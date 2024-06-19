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4 futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jose Mourinho transferde etkisini gösterdi

Trendyol Süper Lig'de ve mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarılı olarak mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde oluşturulmak istenen kadro için birçok oyuncu için kulüpleri ve menajerleriyle temaslar yoğunlaştırıldı. Diğer yandan hem maddi hem de kontenjan açısından ayrılıklar yaşanması gerekiyor ve 3 ismin takımdan gitmesine kesin gözle bakılıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 23:00 Güncelleme 19 Haziran 2024, 23:13
4 futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor! Jose Mourinho transferde etkisini gösterdi

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Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan ve geirde kalan sezonu da Galatasaray'ın ardından ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de yeni seneden umutlar oldukça yüksek. Sarı lacivertliler özellikle transfer konusunda yaz aylarını verimli geçirmek ve sezon sonunda kupayı kaldırıp diğer kulvarlarda başarılı olmak amacında.

Fenerbahçe'de yeni sezon için ilk olarak Jose Mourinho hamlesi geldi. Başkan Ali Koç'un özel olarak görüştüğü ve anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam bir süredir EURO 2024'ün düzenlendiği Almanya'daydı.

TRT Spor'un haberine göre deneyimli çalıştırıcı yarından itibaren Türkiye'ye gelerek Samandıra Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak. Gündem ise transfer olacak.

Daha önce belirlenen oyuncular konusunda yönetimle görüşecek olan Mourinho özellikle forvet konusu üzerinde duruyor. Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşması ve Dzeko'nun da ayrılığa yakın olması bu kararı beraberinde getirdi.

AKOR ADAMS BOMBASI

Forvet arayışına başlayan Fenerbahçe'de Akor Adams gündeme geldi. Nijeryalı forvet formasını giydiği Montpellier'de 10 gollük bir performans sergiledi. Kulübü de 5-6 milyon euro civarındaki bir bonservisle kendisinin transferine sıcak bakıyor. Eğer şartlar oluşursa yönetim masaya oturarak teklifini resmi seviyeye çekecek.

STOPER DE ALINACAK

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun sakatlık ve ceza gibi durumların yanı sıra formsuz olabilecekleri de hesap edilerek yeni bir alternatif alınması konsunda görüş birliğine varıldı.

KİRALIKLARA VEDA

Sarı lacivertlilerde ilk olarak kiralık oyuncularla devam edilmeyecek. Joao Pedro, Miguel Crespo ve Lincoln'ün talibi çıkarsa kolaylık sağlanacak. Öncelikli hedef ise bonservisleriyle göndermek ama bu gerçekleşmezse maaşlarının ödenmesi karşılığında kiralama yoluna da gidilebilir.

3 FUTBOLCU YOLCU

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk olarak gönderilecek oyuncular gündemde bulunuyor. Ayrıca Jose Mourinho'nun takıma geleceğinin kesinleşmesi sonrasında bazı oyuncuların daha önce ayrılık kararı aldığı ancak sonrasında kalmaktan yana fikir değiştirdiği biliniyordu. Kanarya'da 3 futbolcunun gitmesine kesin gözle bakılıyor.

İLK İSİM KRUNIC

Fenerbahçe'de devre arasında kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunan Rade Krunic takımdan gönderilecek ilk futbolcu olarak göze çarpıyor. Boşnak futbolcu için iki transfer döneminde de yoğun uğraş veren sarı lacivertlilerde beklenen verim alınamaması üzerine Jose Mourinho da kendisiyle çalışmak istemediğini söyledi. Hatta Galatasaray'ın da ilgilendiği Hojbjerg gündeme geldi.

SZYMANSKI'YE TEKLİFLER VAR

Sezon başında Dinamo Moskova'dan 10 milyon euro civarında bir bonservisle transfer edilen Sebastian Szymanski için de sarı lacivertlilere çok sayıda teklif geliyor. Bu öneriler henüz resmiyete kavuşmadı ancak yönetim en yüksek bonservisle birlikte Polonyalı oyuncuyu satmak amacında.

OOSTERWOLDE DE TRANSFER OLACAK

Kanarya'nın Hollandalı stoperi Oosterwolde de gündemden düşmüyor. Genç oyuncu için daha önce forma giydiği İtalya'nın yanı sıra Almanya'dan da ilgi var. Yönetim ise minimum 20 milyon euro kazanmayı beklediği oyuncusu için teklifleri resmiyete ulaşması halinde değerlendirmeye alacak.

Geride kalan sezonda kontratı büyük umutlarla uzatılan Miha Zajc da yine gönderilecek isimler arasında yer alıyor. Sloven oyuncuyla anlaşılarak yollar ayrılacak.

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