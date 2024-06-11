Diğer yandan takımdan ayrılması beklenen veya gündemde olan futbolcularla ilgili de durum netleşmeye başladı. Geride kalan sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Zaniolo hakkında konuşan Okan Buruk "İtalya'daydım hafta sonu. Orada tesadüfen Zaniolo'nun menajerini gördüm. Onların birinci düşünceleri burada devam etmemek gibi ama ben tabii ki Zaniolo'yu çok isterim kadromuzda olsun. Bizim oyuncumuz ve belki günün sonunda bizimle olacak. Onun burada oynama isteğini gördükten sonra kalabilir." dedi.

Sezon boyunca tartışılan ve takımdan da ayrılacağı konuşulan Zaha hakkında da açıklamada bulunan Okan Buruk; "Wilfried Zaha çok duygusal, çok iyi bir insan ve onu çok seviyorum. Forma rekabeti konusunda çok adil davrandığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Defansın sigortaları Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'i göndermek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, çok yüksek bir teklif gelmedikçe gitmeleri konusuna sıcak bakmıyor. Yönetim de istikrar açısından bu düşünceyi destekliyor.

Stoperlerin dışında sağ ve sol bek konusunda da girişimler söz konusu. Sacha Boey'in ardından sağ bek hamlesinde istediğini alamayan Cimbom, bu bölgede çok sayıda alternatife sahip. Sol bek için de Köhn'ün talibi çıkarsa satılması gündemde.