Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten transfer müjdesi! Canlı yayında sayıyı ve yol haritasını açıkladı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek TRT Spor yayınına katılarak hem gündeme dair açıklamalarda bulundu hem de soruları yanıtladı.

BU KADAR BÜYÜK FARK İYİ DEĞİL

Şampiyonluğun elde edilmesine kadar zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yakalanan farkın iyi olmadığını dile getirdi. Özbek, "Çok zorlu bir sezon geçti. Daha keyifli olabilirdi. Yarış iki takım arasında geçti. Küme düşme potası çok daha keyifliydi. Heyecan sın dakikaya kadar sürdü. Bu kadar büyük puan farkı olması bence iyi değildi. İnşallah önümüzdeki sene daha çok kulübün katıldığı bir yarış olur. Biz zaten 24. şampiyonluğa kenetlenmiştik. Geçen sene bir takım vardı ve ona bir takviye yapıp şampiyonluğa ulaştık. Daha erken de şampiyon olabilirdi. Ama bazı parametreleri burada açıklamaya gerek yok. Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Özellikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon bir tık daha yukarı çekeceğiz." dedi.

MAÇLARA ÇOK TALEP VAR

Özbek şunları söyledi; "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü oynamadık. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacağız. Bu sezonki format biraz daha değişik olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım. Onun için çalışmalarımızı yapıyoruz. İç saha maçlarımız çok talep görüyor. Stadın kapasitesini artırma düşüncesi hakim. Eğer Galatasaray Stadı 70 bin kişilik planlansaydı taraftarlar doldururdu. Galatasaray seyri güzel futbol oynadığı için talep artıyor. 230 tane locamız var yaklaşık, 70 tane de bekleme listesi var. Talep artıyor! Bu Galatasaray'ın seyredenleri memnun ettiğini gösteren bir olay. Bu bize de şevk veriyor.

FENERBAHÇE MAÇI ÖRNEK OLDU

Öyle bir seviyeye geldik ki kombine satışlarını direk ben takip ediyorum. Bıraksak bir günde bitecek. Galatasaray'ı teşvik eden, bağıran, destek veren taraftara ihtiyaç var. Ona göre planlama yapıyoruz. Fenerbahçe maçında bunun etkisini gördük. 6 puan farkla maça çıktık. O takımın performansını etkiledi. Tesadüf bir gol yedik ve 1 hafta uzadı. Belki de uzaması iyi oldu. Galatasaray'da şampiyonluklar alışkanlık haline geldi. Ufacık çocuğa sorsan şampiyon Galatasaray olur der. 2023'te 23., 2024'te 24. şampiyonluk gelince ister istemez 2025'te de 25. şampiyonluğu istiyorsunuz. Yaklaşık 50 senelik bir ticaret hayatım var. Eğer birine güveniyorsanız ona hareket kabiliyetini sağlamak zorundasınız. Florya'ya gidip orada gözükmek gerekmiyor.

ERDEN TİMUR'A SAYGI DUYDUM

Erden kardeşimi göreve ben getirdim. Seçime girmedi, sportif AŞ. atamayla oluyor. Biz daha önce de çalışıyorduk. Ben başkanken 2016'da forma sponsorumuzdu. Galatasaray'la ilgisi Mustafa Cengiz döneminde de devam etti. Biz 2022'de seçilince tekrar çağırdım. Başarılı bir dönem geçirdik. İşi delege ettikten sonra o kişinin işine müdahale etmemize gerek yok. Galatasaray bir başkanlık sistemi. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün sonunda hesap başkana sorulur. Bu manada biz de Erden Timur'un başarılı olması için elimizden geleni yaptık. Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim. Bana işleriyle ilgili, ailevi bazı problemleri olduğu noktasında devam etmek istemediğini söyledi. Bu gönüllü yapılan bir iş. Saygı duydum. Bu dönemde bizimle olmayacak.

