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Pep Guardiola'nın gözdesi Galatasaray'a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar orta sahada Lucas Torreira'yı destekleyecek bir isim arayışına devam ederken, gündeme son olarak Manchester City'li yıldız geldi. Aslan, transfer için tüm şartları seferber edecek. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 12:42 Güncelleme 13 Haziran 2024, 12:42
Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından harekete geçti.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

Aslan'da ilk plan şampiyon kadronun iskeletini korumak. Cimbom bu doğrultuda Muslera, Abdülkerim ve Torreira ile sözleşme yeniledi.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

Özellikle Erden Timur'un ayrılığının ardından gözlerin çevrildiği Mauro Icardi de, gelecek sezon 5. yıldız için mücadele edecek.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

Son iki sezonda yaşanan şampiyonlukların mimarı olan Mertens'in ise durumu belirsiz. Yönetim Belçikalı yıldız ile 1 yıllık daha sözleşme imzalamak istese de henüz resmi imzalar atılamadı.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

Sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz için müjdeyi yine Okan Buruk vermişti. Buruk, milli yıldızın gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

TRANSFERDE HEDEFLER BELİRLENDİ

Galatasaray'da transfer toplantısında sağ bek, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasına karar verildi.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

Stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Nelsson'a gelen teklifler, iki yıldızın aklını karıştırmış durumda. Olası bir ayrılık doğrultusunda Aslan, bu bölgeye de takviye yapacak.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

Mauro Icardi'yi zorlayacak ve gerekirse Arjantinli yıldızla çift forvet oynayabilecek bir golcü arayışında olan Aslan, kiralık olarak takımda olan Carlos Vinicius ile de vedalaşacak.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

ÖNCELİK SAĞ BEK

Sacha Boey'un ardından sağ bek bölgesine Serge Aurier'i katan Aslan, bu transferden memnun kalmadı. Gelecek sezon yeni bir sağ bek transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

Teknik direktör Okan Buruk'da imza töreni esnasında sağ bek transferinin öncelikli olduğunu belirtti.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

ORTA SAHA TRANSFERİ

Galatasaray'ın transferdeki ana planlarından birisi de orta saha transferi olacak. Torreira ile iyi bir tandem olabilecek ve Uruguaylı yıldızı rahatlatacak bir ismi arayan Aslan, listesini oluşturdu.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

Bu doğrultuda gündeme Sofyan Amrabat ismi gelirken, teknik direktör Okan Buruk Manchester United'ın yıldızıyla geçtiğimiz sezon görüşüldüğünü belirtti.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

İBRE KOVACİC'E DÖNDÜ!

Orta sahaya üst düzey bir transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Manchester City'nin savaşçısı Mateo Kovacic için girişimlerini hızlandırdı.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

Şubat ayından bu yana 30 yaşındaki Kovacic'i kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray, Manchester City ile önümüdeki günlerde pazarlık masasına oturacak.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

İngiliz kulübünde adeta kulübeye mahkum olan Kovacic'in daha cazip bir teklif gelmediği taktirde Galatasaray'a hayır demeyeceği belirtiliyor.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

Cimbom, sözleşmesi 2027'de bitecek olan Hırvat yıldız için Manchester City ile bonservis ücreti konusunda anlaşma sağlayamazsa kiralama formülünü devreye sokacak.

Pep Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a! Torreira transferi duyunca havalara uçacak

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