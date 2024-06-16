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Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye müjde: O yıldızı istedi! Büyük dertten kurtaracak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre hazırlanıyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak isterken, imdada Vitor Pereira yetişti. Portekizli teknik adam, Kanarya'nın yollarını ayırmak istediği yıldıza talip oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 14:40 Güncelleme 16 Haziran 2024, 15:03
Vitor Pereira’dan Fenerbahçe’ye müjde: O yıldızı istedi! Büyük dertten kurtaracak

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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Vitor Pereira’dan Fenerbahçe’ye müjde: O yıldızı istedi! Büyük dertten kurtaracak

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor.

Vitor Pereira’dan Fenerbahçe’ye müjde: O yıldızı istedi! Büyük dertten kurtaracak

Sarı lacivertliler bu sezonki transferlerde hata yapmak istemezken, adeta ince eleyip sık dokuyor.

Vitor Pereira’dan Fenerbahçe’ye müjde: O yıldızı istedi! Büyük dertten kurtaracak

Öte yandan Kanarya'da takıma katılacak futbolcuların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük merak konusu.

Vitor Pereira’dan Fenerbahçe’ye müjde: O yıldızı istedi! Büyük dertten kurtaracak

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen o yıldız hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Vitor Pereira’dan Fenerbahçe’ye müjde: O yıldızı istedi! Büyük dertten kurtaracak

Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın, Fenerbahçeli o futbolcuya talip olduğu öğrenildi.

Vitor Pereira’dan Fenerbahçe’ye müjde: O yıldızı istedi! Büyük dertten kurtaracak

Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Boşnak orta saha Rade Krunic'e Suudi Arabistan takımlarından Al-Fahya'ın ardından Al-Shabab da talip oldu.

Vitor Pereira’dan Fenerbahçe’ye müjde: O yıldızı istedi! Büyük dertten kurtaracak

Geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan tecrübeli oyuncu geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 12 Süper Lig maçında forma giyerken gol veya asist üretemedi.

Vitor Pereira’dan Fenerbahçe’ye müjde: O yıldızı istedi! Büyük dertten kurtaracak

Krunic için Fenerbahçe'ye yapılması planlanan teklifin ise 12 milyon euro olduğu öğrenildi.

Vitor Pereira’dan Fenerbahçe’ye müjde: O yıldızı istedi! Büyük dertten kurtaracak

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