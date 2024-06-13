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Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe'ye: Sosyal medyadan takip etti!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin ilk gündemlerinden bir tanesi forvet transferi. Kanarya'nın adı birçok ünlü golcüyle anılırken, yaşanan flaş gelişme taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 09:43 Güncelleme 13 Haziran 2024, 09:43
Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gündem sona erdi. İlk olarak teknik direktör konusunu çözen Kanarya, ardından başkanlık seçimiyle beraber 3 yıllık yeni bir yola girdi.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

Geçtiğimiz sezon rekorlar kırmasına rağmen hiçbir kulvarda kupayla buluşamayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

Kanarya ardından dünyada gündeme oturan bir hamle yaparak Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Öyle ki bu imza; Real Madrid - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi final maçının en çok konuşulan konusu oldu.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

İstanbul'da 30 bin taraftarın önünde kendisini sarı lacivertlilere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza tan Portekizli teknik adam, yönetimle yaptığı transfer toplantısının ardından Türkiye'den ayrıldı.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

TARAFTARI SEVİNDİREN GÖRÜNTÜLER

Mourinho'nun imzasından sonra Fenerbahçe'de tek gündem başkanlık seçimi oldu. Kanarya'da tıpkı 2018 yılında olduğu gibi başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım karşı karşıya geldi.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

Kazanan yine Ali Koç olurken, bu kez farklı olarak iki başkan el ele tribünleri selamladı. Seçimin kaybedeni Yıldırım, taraftara yaptığı konuşmada yeni yönetime her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

SIRA TRANSFERDE

Fenerbahçe'de mevcut yönetim seçimi kazanmasının ardından tek gündemini transfere çevirdi. Takımın iskeletini korumayı hedefleyen yönetim, yapılacak takviyelerle Avrupa'da da söz sahibi olacak bir kadro kurmanın peşinde.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

Bu doğrultuda; Livakovic, Djiku, Becao, Fred ve Tadic için gelecek her türlü teklif reddedilecek. Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel ve Sebastian Szymanski için ise gelecek tekliflere bağlı olarak karar verilecek.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

Özellikle Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girerken, Ali Koç astronomik bir teklif gelmedikçe bu isimlerle yolları ayırmayacaklarını ifade etti.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

OOSTERWOLDE KARARI

Fenerbahçe'de birçok talibi bulunan isimlerden birisi de Jayden Oosterwolde. Hollandalı savunma oyuncusu Fenerbahçe'den yüksek bonservisle ayrılması planlanan ilk oyuncu.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

Kanarya, özellikle İtalya'da piyasası artan Oosterwolde için 20 milyon euro civarındaki tekliflere evet diyecek.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

AYRILACAKLAR BELİRLENDİ!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı. Kanarya ilk olarak geride kalan sezonda kiralık gönderdiği isimlerle vedalaşacak.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo gelecek sezon takımda düşünülmeyen isimlerden 3'ü...

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

DZEKO BİLMECESİ!

Fenerbahçe'de geleceği merakla beklenen isimlerin başında Edin Dzeko geliyor. Yıldız ismin İsmail Kartal'ın takımdan ayrılmak istemesinin ardından sarı lacivertlilerde kalmak istediği biliniyor.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

Ancak hem yaşının ilerlemiş olması hem de Jose Mourinho'nun Roma döneminde kendisinden vazgeçmesi, Boşnak yıldız için ayrılık ihtimalini artırıyor.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

GÜNDEM FORVET TRANSFERİ

Michy Batshuayi ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayan yönetim, takıma en az bir forvet takviyesi yapmanın peşinde. Kanarya'da bu doğrultuda flaş bir gelişme yaşandı.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

LEWANDOWSKİ BOMBASI!

Fenerbahçe'nin uzun süredir forvet listesinin ilk sırasında bulunan Robert Lewandowski, milli takımda kendisine sorulan soruya 'görüşmedim' yanıtını vermişti.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

Türkiye ile Polonya arasında oynanan maçta Fenerbahçeli taraftarların 'Come to Fenerbahçe' tezahüratlarına maruz kalan dünyaca ünlü golcü ile ilgili flaş bir gelişme de yaşandı.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

Sarı lacivertlilerin yeni yönetiminde transferde büyük görev üstlenen Acun Ilıcalı, Robert Lewandowski'yi sosyal medyadan takibe aldı.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

Bu gelişme Fenerbahçe taraftarlarını oldukça heyecanlandırırken, sarı lacivertliler Polonya'nın EURO 2024'e veda etmesinin ardından yıldız isimle resmi görüşmelere başlayacak.

Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!

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Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!
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