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Hollandalı yıldız Wout Weghorst'tan Beşiktaş sözleri: Türkiye ve Beşiktaş'taki günlerime dönüp...

Euro 2024'te Hollanda ve Polonya kozlarını paylaştı. Hollanda'nın 2-1 kazandığı karşılaşmada galibiyeti Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst getirdi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız Beşiktaş ile ilgili flaş sözlere imza attı.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 22:03 Güncelleme 16 Haziran 2024, 22:04
Hollandalı yıldız Wout Weghorst’tan Beşiktaş sözleri: Türkiye ve Beşiktaş’taki günlerime dönüp...

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Hollanda, Polonya'yı 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.


GALİBİYET GOLÜ WEGHORST'TAN

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Hollanda'nın "süper yedeği" Wout Weghorst, 81. dakikada oyuna dahil oldu ve iki dakika sonrasında topa ilk dokunuşunda bulduğu golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.



FLAŞ BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Wout Weghorst, Beşiktaş ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.



Werghorst şu ifadeleri kullandı:

Tabii ki çok mutluyum. Harika bir andı 1-1'ken oyuna girdim ve maçın bitmesine 10-15 dakika vardı. Çok özel rüya gibi bir andı, takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. 3 puanı aldık ilk maçlar her zaman önemlidir. Avrupa Şampiyonası'ndaki her takım kaliteli bu yüzden ilk maçlar çok önemli oluyor. İyi bir başlangıç yaptık ve sıradaki maçı dört gözle bekliyoruz.



"BEŞİKTAŞ'TAKİ GÜNLERİME DÖNÜP..."

Benim için mükemmel zamanlardı, Türkiye ve Beşiktaş'taki günlerime dönüp baktığımda özellikle taraftarlar çok ateşliydi. Benim için gerçekten özel günlerdi. Orada harika zamanlar geçirdim hep kalbimde olacak.



"BUNU BİLEMEYİZ"

Hollandalı golcü bir gün tekrar Beşiktaş'la buluşur musunuz sorusuna da "Bunu asla bilemeyiz." cevabını verdi.

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