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Galatasaray'a 25 milyon euroluk dev transfer geliri! Yıldız oyunculardan gelecek bonservis kasayı dolduracak

Yeni sezonda tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birbirinden önemli futbolcuları listesinde bulunduran Cimbom aynı zamanda kadrosundan bazı oyuncuları göndermeyi hedefliyor. Yabancı sorunu yaşamak istemeyen teknik heyet ve yönetim gözden çıkardığı isimlerden önemli bir gelirin de sahibi olacak gibi gözüküyor. Hedeflenen ücret ise 25 milyon euro. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 20:25 Güncelleme 19 Haziran 2024, 20:25
Galatasaray’a 25 milyon euroluk dev transfer geliri! Yıldız oyunculardan gelecek bonservis kasayı dolduracak

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Gelecek sezon Süper Lig, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da geniş bir kadro kurma hazırlığı sürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sürdürülen operasyon için pek çok dünya yıldızı listede bulunuyor.

İki sene üst üste şampiyon olan ve gözünü üçüncüye diken sarı kırmızılılar üçüncü yıldızı takabilmek adına işini sıkı tutuyor. Ezeli rakiplerin güçlenmesine karşılık olarak en iyi kadroyu oluşturabilmek adına yoğun mesai harcanıyor.

Yönetim belirlenen oyuncular için kulüpleri ve menajerleriyle temaslarına devam ederken Okan Buruk da kendileriyle görüşerek plan ve projelerini anlatarak hedeflerini aktarıyor.

3 MEVKİ ÖNCELİKLİ

Şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak mayıs ayında yeniden kupaya uzanmak isteyen Galatasaray'ın en çok takviye yapmak istediği bölgeler sağ bek, orta saha ve forvet. Birbirinden önemli futbolcular da listede bulunuyor.

TAARRUZ BAŞLADI

Sağ bek pozisyonunda Lorenz Assignon ve Aaron Wan-Bissaka'nın adı ön plana çıkıyor. Orta saha için de Pierre-Emile Højbjerg ilk sıradaki yıldız. Mauro Icardi'nin yedeği konusunda flaş bir hamle yapıldı.

FENER'İN YILDIZI GALATASARAY'DA

Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen ve geride kalan 2 sezonu da Fenerbahçe'de geçiren Michy Batshuayi, Galatasaray ile oturduğu pazarlık masasından anlaşarak kalktı. A Spor'un haberine göre Cimbom, Belçikalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

AYRILACAKLAR BELİRLENDİ

Galatasaray'da yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimler de yavaş yavaş belirleniyor. Kiralıklarla yolunu ayıran yönetim, bonservisle gönderip para kazanmak istediği futbolcular için de kararını verdi.

Buna göre Nicolo Zaniolo ve Wilfred Zaha ile yollar ayrılacak. İtalyan futbolcu futbol hayatını ülkesinde sürdürmek istiyor. Yönetim de aklının Galatasaray'da olmadığı bir futbolcu ile devam etmek amacında değil.



Birçok takımın devrede olduğu Zaniolo için 15 milyon euroluk gelir bekleniyor.



Zaha ise takımda kendisine bir türlü yer bulamadığı ve zaman zaman sorun çıkardığı için gönderilmek isteniyor. Sosyal medyadan da zaman zaman mesajlar yazan Fildişili için 10 milyon euro beklentisi söz konusu.

Eğer iki yıldız satılırsa bonservislerinin yanı sıra maaşlarından da kurtulacak olan Cimbom rahat bir nefes alacak.

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