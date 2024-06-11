Portekiz İrlanda’yı ezdi geçti! Ronaldo harika golüyle geceye damga vurdu | Maç özeti

Portekiz sahaya Diogo Costa, Pepe, Dalot, Inacio, Cancelo, Silva, Fernandes, Neves, Ronaldo, Felix ve Leao ilk 11'i ile çıktı. Roberto Martinez'in öğrencileri ilk andan itibaren üstünlüğü yakalamayı başardı.

Joao Felix Portekiz adına maçta perdeyi açan isim oldu. Yıldız futbolcu Bruno Fernandes'in asistinde ağları havalandırdı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.