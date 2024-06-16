Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca

Bir de hep en iyi oyuncuyu arıyoruz biz. Şu anda birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncu ile ilgili kulüplerden bilgi alıyoruz. Bonservis paraları, oyuncuların istedikleri ve oyuncuların niyeti bunların hepsi bir süreç alıyor.

Bence en önemlisi bizim bu oyuncuları kampa yetiştirebilmemiz. 2 gün sonra bizim maçımız yok. 9 Temmuz'da kampa gideceğiz. Buraya oyuncuları yetiştirebilirsek önemli bir şey olacak. Dediğim gibi en iyi oyuncuları almaya çalışacağız. En iyileri almak istiyoruz.

Başkanımız da bu anlamda bize bu yolu açtı. Belki bu arada da 1-2 satış yapacağız. Bunu da bilemiyoruz. Satış yaptıktan sonra bu anlamda elimizde daha da farklı şeyler olabilir. Ama kimse merak etmesin. Özellikle Galatasaray taraftarı sabırlı olsun" şeklinde konuştu.

Önceliklerinin sağ bek olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.