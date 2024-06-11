SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho'nun ilk transferi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek gündem transfer sezonu. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde bu yıl Şampiyonlar Ligi hasretine de son vermek istiyor. Kanarya, transferlerini de bu hedef doğrultusunda yapacak. Buna göre Portekizli teknik adam, ilk transfer hamlesini de belirledi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 09:59 Güncelleme 11 Haziran 2024, 09:59
Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gündem sona erdi. İlk olarak teknik direktör konusunu çözen Kanarya, ardından başkanlık seçimiyle beraber 3 yıllık yeni bir yola girdi.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

Geçtiğimiz sezon rekorlar kırmasına rağmen hiçbir kulvarda kupayla buluşamayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

Kanarya ardından dünyada gündeme oturan bir hamle yaparak Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Öyle ki bu imza; Real Madrid - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi final maçının en çok konuşulan konusu oldu.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

İstanbul'da 30 bin taraftarın önünde kendisini sarı lacivertlilere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza tan Portekizli teknik adam, yönetimle yaptığı transfer toplantısının ardından Türkiye'den ayrıldı.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

TARAFTARI SEVİNDİREN GÖRÜNTÜLER

Mourinho'nun imzasından sonra Fenerbahçe'de tek gündem başkanlık seçimi oldu. Kanarya'da tıpkı 2018 yılında olduğu gibi başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

Kazanan yine Ali Koç olurken, bu kez farklı olarak iki başkan el ele tribünleri selamladı. Seçimin kaybedeni Yıldırım, taraftara yaptığı konuşmada yeni yönetime her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

SIRA TRANSFERDE

Fenerbahçe'de mevcut yönetim seçimi kazanmasının ardından tek gündemini transfere çevirdi. Takımın iskeletini korumayı hedefleyen yönetim, yapılacak takviyelerle Avrupa'da da söz sahibi olacak bir kadro kurmanın peşinde.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

Bu doğrultuda; Livakovic, Djiku, Becao, Fred ve Tadic için gelecek her türlü teklif reddedilecek. Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel ve Sebastian Szymanski için ise gelecek tekliflere bağlı olarak karar verilecek.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

Özellikle Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girerken, Ali Koç astronomik bir teklif gelmedikçe bu isimlerle yolları ayırmayacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

OOSTERWOLDE KARARI

Fenerbahçe'de birçok talibi bulunan isimlerden birisi de Jayden Oosterwolde. Hollandalı savunma oyuncusu Fenerbahçe'den yüksek bonservisle ayrılması planlanan ilk oyuncu.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

Kanarya, özellikle İtalya'da piyasası artan Oosterwolde için 20 milyon euro civarındaki tekliflere evet diyecek.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

AYRILACAKLAR BELİRLENDİ!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı. Kanarya ilk olarak geride kalan sezonda kiralık gönderdiği isimlerle vedalaşacak.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo gelecek sezon takımda düşünülmeyen isimlerden 3'ü...

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

DZEKO BİLMECESİ!

Fenerbahçe'de geleceği merakla beklenen isimlerin başında Edin Dzeko geliyor. Yıldız ismin İsmail Kartal'ın takımdan ayrılmak istemesinin ardından sarı lacivertlilerde kalmak istediği biliniyor.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

Ancak hem yaşının ilerlemiş olması hem de Jose Mourinho'nun Roma döneminde kendisinden vazgeçmesi, Boşnak yıldız için ayrılık ihtimalini artırıyor.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

GÜNDEM FORVET TRANSFERİ

Michy Batshuayi ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayan yönetim, takıma en az bir forvet takviyesi yapmanın peşinde. Kanarya'da bu doğrultuda gündeme bomba bir isim geldi.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

ALLAN SAINT-MAXIMIN HAMLESİ!

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren ve ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Allan Saint Maximin için harekete geçti.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

Kanat forvette de Mourinho'nun elini güçlendirecek olan Fransız yıldız için ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

Jose Mourinho'nun takımın başında olması nedeniyle 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya istekli olduğu da öğrenildi.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

2023-24 sezonunun başında Newcastle'dan ayrılan Saint-Maximin, Suudi ekibiyle çıktığı 30 resmi maçta 4 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya gelecek! 18 yıl sonra kritik ziyaret
Aşırı sağın yükselişi yaşlı kıtayı sarstı! Yazarlardan değerlendirme: Avrupa ektiğini biçiyor! Göçmen karşıtlığının bedelini ırkçılığın yükselmesiyle ödüyor
Casper
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze’de ateşkes kararı aldı! Hamas’tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız
Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Jose Mourinho’nun ilk transferi
Başbakan Erdoğan’dan Başkan Erdoğan’a... CHP’ye ziyaretin dünü ve bugünü! Altı ok önünde tarihi kare: Baykal’la havuç kokteyli sohbet
Piyasalar gözünü Fed’e çevirdi! Faiz beklentisi ne yönde? Dolar, altın, euro...
CEHENNEM ÇÖL SICAKLARI GELİYOR | Kavrulacağız! Uzmanlardan peş peşe uyarı: Bu iki güne dikkat | 11 Haziran 2024 hava durumu
İKRAMİYE TAKVİMİ HAZIR | Bugün sıra BAĞ-KUR emeklilerinde! İşte SSK’lıların maaş gününe göre ödeme tarihleri
Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?
İstanbul Esenyurt’ta korku dolu anlar! Gece yarısı 8 araç ve iş yeri kundaklandı
BES’i olana hem emeklilik hem kredi: Yeni kolaylık başladı! Sistem nasıl uygulanacak?
Jose Mourinho’dan Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu’na ’kalın’ telefonu
Melih Gökçek’ten A Haber’de bomba Mansur Yavaş kulisi: AK Parti’den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor
Varşova’da 90’ıncı dakikada yıkıldık! Polonya: 2-1 Türkiye
SON DAKİKA