Galatasaray’a 25 milyon euroluk dev transfer geliri! Yıldız oyunculardan gelecek bonservis kasayı dolduracak

3 MEVKİ ÖNCELİKLİ Şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak mayıs ayında yeniden kupaya uzanmak isteyen Galatasaray'ın en çok takviye yapmak istediği bölgeler sağ bek, orta saha ve forvet. Birbirinden önemli futbolcular da listede bulunuyor.

TAARRUZ BAŞLADI Sağ bek pozisyonunda Lorenz Assignon ve Aaron Wan-Bissaka'nın adı ön plana çıkıyor. Orta saha için de Pierre-Emile Højbjerg ilk sıradaki yıldız. Mauro Icardi'nin yedeği konusunda flaş bir hamle yapıldı.

FENER'İN YILDIZI GALATASARAY'DA Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen ve geride kalan 2 sezonu da Fenerbahçe'de geçiren Michy Batshuayi, Galatasaray ile oturduğu pazarlık masasından anlaşarak kalktı. A Spor'un haberine göre Cimbom, Belçikalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

AYRILACAKLAR BELİRLENDİ Galatasaray'da yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimler de yavaş yavaş belirleniyor. Kiralıklarla yolunu ayıran yönetim, bonservisle gönderip para kazanmak istediği futbolcular için de kararını verdi.