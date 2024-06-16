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Transfer 1. ağızdan resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın ilk hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızda devam ediyor. Sarı kırmızılılar ilk etapta sağ bek, orta saha ve forvet transferlerini gerçekleştirecek. Aslan, bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine alırken transfer de birinci ağızdan resmen açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 14:21 Güncelleme 16 Haziran 2024, 14:21
Transfer 1. ağızdan resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk hamlesi

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından harekete geçti.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Aslan'da ilk plan şampiyon kadronun iskeletini korumak. Cimbom bu doğrultuda Muslera, Abdülkerim ve Torreira ile sözleşme yeniledi.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Özellikle Erden Timur'un ayrılığının ardından gözlerin çevrildiği Mauro Icardi de, gelecek sezon 5. yıldız için mücadele edecek.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Son iki sezonda yaşanan şampiyonlukların mimarı olan Mertens'in ise durumu belirsiz. Yönetim Belçikalı yıldız ile 1 yıllık daha sözleşme imzalamak istese de henüz resmi imzalar atılamadı.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz için müjdeyi yine Okan Buruk vermişti. Buruk, milli yıldızın gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

TRANSFERDE HEDEFLER BELİRLENDİ

Galatasaray'da transfer toplantısında sağ bek, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasına karar verildi.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Nelsson'a gelen teklifler, iki yıldızın aklını karıştırmış durumda. Olası bir ayrılık doğrultusunda Aslan, bu bölgeye de takviye yapacak.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Mauro Icardi'yi zorlayacak ve gerekirse Arjantinli yıldızla çift forvet oynayabilecek bir golcü arayışında olan Aslan, kiralık olarak takımda olan Carlos Vinicius ile de vedalaşacak.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

ORTA SAHA TRANSFERİ

Galatasaray'ın transferdeki ana planlarından birisi de orta saha transferi olacak. Torreira ile iyi bir tandem olabilecek ve Uruguaylı yıldızı rahatlatacak bir ismi arayan Aslan, listesini oluşturdu.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Bu doğrultuda gündeme Sofyan Amrabat ismi gelirken, teknik direktör Okan Buruk Manchester United'ın yıldızıyla geçtiğimiz sezon görüşüldüğünü belirtti.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

ÖNCELİK SAĞ BEK

Sacha Boey'un ardından sağ bek bölgesine Serge Aurier'i katan Aslan, bu transferden memnun kalmadı. Gelecek sezon yeni bir sağ bek transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Teknik direktör Okan Buruk'da imza töreni esnasında sağ bek transferinin öncelikli olduğunu belirtti.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

MANEA HAMLESİ!

Bu doğrultuda Galatasaray'ın Cluj forması giyen Cristian Manea'yı gündemine aldığı öğrenildi. Asıl mevkisi sağ bek olan Rumen yıldız, defansın her bölgesinde forma giyebiliyor.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

TRANSFERİ KENDİ DUYURDU

26 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada "Menajerim Pini Zahavi'ye anlaşmaya vardıklarında bana haber vermesini söyledim. Ona bu konuda tamamen güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Cristian Manea, futbol kariyerine Galatasaray efsanesi olan Hagi'nin akademisinde başladı. Daha sonra kısa süren FC Viitorul kariyerinin ardından 2.5 milyon euro karşılığında Apollon Limassol'a transfer oldu.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Limassol'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Manea, 2020-21 sezonu öncesinde 400 bin euro karşılığında CFR Cluj'a transfer oldu.

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

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