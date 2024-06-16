Hollandalı yıldız Wout Weghorst’tan Beşiktaş sözleri: Türkiye ve Beşiktaş’taki günlerime dönüp...

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Hollanda'nın "süper yedeği" Wout Weghorst, 81. dakikada oyuna dahil oldu ve iki dakika sonrasında topa ilk dokunuşunda bulduğu golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.
FLAŞ BEŞİKTAŞ SÖZLERİ
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Wout Weghorst, Beşiktaş ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Werghorst şu ifadeleri kullandı:
Tabii ki çok mutluyum. Harika bir andı 1-1'ken oyuna girdim ve maçın bitmesine 10-15 dakika vardı. Çok özel rüya gibi bir andı, takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. 3 puanı aldık ilk maçlar her zaman önemlidir. Avrupa Şampiyonası'ndaki her takım kaliteli bu yüzden ilk maçlar çok önemli oluyor. İyi bir başlangıç yaptık ve sıradaki maçı dört gözle bekliyoruz.
"BEŞİKTAŞ'TAKİ GÜNLERİME DÖNÜP..."
Benim için mükemmel zamanlardı, Türkiye ve Beşiktaş'taki günlerime dönüp baktığımda özellikle taraftarlar çok ateşliydi. Benim için gerçekten özel günlerdi. Orada harika zamanlar geçirdim hep kalbimde olacak.
"BUNU BİLEMEYİZ"
Hollandalı golcü bir gün tekrar Beşiktaş'la buluşur musunuz sorusuna da "Bunu asla bilemeyiz." cevabını verdi.