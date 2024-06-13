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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transferde sürpriz adımlar atıyor. Sarı kırmızılılar hem Avrupa'nın hem de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan yıldız futbolcu için girişimlere başladı. Aslan'ın transferi kısa süre içerisinde noktalamak istediği kaydedildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 17:16 Güncelleme 13 Haziran 2024, 17:16
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

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Trendyol Süper Lig'de üst üste iki yıl şampiyon olan ve gelecek sezon 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, transferde yerli avına çıktı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı kırmızılılar yeni sezonda uygulanacak kural dolayısıyla yerli isimlere büyük önem veriyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Hatta Cimbom'un daha önce Yusuf Yazıcı, Yusuf Sarı ve Oğuz Aydın gibi futbolcularla ilgilendiği ifade edilmişti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak Galatasaray'ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı. Aslan'ın büyük bir bomba patlatarak ters köşe yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda Galatasaray'ın çok konuşulacak bir transfere imza atmayı planladığı aktarıldı. İşte yönetimin hedefindeki o isim..

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'den Umut Nayir'i listesine alan sarı kırmızılılar, şimdi de Nürnberg forması giyen genç gurbetçi Can Uzun'un peşine düştü.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Montella tarafından geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'ın Euro 2024 kadrosundan çıkarılan 18 yaşındaki oyuncu, için Aslan'ın devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Yeni Asır'ın haberine göre, Alman ekibi Nürnberg'in, Frankfurt'ta satmaya çalıştığı yıldız adayına sarı kırmızılı ekibin ciddi bir ilgisi olduğu iddia edildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

FORVETTE DE OYNUYOR

18 yaşındaki futbolcu, asıl mevkii olan 10 numaranın yanı sıra santrfor olarak da görev alabiliyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Almanya doğumlu genç yıldız, Nürnberg altyapısından yetişirken kulübünde 2023 yılından bu yana da profesyonel olarak forma giyiyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kıskandıracak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

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