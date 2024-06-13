Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı

1.72 boyundaki kanat bu karşılaşmalarda 15 gol attı. Ayrıca 5 de asist yaptı.

Arabistan'daki performansıyla birçok takımın dikkatini çeken N'Koudou için Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğu vurgulandı.

Galatasaray'ın ise sözleşmesi 2025'te bitecek N'Koudou'ya bonservis ücreti ödemek istemediği ve bedelsiz olarak transfer etmeyi planladığı öne sürüldü.

Sarı kırmızılıların başarılı futbolcuya yıllık 1.5-2 milyon Euro arası bir garanti ücret teklif edeceği iddia edildi.