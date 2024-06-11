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Galatasaray transferde sezonu açıyor! Yıldız futbolcu açıklanarak şov başlayacak...

Mayıs ayında bir şampiyonluk daha yaşayarak 24'üncü kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar en iyi şekilde değerlendirmek istediği arada birçok futbolcuyla görüşmelerine hız verirken bonservisi olan oyuncuların kulüpleriyle de temaslar sıklaştırıldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un verdiği raporun ardından Başkan Dursun Özbek ve ekibi sezonu açarak hamleleri tek tek resmiyete kavuşturmak amacında. En ihtiyaç duyulan bölgelerden biri de orta saha. Yönetim yıldız isim için girişimlerine başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 08:31 Güncelleme 11 Haziran 2024, 08:31
Galatasaray transferde sezonu açıyor! Yıldız futbolcu açıklanarak şov başlayacak...

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Üst üste iki kez şampiyonluk elde ederek rakiplerine büyük fark atan Galatasaray'da yeni sezon için de kollar sıvandı. Sarı kırmızılılarda yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda başlattığı transfer operasyonunda çok önemli isimlerle temasa geçti ve görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.

Teknik Direktör Okan Buruk dün açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör beklenenin aksine çok fazla oyuncu satmayacaklarını ve almaya odaklı olduklarını dile getirerek; "Astronomik rakamlar önerilirse karar başkanımızın" ifadelerini kullandı.

Kadro kalitesini daha da yukarı çekmek ve yeni yabancı kuralına uygun hale getirmek isteyen Cimbom'da kiralıık süresi biten futbolcularla yola devam edilmeyecek. Alexandru Cicaldau ve Mathias Ross yeniden kiralık gönderilecek veya bonservisleriyle satılacak.

Diğer yandan takımdan ayrılması beklenen veya gündemde olan futbolcularla ilgili de durum netleşmeye başladı. Geride kalan sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Zaniolo hakkında konuşan Okan Buruk "İtalya'daydım hafta sonu. Orada tesadüfen Zaniolo'nun menajerini gördüm. Onların birinci düşünceleri burada devam etmemek gibi ama ben tabii ki Zaniolo'yu çok isterim kadromuzda olsun. Bizim oyuncumuz ve belki günün sonunda bizimle olacak. Onun burada oynama isteğini gördükten sonra kalabilir." dedi.

Sezon boyunca tartışılan ve takımdan da ayrılacağı konuşulan Zaha hakkında da açıklamada bulunan Okan Buruk; "Wilfried Zaha çok duygusal, çok iyi bir insan ve onu çok seviyorum. Forma rekabeti konusunda çok adil davrandığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Defansın sigortaları Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'i göndermek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, çok yüksek bir teklif gelmedikçe gitmeleri konusuna sıcak bakmıyor. Yönetim de istikrar açısından bu düşünceyi destekliyor.

Stoperlerin dışında sağ ve sol bek konusunda da girişimler söz konusu. Sacha Boey'in ardından sağ bek hamlesinde istediğini alamayan Cimbom, bu bölgede çok sayıda alternatife sahip. Sol bek için de Köhn'ün talibi çıkarsa satılması gündemde.

Teknik heyetin gündemindeki mevkilerden biri de orta saha. Ndombele ile yollarını ayıran Aslan'da yei en garanti isim Lucas Torreira. Ndombele'nin gönderilmesi sonrası bu bölgeye bir takviye gelecek. Çok sayıda futbolcu gözlem altında.

Sabah'ın haberine göre; Cimbom Torino'nun genç yıldızı İvan İliç'i listeye aldı. Manchester City'nin 16 yaşında yatırım yaptığı 2001 doğumlu Sırp 8 numara, geçen yaz 16.5 milyon Euro karşılığında Torino'ya transfer olmuştu.

Sırbistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek İliç, uzun süredir Galatasaray scoutları tarafından takip ediliyor.

Torino ile pazarlıklara başlamaya hazırlanan sarı- kırmızılılar, ilk planda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorlayacak.

Torino ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İvan İliç, geride kalan sezonda 33 maça çıktı ve 4 gol-2 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan başarılı orta saha, Sırp Milli Takımı ile 16 karşılaşmada sahaya çıktı.

G.Saraylı yetkililerin son olarak 8 Haziran'da oynanan İsveç-Sırbistan maçında 90 dakika sahada kalan oyuncuyu canlı izlediği kaydedildi.

Ivan Iliç, 17 Mart 2001'de Sırbistan'ın Niş kentinde dünyaya geldi. Futbola Real Niş altyapısında başladı.

2016 yazında Kızılyıldız U17'ye transfer oldu ve sadece 1 yıl sonra 2.5 milyon Euro'ya Manchester City U18'e imza attı.

Sırasıyla Kızılyıldız U19, FK Zemun, NAC Breda, Hellas Verona'da forma giydikten sonra 2020 yazında 7.5 milyon Euro'ya Verona'nın yolunu tuttu.

Başarılı grafik çizen Sırp oyuncu, 2023'te 16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Torino'ya gitti.

Takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...

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