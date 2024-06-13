Galatasaray ilk büyük transfer savaşının fitilini ateşledi! Yönetim Fenerbahçe’nin çok istediği Hojbjerg için devreye girdi

F.BAHÇE MASAYA OTURDU

Son iki sezonda orta alanda ciddi sıkıntılar yaşayan ve artık bu bölgeyi çok üst düzey bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray çok önemli isimlerle temas kurmuş durumda. Youssouf Fofana, Guido Rodriguez ve Sofyan Amrabat için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın son hamlesi çok büyük ses getirecek. TAKVİM'in elde ettiği bilgilere göre yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Pierre-Emile Hojbjerg için harekete geçti. Danimarkalı yıldız, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyor.