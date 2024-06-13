Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

İstanbul'da 30 bin taraftarın önünde kendisini sarı lacivertlilere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza tan Portekizli teknik adam, yönetimle yaptığı transfer toplantısının ardından Türkiye'den ayrıldı.

TARAFTARI SEVİNDİREN GÖRÜNTÜLER Mourinho'nun imzasından sonra Fenerbahçe'de tek gündem başkanlık seçimi oldu. Kanarya'da tıpkı 2018 yılında olduğu gibi başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım karşı karşıya geldi.

Kazanan yine Ali Koç olurken, bu kez farklı olarak iki başkan el ele tribünleri selamladı. Seçimin kaybedeni Yıldırım, taraftara yaptığı konuşmada yeni yönetime her türlü desteği vereceğini ifade etti.

SIRA TRANSFERDE Fenerbahçe'de mevcut yönetim seçimi kazanmasının ardından tek gündemini transfere çevirdi. Takımın iskeletini korumayı hedefleyen yönetim, yapılacak takviyelerle Avrupa'da da söz sahibi olacak bir kadro kurmanın peşinde.