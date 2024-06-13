Bu hamle olay çıkarır: Galatasaray’ın yıldızına Fenerbahçe kancası! Transfere olumlu bakıyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde harekata başladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde harekata başladı.
2 Temmuz'da sezon hazırlıklarına başlama kararı alan Portekizli teknik adam, milli takımlardaki oyuncular hariç herkesi antrenmanda görmek istedi.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen isimler ve takımdan ayrılması beklenen isimler de kampta yer alacak.
Her futbolcunun performansını bizzat görmek isteyen Mourinho, daha sonra takımdan göndermek istediği isimleri yönetime sunacak.
KENT İSTİSNA OLABİLİR
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takıma katılan ve devre arasında yabancı sınırı nedeniyle kadroya yazılamayan Ryan Kent, forma şansı bulamadı.
Ara transfer döneminde kiralık olarak takımdan gitmek istemeyen Kent, Avrupa maçları hariç tribünde yer aldı.
Futbol oynamak yerine tribünde oturan adamla işim olmaz diyen Jose Mourinho, İngiliz futbolcunun takımdan gönderilebileceğini bildirdi.
OLAĞAN ŞÜPHELİLER
Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler de kampta son şans olarak kendilerini göstermeye çalışacak.
Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Kanarya'yı düşündürüyor. Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin takımdan ayrıldığı sarı lacivertlilerde, gelecek isimler de düşünülürse en az 6 yabancıyla daha yolların ayrılması gerekiyor.
Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isimler; Miha Zajc, Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo oldu.
DZEKO BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun durumu ise belirsiz. Deneyimli teknik adam Roma'da yolların ayrılmasını istediği yıldız isim için kararını kamptan sonra verecek.
STOPER ÖNCELİK HALİNE GELDİ
Sarı lacivertlilerde sezon öncesi stoper sıkıntısı dikkat çekiyor. Bonucci ve Çağlar Söyüncü'nün ayrıldığı Kanarya'da, Serdar Aziz ile de yollar ayrılacak.
Fenerbahçe, asıl mevkisi sol bek olmasına rağmen stoper hattında da oynayabilen Jayden Oosterwolde için sağlam bir bonservis bedeli hedefliyor. Bu durumda Hollandalı ile de vedalaşılabilir.
Devre arasında kiralık olarak Panathianikos'a giden Samet Akaydın da Fenerbahçe'ye dönecek. Tecrübeli stoper de topun ağzındaki isimlerden.
Bu durumda elinde yalnızca Djiku ve Becao kalan sarı lacivertliler bu bölgeye en az iki hamle yapmayı planlıyor.
GENÇ HAMLELERİ DE YOLDA
Öte yandan son yıllarda transfer ettiği genç futbolcuları yetiştirip satarak büyük gelir elde eden Fenerbahçe, bu transfer döneminde de aynı yolu izleyecek.
Yapılacak yıldız transferlerinin yanı sıra 'yeni Arda Güler'lerini arayan Kanarya, Galatasaray'ın genç yıldızına kancayı taktı.
İLK OLARAK 15 YAŞINDAKİ EFE
Fanatik'in haberine göre ilk olarak gelecek vadeden 15 yaşındaki 10 numara Efe Fettahoğlu, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Bu kez de yıllardır Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu; aynı zamanda Galatasaray'ın eski oyuncularından Süleyman Luş'un kardeşi olan Berat Luş da yol ayrımına geldi.
FENERBAHÇE YOLU GÖZÜKTÜ
Florya'da beklediği ilgiyi görmeyen genç yeteneğin, tıpkı Efe gibi Fenerbahçe ile görüştüğü iddia ediliyor.