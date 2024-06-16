Vitor Pereira’dan Fenerbahçe’ye müjde: O yıldızı istedi! Büyük dertten kurtaracak

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor.
Sarı lacivertliler bu sezonki transferlerde hata yapmak istemezken, adeta ince eleyip sık dokuyor.
Öte yandan Kanarya'da takıma katılacak futbolcuların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük merak konusu.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen o yıldız hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın, Fenerbahçeli o futbolcuya talip olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Boşnak orta saha Rade Krunic'e Suudi Arabistan takımlarından Al-Fahya'ın ardından Al-Shabab da talip oldu.
Geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan tecrübeli oyuncu geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 12 Süper Lig maçında forma giyerken gol veya asist üretemedi.
Krunic için Fenerbahçe'ye yapılması planlanan teklifin ise 12 milyon euro olduğu öğrenildi.