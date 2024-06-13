Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'de üst üste iki yıl şampiyon olan ve gelecek sezon 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, transferde yerli avına çıktı.
Trendyol Süper Lig'de üst üste iki yıl şampiyon olan ve gelecek sezon 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, transferde yerli avına çıktı.
Sarı kırmızılılar yeni sezonda uygulanacak kural dolayısıyla yerli isimlere büyük önem veriyor.
Hatta Cimbom'un daha önce Yusuf Yazıcı, Yusuf Sarı ve Oğuz Aydın gibi futbolcularla ilgilendiği ifade edilmişti.
Ancak Galatasaray'ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı. Aslan'ın büyük bir bomba patlatarak ters köşe yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın çok konuşulacak bir transfere imza atmayı planladığı aktarıldı. İşte yönetimin hedefindeki o isim..
Fenerbahçe'den Umut Nayir'i listesine alan sarı kırmızılılar, şimdi de Nürnberg forması giyen genç gurbetçi Can Uzun'un peşine düştü.
Montella tarafından geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'ın Euro 2024 kadrosundan çıkarılan 18 yaşındaki oyuncu, için Aslan'ın devreye girdiği iddia edildi.
Yeni Asır'ın haberine göre, Alman ekibi Nürnberg'in, Frankfurt'ta satmaya çalıştığı yıldız adayına sarı kırmızılı ekibin ciddi bir ilgisi olduğu iddia edildi.
FORVETTE DE OYNUYOR
18 yaşındaki futbolcu, asıl mevkii olan 10 numaranın yanı sıra santrfor olarak da görev alabiliyor.
Almanya doğumlu genç yıldız, Nürnberg altyapısından yetişirken kulübünde 2023 yılından bu yana da profesyonel olarak forma giyiyor.