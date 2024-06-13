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Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor: Stuttgart'ın yıldızı Serhou Guirassy'i gündemine aldı

Fenerbahçe'nin kontratında 20 milyon Euro’luk çıkış opsiyonu bulunan Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Gineli golcü Serhou Guirassy için bu bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 07:03 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:07
Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor: Stuttgart’ın yıldızı Serhou Guirassy’i gündemine aldı

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Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor. Sarı-Lacivertliler'in Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Gineli golcü Serhou Guirassy için masada olduğu öğrenildi.

Bundesliga ekibiyle müthiş bir sezon geçiren yıldız futbolcunun 2 yıl daha kontratı olmasına rağmen sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe'nin de golcü futbolcu için bu bedeli gözden çıkardığı ve 28 yaşındaki yıldızı ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor. Yıldız futbolcuya Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlardan da teklifler olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan tecrübeli golcü, söz konusu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırdı. Maç başına 1 gol ortalama ile oynayan yıldız futbolcuya güncel verilere göre; 50 milyon Euro market değeri biçiliyor.

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