Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Ülkesi Sırbistan ile EURO 2024'te mücadele eden Dusan Tadic, C Grubu'nda İngiltere ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Sırp yıldız, yeni hocası Jose Mourinho ile ilgili de konuştu.

"MOURINHO İLE FENERBAHÇE'Yİ KONUŞTUK" Tadic, 61 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili "Jose Mourinho ile görüştük. Görüşmemizde turnuvayı değil sadece Fenerbahçe'yi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Dusan Tadic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 56 maça çıktı.