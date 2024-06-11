Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gündem sona erdi. İlk olarak teknik direktör konusunu çözen Kanarya, ardından başkanlık seçimiyle beraber 3 yıllık yeni bir yola girdi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gündem sona erdi. İlk olarak teknik direktör konusunu çözen Kanarya, ardından başkanlık seçimiyle beraber 3 yıllık yeni bir yola girdi.
Geçtiğimiz sezon rekorlar kırmasına rağmen hiçbir kulvarda kupayla buluşamayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.
Kanarya ardından dünyada gündeme oturan bir hamle yaparak Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Öyle ki bu imza; Real Madrid - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi final maçının en çok konuşulan konusu oldu.
İstanbul'da 30 bin taraftarın önünde kendisini sarı lacivertlilere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza tan Portekizli teknik adam, yönetimle yaptığı transfer toplantısının ardından Türkiye'den ayrıldı.
TARAFTARI SEVİNDİREN GÖRÜNTÜLER
Mourinho'nun imzasından sonra Fenerbahçe'de tek gündem başkanlık seçimi oldu. Kanarya'da tıpkı 2018 yılında olduğu gibi başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım karşı karşıya geldi.
Kazanan yine Ali Koç olurken, bu kez farklı olarak iki başkan el ele tribünleri selamladı. Seçimin kaybedeni Yıldırım, taraftara yaptığı konuşmada yeni yönetime her türlü desteği vereceğini ifade etti.
SIRA TRANSFERDE
Fenerbahçe'de mevcut yönetim seçimi kazanmasının ardından tek gündemini transfere çevirdi. Takımın iskeletini korumayı hedefleyen yönetim, yapılacak takviyelerle Avrupa'da da söz sahibi olacak bir kadro kurmanın peşinde.
Bu doğrultuda; Livakovic, Djiku, Becao, Fred ve Tadic için gelecek her türlü teklif reddedilecek. Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel ve Sebastian Szymanski için ise gelecek tekliflere bağlı olarak karar verilecek.
Özellikle Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girerken, Ali Koç astronomik bir teklif gelmedikçe bu isimlerle yolları ayırmayacaklarını ifade etti.
OOSTERWOLDE KARARI
Fenerbahçe'de birçok talibi bulunan isimlerden birisi de Jayden Oosterwolde. Hollandalı savunma oyuncusu Fenerbahçe'den yüksek bonservisle ayrılması planlanan ilk oyuncu.
Kanarya, özellikle İtalya'da piyasası artan Oosterwolde için 20 milyon euro civarındaki tekliflere evet diyecek.
AYRILACAKLAR BELİRLENDİ!
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı. Kanarya ilk olarak geride kalan sezonda kiralık gönderdiği isimlerle vedalaşacak.
Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo gelecek sezon takımda düşünülmeyen isimlerden 3'ü...
DZEKO BİLMECESİ!
Fenerbahçe'de geleceği merakla beklenen isimlerin başında Edin Dzeko geliyor. Yıldız ismin İsmail Kartal'ın takımdan ayrılmak istemesinin ardından sarı lacivertlilerde kalmak istediği biliniyor.
Ancak hem yaşının ilerlemiş olması hem de Jose Mourinho'nun Roma döneminde kendisinden vazgeçmesi, Boşnak yıldız için ayrılık ihtimalini artırıyor.
GÜNDEM FORVET TRANSFERİ
Michy Batshuayi ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayan yönetim, takıma en az bir forvet takviyesi yapmanın peşinde. Kanarya'da bu doğrultuda gündeme bomba bir isim geldi.
ALLAN SAINT-MAXIMIN HAMLESİ!
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren ve ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Allan Saint Maximin için harekete geçti.
Kanat forvette de Mourinho'nun elini güçlendirecek olan Fransız yıldız için ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak.
Jose Mourinho'nun takımın başında olması nedeniyle 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya istekli olduğu da öğrenildi.
2023-24 sezonunun başında Newcastle'dan ayrılan Saint-Maximin, Suudi ekibiyle çıktığı 30 resmi maçta 4 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.