Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun sunduğu rapora göre hareket ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun sunduğu rapora göre hareket ediyor.
Bu doğrultuda ilk olarak takviye yapılacak bölgeler belirlendi. Kanarya'da bek bölgeleri, stoper, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapması kararlaştırıldı.
Ancak bek ve stoper bölgeleri öncelikli değil. Mourinho; 6 numara, sol kanat ve forvet için direkt 11'de oynayacak isimlere gidilmesini istedi.
YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon yabancı sınırı 12'ye inecek.
İlk 11 için yabancı sınırı olmaması teknik direktörlerin elini rahatlatacak olsa da sonradan oyuna yerlilerin girecek olması, ilk 11 düzeyinde oynayabilecek isimlerin takımda tutulmasına zorunlu hale getirecek.
Fenerbahçe'de bu bağlamda İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin takımda tutulması planlanıyor.
MERT HAKAN DA KALIYOR
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş da takımda kalıyor. Yönetim, Jose Mourinho'dan da onay alarak milli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
GİDECEKLER BELİRLENDİ
Kadrosundaki yabancı futbolcuları azaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler de netleşti.
Kiradan dönecek futbolcularla beraber yabancı sayısı bir hayli artacak olan Kanarya, en az 10 isimle yollarını ayıracak.
Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Ryan Kent ve Luan Peres yer alıyor.
İki isimden de sezon boyunca yararlanamayan sarı lacivertliler, düşük bonservis bedelleriyle transferlere onay verecek.
Geride kalan sezonda İsmail Kartal'ın ısrarıyla takımda kalan Miha Zajc da gönderilecekler listesinde başı çekiyor. Sloven orta saha için Süper Lig'den birçok takım alınacak kararı bekliyor.
DZEKO VE KRUNİC MOURİNHO'YA BAĞLI
Fenerbahçe'de gelecek sezon takımda olup olmayacakları bilinmezliğini koruyan iki isim var: Dzeko ve Krunic.
Jose Mourinho, İtalya'dan yakınen tanıdığı iki isim için de kararını kampta verecek. Ancak Dzeko'nun ilk 11'de olmaması halinde takımdan ayrılmayı istemesi bekleniyor.
BATSHUAYİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi için ise görüşmeler devam ediyor. Birçok talibi olan yıldız futbolcu da ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.
OOSTERWOLDE KARARI
Fenerbahçe'de bu sezon yüksek bonservis getirisi beklenen isim Jayden Oosterwolde. Ferdi ve Szymanski'yi takımda tutma kararı alan Kanarya, Hollandalı için gelecek teklifleri ise değerlendirecek.
YILIN TRANSFER ÇALIMI GELEBİLİR
Her sezon transfer döneminde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni bir savaşa hazırlanıyor.
Sarı kırmızılıların uzun süredir ilgilendiği Fofana için Fenerbahçe de devreye girdi.
Monaco'dan ayrılması kesinleşen Fransız yıldız için sarı lacivertliler şartları zorlama kararı aldı.
Fofana'nın Monaco'ya ödenecek bonservis bedelinin yanı sıra transfer olacağı kulüpten yıllık 6 milyon euro istediği öğrenildi.