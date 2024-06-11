Jose Mourinho’dan Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu’na ’kalın’ telefonu

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho , transfer edilecek yıldız oyuncular ile ilgili yönetimle görüşmelerini sürdürürken bir yandan da eldeki önemli oyuncularla iletişimini güçlendiriyor.

Portekizli teknik adam, Avrupa 'nın dev kulüplerinin peşinden koştuğu Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam iki yıldız oyuncuya, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından birini kuracağız. Yapacağımız transferler ve mevcut kadromuzla birlikte Avrupa ve Türkiye'de ses getireceğiz. Elde edeceğimiz başarılarda sizlerin desteği çok önemli" diye konuştu.