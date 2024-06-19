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Abdülkerim Bardakcı kimseden çekinmiyor! Sosyal medyadaki konuya açıklık getirdi

EURO 2024'te mücadele eden milli takımımızın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı hem Gürcistan maçı hem de takım hakkında açıklamalarda bulundu. Deneyimli stoper kimseden çekinmediklerini dile getirirken Samet Akaydın'ın sosyal medyada çok konuşulan şort konusuna da açıklık getirdi.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 21:42 Güncelleme 19 Haziran 2024, 22:10
Abdülkerim Bardakcı kimseden çekinmiyor! Sosyal medyadaki konuya açıklık getirdi

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Türkiye, dün BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelede goller Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken şimdiki hedef ise Portekiz maçı ve hazırlıklar başladı. Basın mensuplarının karşısına çıkan ay yıldızlıların deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı önemli açıklamalarda bulundu.

Gürcistan maçında iyi oynadıklarını ancak zaman zaman net pozisyonlar da verdiklerini belirten Abdülkerim Bardakcı, "Amacımız galibiyetle başlamaktı. İyi ve faydalı bir kamp dönemiydi. İyi hazırlık maçları oynadık, sonuçları iyi olmasa da her şeyi test ettik ve gördük. Kaliteli bir kadroya sahibiz. İlk maçlar, en zor maçlar arasına girmiştir. Çok şükür galip geldik. İnşallah bunu da devam ettirmek istiyoruz. Bence dün iyi oynadık ama bazen savunmada birkaç net pozisyon verdik. Bu da maç içinde olan şeyler. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu kadar pozisyon vermememiz lazım. Bu da bize umarım ders olur. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu kadar pozisyon vermeyiz. Kim oynarsa oynasın fark etmiyor. Buraya en formda oyuncular geliyor. Herkes formda, Samet öyle, Merih öyle. Kim oynarsa oynasın fark etmez, değişen bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

"Turnuvada kimseden çekincemiz yok"

GERİ ÇEKİLMEK PSİKOLOJİK

Kenan Yıldız'ın ilk yarıda attığı golün iptal olmaması halinde maçın daha farklı olacağına dikkat çeken tecrübeli savunmacı, "Golü atsaydık, ofsayt olmasaydı maç farklı bir noktaya gidecekti. Gol iptal edilince ister istemez psikolojik olarak skoru korumak istiyorsun. İçeride bunu konuştuk, ikinci yarı çıktık ve bunu düzelttik. Psikolojik olarak geri çekiliyorsunuz skoru korumak için. Bu kadar topun arkasına çekilip, beklersen her an gol yeme ihtimalin oluyor ve bunu düzelttik" şeklinde konuştu.

SAMET'E 10 PUAN VERDİ

Zaman zaman gösterdiği performansla eleştirilen takım arkadaşı Samet Akaydın'ın Gürcistan karşısında çok iyi oynadığını ifade eden Bardakcı, şunları kaydetti:

"Samet kampta en yakınlarımdan biri, onu çok seviyorum. Dün bence 10 üzerinden 10 oynadı. Eleştiriler olması ülkemizde normal. En ufak hatada performans düşüklüğünde eleştiriler başlıyor. Samet bunun altında kalkmasını bildi. Samet mental olarak kuvvetli birisi. Bu yorumları görüyoruz ama bu seviyelerde olabilmek için mental olarak kuvvetli olman gerekiyor. Yoksa çok etkilenirsin."

SOSYAL MEDYADAKİ KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Milli futbolcu Samet Akaydın'ın Gürcistan mücadelesine kendisinin 14 numaralı şortuyla çıktığının hatırlatılması üzerine Abdülkerim Bardakcı, şöyle konuştu:

"Maçtan çıkınca sosyal medyada gördüm, inanmadım. Kendisine sordum, o da yanlışlıkla giydiğini söyledi. Maç içinde Allah'tan görmedik."

SADECE EURO 2024'Ü DÜŞÜNÜYOR

Şu anda turnuva dışında bir şey düşünmediğini söyleyen Bardakcı, "En başından bu yana Galatasaray'a yaptığım röportajlarda söylüyorum; çok çalışıyorum, her gün sürekli ekstralar yapıyorum, bunun da faydasını görüyorum. Kariyer olarak sadece buraya odaklıyım. Başka bir şey düşünmüyorum" dedi.

