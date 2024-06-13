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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba bir isim geldi. Aslan, 2 sezon önce Beşiktaş formasını terleten ve yeni takımında adeta şov yapan o ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte A Spor'un duyurduğu transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 11:00 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:00
Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

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Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Sarı kırmızılılarda ilk hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Yönetim de bu doğrultuda eksik bölgelere takviye yaparak kadroyu güçlendirmek için harekete geçti.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk ile bir transfer toplantısı gerçekleştirmişti.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Bu toplantının ardından hedefteki futbolcular netleşti.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Galatasaray'ın özellikle sağ bek, orta saha ve hücum hattı için kaliteli futbolcularla görüşme halinde olduğu belirtildi.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Sarı kırmızılı idarecilerin tıpkı son 2 sezonda olduğu gibi bu dönemde de transferde tam isabet sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Teknik Direktör Okan Buruk ise geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Okan Buruk yaptığı açıklamada "Sağ bek en hızlı hareket edeceğimiz mevki" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Okan Buruk ayrıca, "Orta saha ve hücum hattıyla ilgili için çalışmalarımız sürüyor"

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

"Çok fazla değil ama çok net transferler yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Okan Buruk'un talebi sonrası harekete geçen Galatasaraylı kurmayların, transfer listesine sürpriz bir ismi aldığı aktarıldı.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Sarı kırmızılıların hücum hattı için flaş bir yıldızın peşinde olduğu öne sürüldü.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Yönetimin bu transferi çok gizli yürüttüğü ve pazarlıklarını sürdürdüğü iddia edildi.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Bunun yanı sıra teknik direktör Okan Buruk'un da gündeme gelen o futbolcuya onay verdiği iddia edildi.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Yönetimin, o ismin transferini süre içinde bitirmeyi planladığı vurgulandı.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Galatasaray'ın istediği oyuncu ise geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ta forma giyiyordu.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

İşte A Spor'un haberine göre sarı kırmızılıların sürpriz transfer bombası...

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

G.SARAY'DAN N'KOUDOU HAMLESİ!

Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ta forma giyen Georges-Kevin N'Koudou'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Sarı kırmızılıların, Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon şov yapan yıldız oyuncuyu kanat bölgesi için düşündüğü iddia edildi.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Menajerlerden gelen teklifi değerlendirmeye alan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere sıcak baktığı ileri sürüldü.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

29 yaşındaki N'Koudou'nun ise tekrardan Türkiye'ye dönmeye olumlu baktığı bildirildi.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Arabistan Ligi takımlarından Damac FC'de forma giyen N'Koudou, bu sezon toplam 33 maça çıktı.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

1.72 boyundaki kanat bu karşılaşmalarda 15 gol attı. Ayrıca 5 de asist yaptı.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Arabistan'daki performansıyla birçok takımın dikkatini çeken N'Koudou için Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğu vurgulandı.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Galatasaray'ın ise sözleşmesi 2025'te bitecek N'Koudou'ya bonservis ücreti ödemek istemediği ve bedelsiz olarak transfer etmeyi planladığı öne sürüldü.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Sarı kırmızılıların başarılı futbolcuya yıllık 1.5-2 milyon Euro arası bir garanti ücret teklif edeceği iddia edildi.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Transferin önümüzdeki 1-2 hafta içinde netleşeceği ve N'Koudou'nun, Galatasaray'a gidip gitmeyeceğinin belli olacağı kaydedildi.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Kamerunlu isim, 2019-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

N'Koudou, Beşiktaş'ta 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası kazanmıştı.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

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