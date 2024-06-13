Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı kırmızılılarda ilk hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek.
Yönetim de bu doğrultuda eksik bölgelere takviye yaparak kadroyu güçlendirmek için harekete geçti.
Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk ile bir transfer toplantısı gerçekleştirmişti.
Bu toplantının ardından hedefteki futbolcular netleşti.
Galatasaray'ın özellikle sağ bek, orta saha ve hücum hattı için kaliteli futbolcularla görüşme halinde olduğu belirtildi.
Sarı kırmızılı idarecilerin tıpkı son 2 sezonda olduğu gibi bu dönemde de transferde tam isabet sağlamayı hedeflediği kaydedildi.
Teknik Direktör Okan Buruk ise geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Okan Buruk yaptığı açıklamada "Sağ bek en hızlı hareket edeceğimiz mevki" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk ayrıca, "Orta saha ve hücum hattıyla ilgili için çalışmalarımız sürüyor"
"Çok fazla değil ama çok net transferler yapacağız" şeklinde konuşmuştu.
Okan Buruk'un talebi sonrası harekete geçen Galatasaraylı kurmayların, transfer listesine sürpriz bir ismi aldığı aktarıldı.
Sarı kırmızılıların hücum hattı için flaş bir yıldızın peşinde olduğu öne sürüldü.
Yönetimin bu transferi çok gizli yürüttüğü ve pazarlıklarını sürdürdüğü iddia edildi.
Bunun yanı sıra teknik direktör Okan Buruk'un da gündeme gelen o futbolcuya onay verdiği iddia edildi.
Yönetimin, o ismin transferini süre içinde bitirmeyi planladığı vurgulandı.
Galatasaray'ın istediği oyuncu ise geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ta forma giyiyordu.
İşte A Spor'un haberine göre sarı kırmızılıların sürpriz transfer bombası...
G.SARAY'DAN N'KOUDOU HAMLESİ!
Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ta forma giyen Georges-Kevin N'Koudou'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların, Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon şov yapan yıldız oyuncuyu kanat bölgesi için düşündüğü iddia edildi.
Menajerlerden gelen teklifi değerlendirmeye alan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere sıcak baktığı ileri sürüldü.
29 yaşındaki N'Koudou'nun ise tekrardan Türkiye'ye dönmeye olumlu baktığı bildirildi.
Arabistan Ligi takımlarından Damac FC'de forma giyen N'Koudou, bu sezon toplam 33 maça çıktı.
1.72 boyundaki kanat bu karşılaşmalarda 15 gol attı. Ayrıca 5 de asist yaptı.
Arabistan'daki performansıyla birçok takımın dikkatini çeken N'Koudou için Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğu vurgulandı.
Galatasaray'ın ise sözleşmesi 2025'te bitecek N'Koudou'ya bonservis ücreti ödemek istemediği ve bedelsiz olarak transfer etmeyi planladığı öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların başarılı futbolcuya yıllık 1.5-2 milyon Euro arası bir garanti ücret teklif edeceği iddia edildi.
Transferin önümüzdeki 1-2 hafta içinde netleşeceği ve N'Koudou'nun, Galatasaray'a gidip gitmeyeceğinin belli olacağı kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Kamerunlu isim, 2019-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.
N'Koudou, Beşiktaş'ta 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası kazanmıştı.