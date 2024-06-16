Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

Jose Mourinho, İtalya'dan yakınen tanıdığı iki isim için de kararını kampta verecek. Ancak Dzeko'nun ilk 11'de olmaması halinde takımdan ayrılmayı istemesi bekleniyor.

BATSHUAYİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi için ise görüşmeler devam ediyor. Birçok talibi olan yıldız futbolcu da ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

OOSTERWOLDE KARARI Fenerbahçe'de bu sezon yüksek bonservis getirisi beklenen isim Jayden Oosterwolde. Ferdi ve Szymanski'yi takımda tutma kararı alan Kanarya, Hollandalı için gelecek teklifleri ise değerlendirecek.

ASENSİO HAMLESİ!



Transferde yıldız isimlerin peşinde düşen Fenerbahçe'de, gündeme PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio geldi.