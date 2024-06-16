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Fenerbahçe'ye PSG'den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Direkt ilk 11'de oynayabilecek yıldız isimlerin peşine düşen Kanarya, şimdi de PSG'nin yıldız ismini gündemine aldı. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes'e tam yetki vererek yıldız ismin kiralanması için harekete geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 12:38 Güncelleme 16 Haziran 2024, 12:38
Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun sunduğu rapora göre hareket ediyor.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

Bu doğrultuda ilk olarak takviye yapılacak bölgeler belirlendi. Kanarya'da bek bölgeleri, stoper, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapması kararlaştırıldı.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

Ancak bek ve stoper bölgeleri öncelikli değil. Mourinho; 6 numara, sol kanat ve forvet için direkt 11'de oynayacak isimlere gidilmesini istedi.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon yabancı sınırı 12'ye inecek.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

İlk 11 için yabancı sınırı olmaması teknik direktörlerin elini rahatlatacak olsa da sonradan oyuna yerlilerin girecek olması, ilk 11 düzeyinde oynayabilecek isimlerin takımda tutulmasına zorunlu hale getirecek.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

Fenerbahçe'de bu bağlamda İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin takımda tutulması planlanıyor.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

MERT HAKAN DA KALIYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş da takımda kalıyor. Yönetim, Jose Mourinho'dan da onay alarak milli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

GİDECEKLER BELİRLENDİ

Kadrosundaki yabancı futbolcuları azaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler de netleşti.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

Kiradan dönecek futbolcularla beraber yabancı sayısı bir hayli artacak olan Kanarya, en az 10 isimle yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Ryan Kent ve Luan Peres yer alıyor.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

İki isimden de sezon boyunca yararlanamayan sarı lacivertliler, düşük bonservis bedelleriyle transferlere onay verecek.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

Geride kalan sezonda İsmail Kartal'ın ısrarıyla takımda kalan Miha Zajc da gönderilecekler listesinde başı çekiyor. Sloven orta saha için Süper Lig'den birçok takım alınacak kararı bekliyor.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

DZEKO VE KRUNİC MOURİNHO'YA BAĞLI

Fenerbahçe'de gelecek sezon takımda olup olmayacakları bilinmezliğini koruyan iki isim var: Dzeko ve Krunic.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

Jose Mourinho, İtalya'dan yakınen tanıdığı iki isim için de kararını kampta verecek. Ancak Dzeko'nun ilk 11'de olmaması halinde takımdan ayrılmayı istemesi bekleniyor.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

BATSHUAYİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi için ise görüşmeler devam ediyor. Birçok talibi olan yıldız futbolcu da ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

OOSTERWOLDE KARARI

Fenerbahçe'de bu sezon yüksek bonservis getirisi beklenen isim Jayden Oosterwolde. Ferdi ve Szymanski'yi takımda tutma kararı alan Kanarya, Hollandalı için gelecek teklifleri ise değerlendirecek.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

ASENSİO HAMLESİ!

Transferde yıldız isimlerin peşinde düşen Fenerbahçe'de, gündeme PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio geldi.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'den bedelsiz olarak Fransız devinin yolunu tutan Asensio, burada istediği forma şansını bulamadı.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

Sakatlığının da etkisiyle 19 maçta süre alabilen İspanyol yıldız, 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

Sarı lacivertliler hem Jose Mourinho'nun hem Asensio'nun menajeri olan Jorge Mendes'e tam yetki vererek, İspanyol yıldızın kiralık olarak transferinin noktalanmasını istedi.

Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...

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