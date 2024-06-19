Avrupa’da kuralar çekildi: Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu





TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU

Yenilemeye başladığı kadrosu ve transferi muhtemel yıldızlara imza attırıp yeni sezonda başarılı olmak isteyen Trabzonspor İçin Avrupa mesaisinin ilk adımı bugün atıldı. Karadeniz temsilcisi aslında hiç istemediği bir durumda tamamlasa da Trendyol Süper Lig'de üçüncülüğü elde ederek UEFA Avrupa Ligi'ne karışma hakkı kazanmıştı.



Turnuvada 2. ön eleme turundan itibaren yer alan Karadeniz temsilcisinin rakibi belli oldu. Trabzonspor, bu turda Slovakya ekibi MFK Ruzomberok ile Kazakistan temsilcisi FC Tobol arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.



MAÇLAR NE ZAMAN?

Bordo-mavili ekip, ilk karşılaşmayı 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos'da sahasında oynayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek olan Başakşehir'in rakibi de belli oldu. Turuncu lacivertliler Istoch - La Fiorita eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. MAÇLAR NE ZAMAN?

Başakşehir'in rakibi 25 Temmuz ve 1 Ağustos'ta oynanacak maçlar sonrasında belirlenecek. AVRUPA KUPALARINDA HANGİ TAKIMLAR MÜCADELE EDECEK?

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Galatasaray, rakibini elemesi halinde organizasyona yeni formatında dahil olacak.

Sezonu üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için 3 eleme oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'Ne play-off turundan başlayacak bu turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak. Başakşehir 2. eleme turundan katılacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için 3 eleme geçmek zorunda. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN