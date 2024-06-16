Türkiye Brezilya’ya 3-0 mağlup oldu! Filenin Sultanları liderliği kaptırdı

Milletler Ligi 'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki 12. maçında Brezilya'ya 14-25, 14-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.



Bu sonuçla milliler, grupta 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada yer aldı ve çeyrek final biletini aldı. Brezilya ise oynadığı 12 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. Çin maçının üst üste 2. mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, dünya sıralamasında da birinciliği Brezilya'ya kaptırdı.



2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek.