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Fenerbahçe'den Alex de Souza'ya dev kıyak! Yıldız isim Antalyaspor'a gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, takımın başına efsane futbolcu Alex de Souza'yı getirdi. Bu sürpriz imzanın ardından Alex'in Akdeniz ekibine kimleri transfer edeceği de merak konusu oldu. Brezilyalı teknik adamın ilk hamlesinin Fenerbahçe'den olacağı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 15:19 Güncelleme 13 Haziran 2024, 15:19
Fenerbahçe’den Alex de Souza’ya dev kıyak! Yıldız isim Antalyaspor’a gidiyor

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Yeni sezon hazırlıklarına henüz başlamayan Süper Lig ekibi Antalyaspor'da transfer çalışmaları ise büyük bir hızla devam ediyor.

Fenerbahçe’den Alex de Souza’ya dev kıyak! Yıldız isim Antalyaspor’a gidiyor

Henüz transfer engelini aşamayan, ancak büyük bir mesai harcayan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe’den Alex de Souza’ya dev kıyak! Yıldız isim Antalyaspor’a gidiyor

Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor'un, sarı lacivertlilerden Emre Mor'a talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’den Alex de Souza’ya dev kıyak! Yıldız isim Antalyaspor’a gidiyor

NURİ ŞAHİN VE SERGEN YALÇIN DA İSTEDİ

Antalyaspor'da son iki transfer döneminde hem Nuri Şahin'in hem de Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Emre Mor'a Alex de Souza da talip oldu.

Fenerbahçe’den Alex de Souza’ya dev kıyak! Yıldız isim Antalyaspor’a gidiyor

Brezilyalı teknik adamın raporu doğrultusunda 26 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündemine alan kırmızı beyazlılar, transferini engelini kaldırması halinde somut adım atabilecek.

Fenerbahçe’den Alex de Souza’ya dev kıyak! Yıldız isim Antalyaspor’a gidiyor

KARAGÜMRÜK'E KİRALANDI

Kırmızı beyazlılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında da listesinde bulunan Emre Mor için transfer engeli bulunduğu sebebiyle resmi adımları atamamıştı.

Fenerbahçe’den Alex de Souza’ya dev kıyak! Yıldız isim Antalyaspor’a gidiyor

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor'un, sarı lacivertlilerle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’den Alex de Souza’ya dev kıyak! Yıldız isim Antalyaspor’a gidiyor

21 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonun ilk devresini Fenerbahçe'de geçiren ve fazla şans bulamadığı Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, sezon boyunca toplamda 21 maça çıktı.

Fenerbahçe’den Alex de Souza’ya dev kıyak! Yıldız isim Antalyaspor’a gidiyor

994 dakika oyunda kalan başarılı futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’den Alex de Souza’ya dev kıyak! Yıldız isim Antalyaspor’a gidiyor

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