SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho'ya 'Buruk' haber! Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca

Süper Lig'de gelecek sezon 5. yıldız için mücadele edecek olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılıların Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği yıldız isme kancayı taktığı öğrenildi. Bu habere ise en çok Jose Mourinho üzülecek. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 17:01 Güncelleme 16 Haziran 2024, 17:01
Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılarda gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Yeni sezonda da zirve mücadelesi verecek olan Cimbom, 25. şampiyonluğu kazanacak bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirerek yarışacağı tüm kulvarlarda iddialı olacak bir takım yaratmayı hedefliyor.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Tecrübeli çalıştırıcı, "Daha lig yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. Şu an fiyatların en yüksek olduğu dönem. Seçeneklerin biraz daha az olduğu bir dönem. Onun yanında tabii ki bir çekişme var. İnsanlara bunu doğru anlatmak gerekir. Hangi ülkede olduğumuzu, hangi ülke futbolunda olduğumuzu bir kere bilmek gerekiyor.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Birincisi 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek zor olan bir şey. 5 büyük ligde biraz daha oyuncular İspanya'da veya İngiltere'de oynamak istiyor. Birçok oyuncu da bunu yaşıyoruz. Siz oyuncuyu çok istiyorsunuz fakat oyuncunun Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncesi olmayabiliyor. Oyuncuyu ikna etmeniz gerekiyor.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

İkincisi Suudi Arabistan geçen seneden beri bence dünya futbolu için diğer liglerdeki takımların transferleri anlamında sıkıntılı oldu. Oyunculara gelen astronomik rakamları burada sizin onları verme şansınız yok. Bunlar transferi zorlaştıran şeyler.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Bir de hep en iyi oyuncuyu arıyoruz biz. Şu anda birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncu ile ilgili kulüplerden bilgi alıyoruz. Bonservis paraları, oyuncuların istedikleri ve oyuncuların niyeti bunların hepsi bir süreç alıyor.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Bence en önemlisi bizim bu oyuncuları kampa yetiştirebilmemiz. 2 gün sonra bizim maçımız yok. 9 Temmuz'da kampa gideceğiz. Buraya oyuncuları yetiştirebilirsek önemli bir şey olacak. Dediğim gibi en iyi oyuncuları almaya çalışacağız. En iyileri almak istiyoruz.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Başkanımız da bu anlamda bize bu yolu açtı. Belki bu arada da 1-2 satış yapacağız. Bunu da bilemiyoruz. Satış yaptıktan sonra bu anlamda elimizde daha da farklı şeyler olabilir. Ama kimse merak etmesin. Özellikle Galatasaray taraftarı sabırlı olsun" şeklinde konuştu.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Önceliklerinin sağ bek olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

İlk olarak sağ bek takviyesi yapması beklenen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

GALATASARAY DA HOJBJERG'İ İSTİYOR

Geçen yaz Zaha, Tete, Fred ve Szymanski'de karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu transfer döneminde Pierre-Emile Hojbjerg derbisi bekliyor. İşte perde arkasında yaşananlar...

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, Tottenham'da çalıştığı Hojbjerg için olumlu rapor verdi. Sarı-lacivertliler hemen harekete geçti.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

1 YILI KALDI

Galatasaray cephesi de listenin üst sırasına yazdığı Danimarkalı orta sahanın şartlarını araştırmaya başladı.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

İki ezeli rakip, yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde transfer savaşı yaşayacak.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Tottenham'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Danimarka ile EURO 2024'te mücadele ediyor.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Pierre-Emile Hojbjerg, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 39 maçta süre aldı.

Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Özgür Özel’den hem bayram hem de ’Babalar Günü’ tebriği
Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik’le bayramlaştı! Bizzat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i aradı
Koza Altın İşletmeleri
Terör devleti İsrail bayramı da kana buladı! Han Yunus ve Refah’a bombalar... Enkaz şehir Gazze’de buruk ’kurban’
Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca
Kurban eti nasıl saklanır, nasıl dinlendirilir? Buzdolabında, dondurucuda kurban eti nasıl, kaç ay saklanır?
Cansız bedeni halıya sarılı bulunan Sedef Güler’in katili Edirne’de yakalandı! Kan donduran itiraf: Nefes almadığını görünce denize attık
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor
Başkan Erdoğan Kurban Bayramı namazını Marmaris’te kıldı! Vatandaşa nasihat Haremi Şerif’li dua!
Transfer 1. ağızdan resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk hamlesi
Her Kurban Bayramı değişmeyen manzara! Acemi kasaplar kanlar içinde hastanelere akın etti
Doğal gaz üretiminde Karadeniz keşfi etkisi: Yüzde 113 artış!
Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...
Fatih’te cuma namazı kılanlara küfürler savurup videoya alan alçak tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
2 milyondan fazla Müslüman kutsal topraklarda hacı oldu! Cemerat’ta ’Büyük Şeytan’a 7 taş
SON DAKİKA