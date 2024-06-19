Abdülkerim Bardakcı kimseden çekinmiyor! Sosyal medyadaki konuya açıklık getirdi





KEREM TEMENNİSİ Arda Güler'in golünde, genç futbolcunun topa vurmadan gol olacağını düşündüğünü dile getiren Bardakcı, şu ifadeleri kullandı: "Hepsi birbirinden güzel goller, hepsinin anlamı çok farklı. Özellikle Arda'nın attığı gol. Maçtan önce Kerem'e söylemiştim, 'İnşallah girersin maçı bitirirsin' demiştim, öyle de oldu. Arda daha önce Galler maçında da böyle gol atmıştı. Daha topa vurmadan biz gol olacağını düşündük. Arda topu ayağına alınca herkes hissediyor." İlk aşamada en büyük hedeflerinin grubu lider olarak tamamlamak olduğunu belirten 29 yaşındaki savunmacı, "İnşallah ülkemizi en büyük seviyede gururlandırmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz, herkes her şeyinden feragat ediyor. 3 haftadır buradayız, çok iyi çalışıyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak, en büyük hedefimiz gruptan lider olarak çıkmak" dedi.

UĞURLU SAÇ MODELİ Saç stilinin ligde kendine uğurlu geldiğini, bunun için turnuvaya da böyle başlamak istediğini söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Kendime değişik bir tarz oluşturmaya çalıştım. Ligde bunu yapmıştım, bana uğurlu gelmişti, 2 gol atmıştım. Turnuvaya da bu şekilde başlamak istedim. O stilde devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. VINCENZO MONTELLA VE OKAN BURUK BENZERLİĞİ A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oyun sistemlerinin benzerlikler taşıdığını belirten Abdülkerim, "İkisi de oyun kuran, topla dripling yapan stoperleri tercih ediyorlar. Bu da benim en büyük özelliklerimden biri. Böyle bir sistemde oynamak beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"BURALARI GÖRMEDEN KARİYERİM BİTSEYDİ ÇOK ÜZÜLÜRDÜM" Böyle büyük turnuvalara gelmeyi her zaman hayal ettiğini söyleyen Bardakcı, "Hayal ediyordum ama açık söylemek gerekirse o seviyeden bu seviyeye gerçekleşebileceğini zor olarak görüyordum. Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Gerçekten çok çalışıyorum. Buraları göremeden futbol kariyerim bitseydi çok üzülürdüm. İnşallah daha da üstüne çıkmaya çalışacağım. Mental olarak çok güçlü olduğumu söyleyebilirim. Yapılan eleştiriden etkilenmiyorum. Çok çalışıyorum, sürekli bazı şeyleri hayal ediyorum, gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu da bana faydalı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundum. "İSPANYA'YI BEĞENDİM" EURO 2024'teki maçları izlediğini belirten Bardakcı, "Turnuvada maçları izliyorum. İspanya'yı beğendim. Portekiz iyi oynadı. Tabii ki de biz" diye konuştu.

ARDA'YA GÜVENİYOR Milli takımın genç yıldızı Arda Güler'in turnuvaya damga vuracağını aktaran Abdülkerim Bardakcı, "Damgasını vurmaya başladı da zaten. Her gün kendini geliştirebilen bir çocuk" dedi. FİNAL DİLEĞİ İlk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu ancak bunun kendileri için yeterli olmadığını söyleyen Abdülkerim, şöyle konuştu: "İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama bu bizim için yeteli değil. Çünkü çok kaliteli bir takımız. Neler yapabileceğimizin farkındayız. Gittiğimiz yere kadar gidebileceğiz. Keşke finale kadar gidebilsek. Bu kaliteyle gidebiliriz de neden olmasın." MEHTER MARŞI MOTİVE EDİYOR Takımda müzikleri genellikle kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun açtığını ifade eden Bardakcı, "Biz de ondan dinliyoruz. Milli takıma geldiğimde maçtan önce genellikle Mehter Marşı dinliyorum. Beni çok motive ediyor. Savaşa gidiyormuş gibi hissediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.