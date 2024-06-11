SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren Aslan, yeni Sacha Boey'unu da buldu. Transferde öyle bir detay var ki Galatasaray taraftarını duygulandıracak cinsten. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 12:03 Güncelleme 11 Haziran 2024, 12:03
Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından harekete geçti.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Aslan'da ilk plan şampiyon kadronun iskeletini korumak. Cimbom bu doğrultuda Muslera, Abdülkerim ve Torreira ile sözleşme yeniledi.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Özellikle Erden Timur'un ayrılığının ardından gözlerin çevrildiği Mauro Icardi de, gelecek sezon 5. yıldız için mücadele edecek.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Son iki sezonda yaşanan şampiyonlukların mimarı olan Mertens'in ise durumu belirsiz. Yönetim Belçikalı yıldız ile 1 yıllık daha sözleşme imzalamak istese de henüz resmi imzalar atılamadı.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz için müjdeyi yine Okan Buruk vermişti. Buruk, milli yıldızın gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

TRANSFERDE HEDEFLER BELİRLENDİ

Galatasaray'da transfer toplantısında sağ bek, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasına karar verildi.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Nelsson'a gelen teklifler, iki yıldızın aklını karıştırmış durumda. Olası bir ayrılık doğrultusunda Aslan, bu bölgeye de takviye yapacak.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Mauro Icardi'yi zorlayacak ve gerekirse Arjantinli yıldızla çift forvet oynayabilecek bir golcü arayışında olan Aslan, kiralık olarak takımda olan Carlos Vinicius ile de vedalaşacak.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

ORTA SAHA TRANSFERİ

Galatasaray'ın transferdeki ana planlarından birisi de orta saha transferi olacak. Torreira ile iyi bir tandem olabilecek ve Uruguaylı yıldızı rahatlatacak bir ismi arayan Aslan, listesini oluşturdu.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Bu doğrultuda gündeme Sofyan Amrabat ismi gelirken, teknik direktör Okan Buruk Manchester United'ın yıldızıyla geçtiğimiz sezon görüşüldüğünü belirtti.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

ÖNCELİK SAĞ BEK

Sacha Boey'un ardından sağ bek bölgesine Serge Aurier'i katan Aslan, bu transferden memnun kalmadı. Gelecek sezon yeni bir sağ bek transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Teknik direktör Okan Buruk'da imza töreni esnasında sağ bek transferinin öncelikli olduğunu belirtti.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Bu doğrultuda Aslan, sezon ortasında da gündemine aldığı Lorenz Assignon'un transferi için harekete geçti.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

YENİ SACHA BOEY!

Assignon transferinin Galatasaray taraftarını heyecanlandırması için oldukça fazla neden mevcut. İki ismin de benzer özelliklerinin olmasının yanı sıra Galatasaray'a gelme şekilleri de aynı olacak.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Sacha Boey'u kadroda düşünmeyen Rennes, genç yıldızı komik sayılabilecek bir rakama Galatasaray'a bırakmıştı. Yine Rennes'in kadroda düşünmediği Assignon da takımda düşünülmemiş ve devre arasında kiralık olarak Burnley'nin yolunu tutmuştu.

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Assignon'un bu transfer döneminde sarı kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor...

Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya gelecek! 18 yıl sonra kritik ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ’Teröristan’ tepkisi: Teröristan emperyalist bir projedir! Asıl hedef Türkiye!
Casper
Nuseyrat katliamının perde arkası ortaya çıktı! ABD iskelesini kullanmışlardı: BBC İsrail askerlerinin kampa nasıl sızdığını ortaya çıkardı
Avrupa’da aşırı sağ depremi! 2019’dan bu yana ne değişti? Olaf Scholz Almanya’da hedefte: Hangi ülkede ne oluyor?
Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak
Motosikletler radarda! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Her alanda mücadele!
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze’de ateşkes kararı aldı! Hamas’tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız
Apple Intelligence tanıtıldı ABD karıştı! Elon Musk’ın hedefinde OpenAI var: Hepsini yasaklarım | İşte İOS 18 sürümü ve yapay zekalı yeni Siri
Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi
Başbakan Erdoğan’dan Başkan Erdoğan’a... CHP’ye ziyaretin dünü ve bugünü! Altı ok önünde tarihi kare: Baykal’la havuç kokteyli sohbet
Piyasalar gözünü Fed’e çevirdi! Faiz beklentisi ne yönde? Dolar, altın, euro...
CEHENNEM ÇÖL SICAKLARI GELİYOR | Kavrulacağız! Uzmanlardan peş peşe uyarı: Bu iki güne dikkat | 11 Haziran 2024 hava durumu
İKRAMİYE TAKVİMİ HAZIR | Bugün sıra BAĞ-KUR emeklilerinde! İşte SSK’lıların maaş gününe göre ödeme tarihleri
BES’i olana hem emeklilik hem kredi: Yeni kolaylık başladı! Sistem nasıl uygulanacak?
SON DAKİKA