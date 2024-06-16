Dusan Tadic’ten flaş itiraf! Jose Mourinho...

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe, dünyada ses getiren bir hamleye imza attı.
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe, dünyada ses getiren bir hamleye imza attı.
Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdi.
Kanarya, Ülker Stadı'nda on binlerce taraftarın önünde düzenlenen törenle 61 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından takımdaki bazı isimlerin geleceği de merak konusu oldu.
Sarı-lacivertlilerde takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başındaysa Dusan Tadic geliyordu.
Sırp yıldızın Edin Dzeko ile birlikte teknik direktör İsmail Kartal'ın kararlarından rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.
Tadic'in, Kartal'ın takımda kalması halinde Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülmüştü.
Mourinho'nun gelişiyle birlikte 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun takımda kalması kesinleşti.
Ülkesi Sırbistan ile EURO 2024'te mücadele eden Dusan Tadic, C Grubu'nda İngiltere ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Sırp yıldız, yeni hocası Jose Mourinho ile ilgili de konuştu.
"MOURINHO İLE FENERBAHÇE'Yİ KONUŞTUK"
Tadic, 61 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili "Jose Mourinho ile görüştük. Görüşmemizde turnuvayı değil sadece Fenerbahçe'yi konuştuk." ifadelerini kullandı.
Dusan Tadic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 56 maça çıktı.
Tecrübeli yıldız, 16 gol ve 16 asistlik performansıyla 32 gole doğrudan katkı verdi.
Tadic'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
35 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.