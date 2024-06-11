Fenerbahçe başkanlık seçimi sonrası transferde gaza bastı! Tottenham’ın yıldızı ile temaslar hızlandı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Transferde bu sezon bombaları tek tek patlatmayı hedefleyen Fenerbahçe, başkanlık seçimi sonrasında gaza bastı. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli oyuncu için ilk somut adım atılacak. Sportif Direktör Mario Branco'nun önümüzdeki günlerde Londra'ya giderek hem Tottenham hem de Hojbjerg'in menajeri ile masaya oturacağı bildirildi. 6 ve 8 numara oynayabilen yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.