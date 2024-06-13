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Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezon başı golü

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Kanarya'da bek bölgeleri, stoper, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapması kararlaştırılırken, her sezon transfer döneminde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni bir savaşa hazırlanıyor. Cimbom'un uzun süredir istediği yıldız isim için Kanarya devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 15:57 Güncelleme 13 Haziran 2024, 15:57
Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun sunduğu rapora göre hareket ediyor.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

Bu doğrultuda ilk olarak takviye yapılacak bölgeler belirlendi. Kanarya'da bek bölgeleri, stoper, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapması kararlaştırıldı.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

Ancak bek ve stoper bölgeleri öncelikli değil. Mourinho; 6 numara, sol kanat ve forvet için direkt 11'de oynayacak isimlere gidilmesini istedi.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon yabancı sınırı 12'ye inecek.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

İlk 11 için yabancı sınırı olmaması teknik direktörlerin elini rahatlatacak olsa da sonradan oyuna yerlilerin girecek olması, ilk 11 düzeyinde oynayabilecek isimlerin takımda tutulmasına zorunlu hale getirecek.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

Fenerbahçe'de bu bağlamda İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin takımda tutulması planlanıyor.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

MERT HAKAN DA KALIYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş da takımda kalıyor. Yönetim, Jose Mourinho'dan da onay alarak milli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

GİDECEKLER BELİRLENDİ

Kadrosundaki yabancı futbolcuları azaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler de netleşti.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

Kiradan dönecek futbolcularla beraber yabancı sayısı bir hayli artacak olan Kanarya, en az 10 isimle yollarını ayıracak.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Ryan Kent ve Luan Peres yer alıyor.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

İki isimden de sezon boyunca yararlanamayan sarı lacivertliler, düşük bonservis bedelleriyle transferlere onay verecek.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

Geride kalan sezonda İsmail Kartal'ın ısrarıyla takımda kalan Miha Zajc da gönderilecekler listesinde başı çekiyor. Sloven orta saha için Süper Lig'den birçok takım alınacak kararı bekliyor.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

DZEKO VE KRUNİC MOURİNHO'YA BAĞLI

Fenerbahçe'de gelecek sezon takımda olup olmayacakları bilinmezliğini koruyan iki isim var: Dzeko ve Krunic.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

Jose Mourinho, İtalya'dan yakınen tanıdığı iki isim için de kararını kampta verecek. Ancak Dzeko'nun ilk 11'de olmaması halinde takımdan ayrılmayı istemesi bekleniyor.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

BATSHUAYİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi için ise görüşmeler devam ediyor. Birçok talibi olan yıldız futbolcu da ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

OOSTERWOLDE KARARI

Fenerbahçe'de bu sezon yüksek bonservis getirisi beklenen isim Jayden Oosterwolde. Ferdi ve Szymanski'yi takımda tutma kararı alan Kanarya, Hollandalı için gelecek teklifleri ise değerlendirecek.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

YILIN TRANSFER ÇALIMI GELEBİLİR

Her sezon transfer döneminde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni bir savaşa hazırlanıyor.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

Sarı kırmızılıların uzun süredir ilgilendiği Fofana için Fenerbahçe de devreye girdi.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

Monaco'dan ayrılması kesinleşen Fransız yıldız için sarı lacivertliler şartları zorlama kararı aldı.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

Fofana'nın Monaco'ya ödenecek bonservis bedelinin yanı sıra transfer olacağı kulüpten yıllık 6 milyon euro istediği öğrenildi.

Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

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