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Portekiz İrlanda'yı ezdi geçti! Ronaldo harika golüyle geceye damga vurdu | Maç özeti

EURO 2024'teki rakiplerimizden Portekiz, son hazırlık maçında karşılaştığı İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek turnuva öncesi sahadan galibiyetle ayrıldı. Cristiano Ronaldo attığı nefis golle yine adından söz ettirirken yıldız oyuncu 60'ta da ikinci kez fileleri sarsıp farkı 3'e çıkardı. Diğer gol ise Joao Felix'ten geldi. İşte maçta yaşananlar ve atılan birbirinden güzel goller...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 23:47 Güncelleme 11 Haziran 2024, 23:50
Portekiz İrlanda’yı ezdi geçti! Ronaldo harika golüyle geceye damga vurdu | Maç özeti

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Cuma günü başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'nde son hazırlık maçına çıkan gruptaki rakibimiz Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Portekiz sahaya Diogo Costa, Pepe, Dalot, Inacio, Cancelo, Silva, Fernandes, Neves, Ronaldo, Felix ve Leao ilk 11'i ile çıktı. Roberto Martinez'in öğrencileri ilk andan itibaren üstünlüğü yakalamayı başardı.

Joao Felix Portekiz adına maçta perdeyi açan isim oldu. Yıldız futbolcu Bruno Fernandes'in asistinde ağları havalandırdı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda ise Cristiano Ronaldo şov vardı. Ala Nassr'da sürdürdüğü kariyerinde attığı gollerle adından söz ettiren süper yıldız ceza sahası içerisinde ters ayakla uzak köşeye yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Portekiz için karşılaşmadaki son sözü yine Ronaldo söyledi. Jota'nın pasında yine ters ayağını kullanan 39 yaşındaki futbolcu farkı 3'e çıkardı.

Milli takımımız EURO 2024'teki ikinci maçında 22 Haziran'da Portekiz ile kozlarını paylaşacak.

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