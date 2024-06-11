Portekiz İrlanda’yı ezdi geçti! Ronaldo harika golüyle geceye damga vurdu | Maç özeti

Portekiz sahaya Diogo Costa, Pepe, Dalot, Inacio, Cancelo, Silva, Fernandes, Neves, Ronaldo, Felix ve Leao ilk 11'i ile çıktı. Roberto Martinez'in öğrencileri ilk andan itibaren üstünlüğü yakalamayı başardı.
Joao Felix Portekiz adına maçta perdeyi açan isim oldu. Yıldız futbolcu Bruno Fernandes'in asistinde ağları havalandırdı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
⚽ GOL | RONALDO DURMUYOR! İRLANDA SAVUNMASI ÇARESİZ! ÇOK TUTKULU, ÇOK İSTEKLİ!— TRT Spor (@trtspor) June 11, 2024
Yaş 39, Cristiano Ronaldo bildiğiniz gibi. 🙌 pic.twitter.com/aRo88dAMIB
İkinci yarıda ise Cristiano Ronaldo şov vardı. Ala Nassr'da sürdürdüğü kariyerinde attığı gollerle adından söz ettiren süper yıldız ceza sahası içerisinde ters ayakla uzak köşeye yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.
⚽ GOL | CRİSTİANO RONALDO! 😯😯— TRT Spor (@trtspor) June 11, 2024
HARİKA BİR BİLEK HAREKETİ VE TOPU 90'A GÖNDERDİ! TURNUVA İÇİN 'HAZIRIM' DİYOR! 🚀 pic.twitter.com/YGNzZfBunX
Portekiz için karşılaşmadaki son sözü yine Ronaldo söyledi. Jota'nın pasında yine ters ayağını kullanan 39 yaşındaki futbolcu farkı 3'e çıkardı.
⚽ GOL | RONALDO DURMUYOR! İRLANDA SAVUNMASI ÇARESİZ! ÇOK TUTKULU, ÇOK İSTEKLİ!— TRT Spor (@trtspor) June 11, 2024
Yaş 39, Cristiano Ronaldo bildiğiniz gibi. 🙌 pic.twitter.com/aRo88dAMIB