İLK İSİM KRUNIC
Fenerbahçe'de devre arasında kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunan Rade Krunic takımdan gönderilecek ilk futbolcu olarak göze çarpıyor. Boşnak futbolcu için iki transfer döneminde de yoğun uğraş veren sarı lacivertlilerde beklenen verim alınamaması üzerine Jose Mourinho da kendisiyle çalışmak istemediğini söyledi. Hatta Galatasaray'ın da ilgilendiği Hojbjerg gündeme geldi.
SZYMANSKI'YE TEKLİFLER VAR
Sezon başında Dinamo Moskova'dan 10 milyon euro civarında bir bonservisle transfer edilen Sebastian Szymanski için de sarı lacivertlilere çok sayıda teklif geliyor. Bu öneriler henüz resmiyete kavuşmadı ancak yönetim en yüksek bonservisle birlikte Polonyalı oyuncuyu satmak amacında.
OOSTERWOLDE DE TRANSFER OLACAK
Kanarya'nın Hollandalı stoperi Oosterwolde de gündemden düşmüyor. Genç oyuncu için daha önce forma giydiği İtalya'nın yanı sıra Almanya'dan da ilgi var. Yönetim ise minimum 20 milyon euro kazanmayı beklediği oyuncusu için teklifleri resmiyete ulaşması halinde değerlendirmeye alacak.
Geride kalan sezonda kontratı büyük umutlarla uzatılan Miha Zajc da yine gönderilecek isimler arasında yer alıyor. Sloven oyuncuyla anlaşılarak yollar ayrılacak.