, 18:24
Trabzonspor transfer haberleri | Bordo mavililer EURO 2024’ün yıldızını kadrosuna kattı! İşte formalı görüntüsü

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Şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda transferlerini kampa yetiştirerek büyük bir avantaj sağlayan Trabzonspor, sene boyunca bunun meyvelerini toplamış ve önemli bir farkla da kupaya uzanmayı başarmıştı.

Geride kalan 2 senede ise zirvenin uzağında kalan ve transfer konusunda beklentileri karşılayamayan bordo mavililerde Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir sayfa açılmak isteniyor.

Başkan Ertuğtul Doğan'ın tam yetki verdiği ve rotasını deneyimli teknik adama göre belirlediği tescil dönemi için pek çok yıldız futbolcunun adı listede yer alıyor.

Artık iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Karadeniz Fırtınası yeni bir kimlikle sahada yer alacak ve rakiplerinin üstünde yer alabilmek adına ter dökecek.

NWAKAEME TEKRAR TRABZON'DA

Trabzonspor gelecek sezonun ilk bombasını Nwakaeme ile patlattı. Daha önce 4 sene bordo mavili formayı giyen Nijeryalı yıldız, 2 sezonun ardından eski takımına geri döndü.

Deneyimli futbolcu yayınlanan videoda; "Merhaba, Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e, ve şampiyon Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve ayrıca büyük büyük teşekkürlerimi de benim aile olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarlarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz. Benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor." açıklamasında bulundu.

Ancak Fırtına sadece Nwakaeme ile sezonu kapatmayacak. Eksik bölgeler ve takviye yapılmak istenen pozisyonlar için de çok sayıda isimle görüşmeler başladı.

Sezon kapanmadan yapılan görüşmelerde Trabzonspor 3 isimle anlaşmaya varmıştı. Transferlerin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Sol bek konusunda eksik olduklarını düşünen Abdullah Avcı, Rangers ile sözleşmesi sona eren ve İskoç ekibinden ayrılan Borna Barisic'i istedi. Orta sahada ise John Lundstram'da karar kılındı ve iki yıldız bonservis ödenmeden imza atacak.

Trabzonspor'un yeni transferi Lundstram, 23 Haziran'da İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Ardından Trabzon'a gelerek 24 Haziran'daki ilk etap kampına katılacak.

DENİS DRAGUŞ FORMAYI GİYDİ

Ayrıca sezonu Gaziantep FK'da geçiren ve bonservisi Standard Liege'de bulunan Romen futbolcu Denis Draguş için de görüşmeler sona erdi ve anlaşmaya varıldı.

Trabzonspor Denis Draguş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İZLE I Denis Draguş Trabzonspor'da! İşte detaylar...

NUNEZ OPERASYONU

Oyun kurucu bölgesinde ise Marcelino Nunez'in adı geçiyor. Şilili yıldızın Norwich City'den çıkışı için yüksek bir bonservis beklenmesi işi zora soksa da yönetim farklı formüllerle masaya teklif sunmayı planlıyor.

GIGOT'TA SONA DOĞRU

Savunma Fransız yıldız Samuel Gigot'a teslim edilecek. Marsilya'dan ayrılacağı açıklanan tecrübeli stoper daha önce Spartak Moskova'da oynadığı dönemde de istenmiş ancak o dönem transferi gerçekleşmemişti. Bu kez görüşmelerde önemli mesafe kat edildi.

CHAM'DAN VAZGEÇİLMİYOR

10 numara için Muhammed Cham'ın adı ilk sırada. Dele Bashiru'yu da gündemine alan bordo mavililerde yıldız ismin Lazio ile anlaşması sonrası Avusturyalı oyuncunun kadroya katılması adına yoğun uğraş veriliyor. Eğer bonservi sorunu çözülürse imza attırılacak.

İLK HEDEF ONUACHU

Gol sorunu yaşamak istemeyen Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz günlerde forma lansmanında konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu için Southampton'ın yüksek transfer bedeli istediğini açıklamıştı.

Nijeryalı futbolcuda olumsuz bir sonuç alınırsa alternatifleri de hazırlandı. Abdullah Avcı, daha önce gündemine aldığı Yaremchuk'un yanı sıra EURO 2024'te forma giyen iki ismin adını verdi ve görüşmeler başladı.

Uzun boylu ve ceza sahasında aktif bir isim arayan tecrübeli çalıştırıcı eğer Ukraynalı yıldızda da istenen sonuca ulaşılamazsa Süper Lig'de forma giymiş oyuncularla yoluna devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

BUKSA VE WEGHORST LİSTEDE

Buna göre Adam Buksa ve Wout Weghorst için temaslar yoğunlaştı. EURO 2024'te Hollanda Polonya arasında oynanan maçta iki yıldız da gol atmayı başarmış, Hollandalı santrfor takımına 3 puan getiren sayıyı kaydetmişti.

Adam Buksa geride kalan sezonu Antalyaspor'da geçirmiş ve 35 karşılaşmada 16 gol atıp 2 de asist üreterek öenmli bir istatistik yakalamıştı. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan 27 yaşındaki yıldızın bonservisi Lens'te bulunuyor.

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst ise Burnley'den Hoffenheim'e kiralık olarak gitmiş, 30 maçta 7 kez ağları havalandırıp 4 de asist yapmıştı.

Yönetim iki yıldızdan birini kadrosuna katabilmek adına yoğun uğraş verirken hedef en kısa sürede imzayı attırabilmek.

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