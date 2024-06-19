Daha önce belirlenen oyuncular konusunda yönetimle görüşecek olan Mourinho özellikle forvet konusu üzerinde duruyor. Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşması ve Dzeko'nun da ayrılığa yakın olması bu kararı beraberinde getirdi.

AKOR ADAMS BOMBASI Forvet arayışına başlayan Fenerbahçe'de Akor Adams gündeme geldi. Nijeryalı forvet formasını giydiği Montpellier'de 10 gollük bir performans sergiledi. Kulübü de 5-6 milyon euro civarındaki bir bonservisle kendisinin transferine sıcak bakıyor. Eğer şartlar oluşursa yönetim masaya oturarak teklifini resmi seviyeye çekecek.

STOPER DE ALINACAK Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun sakatlık ve ceza gibi durumların yanı sıra formsuz olabilecekleri de hesap edilerek yeni bir alternatif alınması konsunda görüş birliğine varıldı.

KİRALIKLARA VEDA Sarı lacivertlilerde ilk olarak kiralık oyuncularla devam edilmeyecek. Joao Pedro, Miguel Crespo ve Lincoln'ün talibi çıkarsa kolaylık sağlanacak. Öncelikli hedef ise bonservisleriyle göndermek ama bu gerçekleşmezse maaşlarının ödenmesi karşılığında kiralama yoluna da gidilebilir.