KİMSEDEN ÇEKİNMİYOR

Turnuvada hiçbir takımdan çekinmediklerini belirten tecrübeli stoper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turnuvada kimseden çekincemiz yok. Bu sene ilkleri başararak turnuvaya katıldık. Hırvatistan'ı evinde yendik, grup lideri olarak katıldık. Grubu lider bitirmek istiyoruz. Ona göre hocamız oyun planı hazırlayacaktır. Ronaldo da biliyorsunuz benim için dünya üzerindeki en iyi futbolcu. Ona karşı oynamak benim için de çok farklı olacak. Allah'ın izniyle endişelenmenize gerek yok. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Herkes ne kadar büyük başarı elde edebileceğimizin farkında. Her toplantıda kendi aramızda konuşuyoruz, neler başarabileceğimizi biliyoruz. Hocamız da uygun sistemi gösterecektir. Hoca herkesi aynı durumda, aynı formda gönlünü kırmamak için son ana kadar bekliyor, bu da bence çok iyi bir şey."

ALMANYA DEĞİŞ TÜRKİYE

Gürcistan maçında Türk taraftarların oluşturduğu atmosfere de değinen Abdülkerim Bardakcı, "Kendimizi Türkiye'de gibi hissettik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Galibiyette onların da çok büyük payı vardı. İnşallah bizi desteklemeye devam etsinler. Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu.



KEREM TEMENNİSİ

Arda Güler'in golünde, genç futbolcunun topa vurmadan gol olacağını düşündüğünü dile getiren Bardakcı, şu ifadeleri kullandı:

"Hepsi birbirinden güzel goller, hepsinin anlamı çok farklı. Özellikle Arda'nın attığı gol. Maçtan önce Kerem'e söylemiştim, 'İnşallah girersin maçı bitirirsin' demiştim, öyle de oldu. Arda daha önce Galler maçında da böyle gol atmıştı. Daha topa vurmadan biz gol olacağını düşündük. Arda topu ayağına alınca herkes hissediyor."

İlk aşamada en büyük hedeflerinin grubu lider olarak tamamlamak olduğunu belirten 29 yaşındaki savunmacı, "İnşallah ülkemizi en büyük seviyede gururlandırmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz, herkes her şeyinden feragat ediyor. 3 haftadır buradayız, çok iyi çalışıyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak, en büyük hedefimiz gruptan lider olarak çıkmak" dedi.

UĞURLU SAÇ MODELİ

Saç stilinin ligde kendine uğurlu geldiğini, bunun için turnuvaya da böyle başlamak istediğini söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Kendime değişik bir tarz oluşturmaya çalıştım. Ligde bunu yapmıştım, bana uğurlu gelmişti, 2 gol atmıştım. Turnuvaya da bu şekilde başlamak istedim. O stilde devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

VINCENZO MONTELLA VE OKAN BURUK BENZERLİĞİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oyun sistemlerinin benzerlikler taşıdığını belirten Abdülkerim, "İkisi de oyun kuran, topla dripling yapan stoperleri tercih ediyorlar. Bu da benim en büyük özelliklerimden biri. Böyle bir sistemde oynamak beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"BURALARI GÖRMEDEN KARİYERİM BİTSEYDİ ÇOK ÜZÜLÜRDÜM"

Böyle büyük turnuvalara gelmeyi her zaman hayal ettiğini söyleyen Bardakcı, "Hayal ediyordum ama açık söylemek gerekirse o seviyeden bu seviyeye gerçekleşebileceğini zor olarak görüyordum. Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Gerçekten çok çalışıyorum. Buraları göremeden futbol kariyerim bitseydi çok üzülürdüm. İnşallah daha da üstüne çıkmaya çalışacağım. Mental olarak çok güçlü olduğumu söyleyebilirim. Yapılan eleştiriden etkilenmiyorum. Çok çalışıyorum, sürekli bazı şeyleri hayal ediyorum, gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu da bana faydalı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundum.

"İSPANYA'YI BEĞENDİM"

EURO 2024'teki maçları izlediğini belirten Bardakcı, "Turnuvada maçları izliyorum. İspanya'yı beğendim. Portekiz iyi oynadı. Tabii ki de biz" diye konuştu.

ARDA'YA GÜVENİYOR

Milli takımın genç yıldızı Arda Güler'in turnuvaya damga vuracağını aktaran Abdülkerim Bardakcı, "Damgasını vurmaya başladı da zaten. Her gün kendini geliştirebilen bir çocuk" dedi.

FİNAL DİLEĞİ

İlk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu ancak bunun kendileri için yeterli olmadığını söyleyen Abdülkerim, şöyle konuştu:

"İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama bu bizim için yeteli değil. Çünkü çok kaliteli bir takımız. Neler yapabileceğimizin farkındayız. Gittiğimiz yere kadar gidebileceğiz. Keşke finale kadar gidebilsek. Bu kaliteyle gidebiliriz de neden olmasın."

MEHTER MARŞI MOTİVE EDİYOR

Takımda müzikleri genellikle kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun açtığını ifade eden Bardakcı, "Biz de ondan dinliyoruz. Milli takıma geldiğimde maçtan önce genellikle Mehter Marşı dinliyorum. Beni çok motive ediyor. Savaşa gidiyormuş gibi hissediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

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