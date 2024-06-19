SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Turnuvaya 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Jose Mourinho'nun öğrencilerinin rakibi de belli oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 13:36 Güncelleme 19 Haziran 2024, 13:36
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i Galatasaray'ın ardında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Devler Ligi'ne 2. tur aşamasından katılacak olan sarı lacivertlilerin rakibi de belli oldu.

Kanarya'nın bu turdaki rakibi, İsviçre ekibi Lugano oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN?
İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenilmişti. (5 Ekim 2023)UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenilmişti. (5 Ekim 2023)

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ İSVİÇRE TEMSİLCİSİ LUGANO
Lugano Futbol Kulübü, İsviçre'nin Lugano kentini Super League'de temsil eden takımdır.

1908 yılında kurulan Lugano Futbol Kulübü, 2004 yılında maddi sorunları nedeniyle küme düşürüldükten sonra AC Lugano adıyla yeniden kuruldu. 2008'de adını yeniden Lugano Futbol Kulübü (Lugano FC) olarak değiştirdi. Kulüp, maçlarını Cornaredo Stadyumu'nda oynamaktadır. Kulübün İsviçre Ligi'nde 1937-38, 1940-41, 1948-49 sezonlarında olmak üzere 3 şampiyonluğu bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenilmişti. (5 Ekim 2023)UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenilmişti. (5 Ekim 2023)

BEŞİKTAŞ'LA EŞLEŞTİ
Lugano, Avrupa kupalarında son olarak 2023-24 sezonunda Konferans Ligi'ne katılmıştı. İsviçre takımı grup aşamasında Club Brugge, Bodø/Glimt ve Beşiktaş takımları ile eşleşmişti.

Lugano, deplasmanda temsilcimiz Beşiktaş, 3-2 mağlup ederken teknik direktör Şenol Güneş maçtan bir gün sonra istifasını vermişti.

AVRUPA KUPALARINDA HANGİ TAKIMLAR MÜCADELE EDECEK?
2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Galatasaray, rakibini elemesi halinde organizasyona yeni formatında dahil olacak.

Sezonu üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için 3 eleme oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'Ne play-off turundan başlayacak bu turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.

Başakşehir 2. eleme turundan katılacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için 3 eleme geçmek zorunda.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
4 ilde orman yangınları! Çanakkale, İzmir, Uşak ve Muğla... Bakan Yumaklı yangınlarda son durumu açıkladı! Ölü ya da yaralı var mı?
Eylem Tok ve oğlu ABD’de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar
Türk Telekom
Avrupa’da kuralar çekiliyor: Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor!
Salda Gölü’nde filmleri aratmayan olay! Deniz simidiyle açığa sürüklenen küçük kızı şişme botla kurtardı: 2 bin metre kürek çekti
ABD’de emsal karar! Los Angeles’ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
EURO 2024’e Arda Güler ve Mert Müldür damgası! Jeneriklik goller ’en iyiye’ aday
Kate Middleton’ın kıyafetindeki gizli mesaj ne? Aylar sonra ilk kez kamuoyuna çıkmıştı: The Sun tek tek analiz etti
Başkan Erdoğan, EURO 2024’te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak kutladı: Arda dört dörtlük bir goldü
EURO 2024’e Türkiye damgası! Dünya Gürcistan maçını konuşuyor: Dortmund’a fırtınayı Arda Güler getirdi
Putin Kuzey Kore’de! 24 yıl sonra ilk ziyaret! ABD ve Güney Kore alarmda: Rus lider Kim Jong Un ile ne konuştu? Sömürgecilere karşı yeni dönem
Türkiye Gürcistan’ı 3 golle devirdi! Heyecan dolu maç için yazarlardan ilk yorum: Yanlış kadro yanlış taktik
Rezervlerdeki toparlanma Türk Lirasına geçişi hızlandırdı! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
GÖZLER 3 TEMMUZ’DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık
SON DAKİKA