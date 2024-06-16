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Dusan Tadic'ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu Dusan Tadic, ülkesi Sırbistan ile beraber EURO 2024'te mücadele ediyor. Ülkesinin kaptanlığını da yapan Sırp yıldız, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili itirafta bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 16:20 Güncelleme 16 Haziran 2024, 16:24
Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

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Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe, dünyada ses getiren bir hamleye imza attı.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdi.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Kanarya, Ülker Stadı'nda on binlerce taraftarın önünde düzenlenen törenle 61 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından takımdaki bazı isimlerin geleceği de merak konusu oldu.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Sarı-lacivertlilerde takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başındaysa Dusan Tadic geliyordu.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Sırp yıldızın Edin Dzeko ile birlikte teknik direktör İsmail Kartal'ın kararlarından rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Tadic'in, Kartal'ın takımda kalması halinde Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülmüştü.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Mourinho'nun gelişiyle birlikte 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun takımda kalması kesinleşti.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Ülkesi Sırbistan ile EURO 2024'te mücadele eden Dusan Tadic, C Grubu'nda İngiltere ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Sırp yıldız, yeni hocası Jose Mourinho ile ilgili de konuştu.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

"MOURINHO İLE FENERBAHÇE'Yİ KONUŞTUK"

Tadic, 61 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili "Jose Mourinho ile görüştük. Görüşmemizde turnuvayı değil sadece Fenerbahçe'yi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Dusan Tadic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 56 maça çıktı.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Tecrübeli yıldız, 16 gol ve 16 asistlik performansıyla 32 gole doğrudan katkı verdi.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Tadic'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

35 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.

Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

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