Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenilmişti. (5 Ekim 2023)



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ İSVİÇRE TEMSİLCİSİ LUGANO

Lugano Futbol Kulübü, İsviçre'nin Lugano kentini Super League'de temsil eden takımdır. 1908 yılında kurulan Lugano Futbol Kulübü, 2004 yılında maddi sorunları nedeniyle küme düşürüldükten sonra AC Lugano adıyla yeniden kuruldu. 2008'de adını yeniden Lugano Futbol Kulübü (Lugano FC) olarak değiştirdi. Kulüp, maçlarını Cornaredo Stadyumu'nda oynamaktadır. Kulübün İsviçre Ligi'nde 1937-38, 1940-41, 1948-49 sezonlarında olmak üzere 3 şampiyonluğu bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenilmişti. (5 Ekim 2023) BEŞİKTAŞ'LA EŞLEŞTİ

Lugano, Avrupa kupalarında son olarak 2023-24 sezonunda Konferans Ligi'ne katılmıştı. İsviçre takımı grup aşamasında Club Brugge, Bodø/Glimt ve Beşiktaş takımları ile eşleşmişti.

Lugano, deplasmanda temsilcimiz Beşiktaş, 3-2 mağlup ederken teknik direktör Şenol Güneş maçtan bir gün sonra istifasını vermişti.



AVRUPA KUPALARINDA HANGİ TAKIMLAR MÜCADELE EDECEK?

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Galatasaray, rakibini elemesi halinde organizasyona yeni formatında dahil olacak.

Sezonu üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için 3 eleme oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'Ne play-off turundan başlayacak bu turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak. Başakşehir 2. eleme turundan katılacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için 3 eleme geçmek zorunda. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN