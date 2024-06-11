Galatasaray’a transferde Hollanda’dan kötü haber! Yeni takımına imza atıyor

Şampiyonluk sevincini yaşamaya devam eden Galatasaray'da öncelikli mevkilerden biri forvetti. Mauro Icardi'nin yanına takviye yapmak isteyen Cimbom'un gündeminde birçok isim bulunuyordu. Ancak üst sıralardaki oyuncuların birinden kötü haber geldi.
Şampiyonluk sevincini yaşamaya devam eden Galatasaray'da öncelikli mevkilerden biri forvetti. Mauro Icardi'nin yanına takviye yapmak isteyen Cimbom'un gündeminde birçok isim bulunuyordu. Ancak üst sıralardaki oyuncuların birinden kötü haber geldi.
İki sezondur gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Mauro Icardi için Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulunarak Arjantinli golcünün yanın yeni bir oyuncu alacaklarını dile getirmişti.
Buruk'un listesinde Marko Arnautovic'in de yer aldığı geniş bir yelpaze bulunuyordu. Üst sıralardan birinde ise Georges Mikautadze vardı. Gürcü golcü için Metz'te geçirdiği sezon sonrasındaki durumu merak konusuydu. Fransız ekibinin küme düşmesi sonrasında işler değişti.
Bu da Galatasaray'ın şansını azaltıyor. Fransız devleri arasındaki yarış için Hollanda medyası Monaco'nun çok daha önde olduğunu ve Georges Mikautadze'nin 20 milyon euro karşılığında imza atacağını dile getirdi.