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Bu hamle olay çıkarır: Galatasaray'ın yıldızına Fenerbahçe kancası! Transfere olumlu bakıyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler direkt 11'de oynayacak yıldız transferlerinin peşinde koşarken, gündeme çok konuşulacak bir haber düştü. Buna göre Kanarya, Galatasaray'ın genç futbolcusu için transfer girişiminde bulundu. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 11:51 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:51
Bu hamle olay çıkarır: Galatasaray’ın yıldızına Fenerbahçe kancası! Transfere olumlu bakıyor

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde harekata başladı.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

2 Temmuz'da sezon hazırlıklarına başlama kararı alan Portekizli teknik adam, milli takımlardaki oyuncular hariç herkesi antrenmanda görmek istedi.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen isimler ve takımdan ayrılması beklenen isimler de kampta yer alacak.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

Her futbolcunun performansını bizzat görmek isteyen Mourinho, daha sonra takımdan göndermek istediği isimleri yönetime sunacak.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

KENT İSTİSNA OLABİLİR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takıma katılan ve devre arasında yabancı sınırı nedeniyle kadroya yazılamayan Ryan Kent, forma şansı bulamadı.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

Ara transfer döneminde kiralık olarak takımdan gitmek istemeyen Kent, Avrupa maçları hariç tribünde yer aldı.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

Futbol oynamak yerine tribünde oturan adamla işim olmaz diyen Jose Mourinho, İngiliz futbolcunun takımdan gönderilebileceğini bildirdi.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

OLAĞAN ŞÜPHELİLER

Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler de kampta son şans olarak kendilerini göstermeye çalışacak.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Kanarya'yı düşündürüyor. Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin takımdan ayrıldığı sarı lacivertlilerde, gelecek isimler de düşünülürse en az 6 yabancıyla daha yolların ayrılması gerekiyor.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isimler; Miha Zajc, Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo oldu.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

DZEKO BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun durumu ise belirsiz. Deneyimli teknik adam Roma'da yolların ayrılmasını istediği yıldız isim için kararını kamptan sonra verecek.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

STOPER ÖNCELİK HALİNE GELDİ

Sarı lacivertlilerde sezon öncesi stoper sıkıntısı dikkat çekiyor. Bonucci ve Çağlar Söyüncü'nün ayrıldığı Kanarya'da, Serdar Aziz ile de yollar ayrılacak.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

Fenerbahçe, asıl mevkisi sol bek olmasına rağmen stoper hattında da oynayabilen Jayden Oosterwolde için sağlam bir bonservis bedeli hedefliyor. Bu durumda Hollandalı ile de vedalaşılabilir.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

Devre arasında kiralık olarak Panathianikos'a giden Samet Akaydın da Fenerbahçe'ye dönecek. Tecrübeli stoper de topun ağzındaki isimlerden.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

Bu durumda elinde yalnızca Djiku ve Becao kalan sarı lacivertliler bu bölgeye en az iki hamle yapmayı planlıyor.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

GENÇ HAMLELERİ DE YOLDA

Öte yandan son yıllarda transfer ettiği genç futbolcuları yetiştirip satarak büyük gelir elde eden Fenerbahçe, bu transfer döneminde de aynı yolu izleyecek.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

Yapılacak yıldız transferlerinin yanı sıra 'yeni Arda Güler'lerini arayan Kanarya, Galatasaray'ın genç yıldızına kancayı taktı.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

İLK OLARAK 15 YAŞINDAKİ EFE

Fanatik'in haberine göre ilk olarak gelecek vadeden 15 yaşındaki 10 numara Efe Fettahoğlu, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

Bu kez de yıllardır Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu; aynı zamanda Galatasaray'ın eski oyuncularından Süleyman Luş'un kardeşi olan Berat Luş da yol ayrımına geldi.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

FENERBAHÇE YOLU GÖZÜKTÜ

Florya'da beklediği ilgiyi görmeyen genç yeteneğin, tıpkı Efe gibi Fenerbahçe ile görüştüğü iddia ediliyor.

Bu hamle olay çıkarır! Galatasaray’ın 2 yıldızına Fenerbahçe kancası

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