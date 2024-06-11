G.Saraylı yetkililerin son olarak 8 Haziran'da oynanan İsveç-Sırbistan maçında 90 dakika sahada kalan oyuncuyu canlı izlediği kaydedildi.
Ivan Iliç, 17 Mart 2001'de Sırbistan'ın Niş kentinde dünyaya geldi. Futbola Real Niş altyapısında başladı.
2016 yazında Kızılyıldız U17'ye transfer oldu ve sadece 1 yıl sonra 2.5 milyon Euro'ya Manchester City U18'e imza attı.
Sırasıyla Kızılyıldız U19, FK Zemun, NAC Breda, Hellas Verona'da forma giydikten sonra 2020 yazında 7.5 milyon Euro'ya Verona'nın yolunu tuttu.
Başarılı grafik çizen Sırp oyuncu, 2023'te 16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Torino'ya gitti.