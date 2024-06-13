Fenerbahçe’den Alex de Souza’ya dev kıyak! Yıldız isim Antalyaspor’a gidiyor

NURİ ŞAHİN VE SERGEN YALÇIN DA İSTEDİ Antalyaspor'da son iki transfer döneminde hem Nuri Şahin'in hem de Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Emre Mor'a Alex de Souza da talip oldu.

Brezilyalı teknik adamın raporu doğrultusunda 26 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündemine alan kırmızı beyazlılar, transferini engelini kaldırması halinde somut adım atabilecek.

KARAGÜMRÜK'E KİRALANDI Kırmızı beyazlılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında da listesinde bulunan Emre Mor için transfer engeli bulunduğu sebebiyle resmi adımları atamamıştı.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor'un, sarı lacivertlilerle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.