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Galatasaray transfer avında: Okan Buruk Dortmund'un yıldızı Emre Can'ı istiyor

Okan Buruk, stoper ve orta sahada forma giyebilen Türk asıllı Alman yıldızın transferini istedi. Yönetimin, zor bir transfer olarak görülen 30 yaşındaki yıldız için EURO 2024 sonrası harekete geçmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 06:55 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Galatasaray transfer avında: Okan Buruk Dortmund’un yıldızı Emre Can’ı istiyor

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Galatasaray yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Barış Alper Yılmaz'dan sonra birkaç bölgede forma giyebilecek ikinci bir joker oyuncu arayan deneyimli teknik adam Okan Buruk'un bu ismi Almanya'da bulduğu öğrenildi.

Buruk'un, Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman yıldızı Emre Can'ın transferinin çok istediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın stoper ve orta sahada forma giyebilmesi dolayısıyla yıldız isme sıcak baktığı ve transfer edilmesi halinde takıma fayda sağlayacağını yönetime ilettiği belirtildi.

KOLAY BİR TRANSFER DEĞİL
Şu anda Almanya ile EURO 2024'te mücadele eden 30 yaşındaki oyuncu için turnuva sonrası harekete geçileceği de gelen haberler arasında. Ancak, hem oyuncunun yüksek maliyeti hem de Dortmund'un yeni hocası Nuri Şahin'in Emre'yi bırakmak istememesi bu transferi oldukça zor kılıyor. Bu sezon 38 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan tecrübeli ön liberonun kontratı 2026'da bitecek.

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