"ELEŞTİRİLERE TAHAMMÜLLÜ OLMANIZ LAZIM"

Galatasaray'ın futbol aklı kim olacak? sorusuyla çok karşılaşıyorum. Erden Timur ile faaliyet unsurumuz farklıydı. Daha sonra futbolla ilgilenmesini rica ettim ve kabul etti. Bu sene ise olmayacağını söyledi. Buna alışmak lazım. Galatasaray başka kulüplere benzemiyor. Bizde eleştiri her zaman ön planda geliyor. Galatasaray bu şekilde büyümüş. Benim daha önceki dönemlerimi hatırlayın. Her türlü ağır eleştiriye maruz kaldık. Bu eleştirilerden dolayı Galatasaray'a küsmek son derece yanlış. Erden genç bir ve hassas bir kardeşim. O bu eleştirilerden rahatsız oldu. Ama eğer Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız bu eleştirilere tahammüllü olmanız lazım.

FİKİR AYRILIĞI HER ZAMAN YAŞANIR

Fikir ayrılığı Galatasaray'da her zaman vardır. Herkesin aynı şeyi söylemesi normal bir şey olmaz. Fikir ayrılığının getirdiği pozitif şeyler de çoktur. Daha önceki başkanlık dönemlerimizde yaptığımız hatalar elbet vardı ama bu dönemde bu hataları yapmamaya çalıştık.

26 senede 9 başkan değişmiş olması bence iyi bir şey. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir dünya markasını yönetmek kolay bir şey değil. 26 sene dediğiniz zaman futbol ekonomisinin nerelere geldiğini de düşünmek lazım. Herkes eleştirilebilir. Genel kurul sizi kantara çıkarır. Bu genel kurul başarılı olan herkesi desteklemiştir. Başka takımlarla Galatasaray'ın yapısını kıyaslamak mümkün değil.

GALATASARAY'I YÖNETMEYE GELDİM

Teknik ekip ve scout ekibimiz değişmedi. Yönetim kurulundan birinin o sistemin içine girme ihtimali olabilir mi? Futbol aklı orada oluşuyor. Eksikleri hoca tespit ediyor ve scout ekibiyle çalışıyor. Yönetim hocanın koyduğu hedefle takımı kurmak. Erden Bey'in oradaki fonksiyonu oradaki düzenle ilgili. Yapılacak bütün harcamalarda son imza başkanın imzasıdır. Birinin bu koordinasyonu sağlaması lazım. Bu bir ekip işi! Tek bir kişiyle bunu adlandırmak doğru değil. Ayhan Akman var sportif direktör Cenk Ergün var. Futbol aklını oluşturmak için Galatasaray'a gelmedim. 17 branşıyla birlikte Galatasaray'ı yönetmeye geldim.

BANKALAR BİRLİĞİ BORCUNDAN ÇIKMAK DİĞER TAKIMLARI MOTİVE ETTİ

Florya projesi Galatasaray için önemli ama sadece Galatasaray için önemli değil. Biliyorsunuz ki Bankalar Birliği diye bir konsorsiyum var. Bu borçlanmanın getirdiği faiz yükü kadar bu yapılandırmanın şartları da Galatasaray için çok önemliydi. Bu sistem bazı kısıtlamalar getiriyor. Biz Bankalar Birliği konsorsiyumunu ikna ederek bu yapılandırmadan çıkacağımızı belirttik.

Mayıs ayı itibariyle Bankalar Birliği'ne olan borcu bitirmemiz mümkündü ama bazı eleştiriler gelince apar topar bitirmek yerine yeni yönetime bırakmak istedik. Şimdi sevinerek söylüyorum diğer takımlar da böyle yapmaya başladı. Bunu bana konsorsiyum bankaları da söyledi ve teşekkür etti. Diğer kulüplere de teşvik olduğunu söylediler.

Galatasaray, sponsorluk gelirlerini yeteri derecede artırmış bir kulüptü. Bu gelirler Bankalar Birliği borcunu kapattıktan sonra size daha geniş bir finansal alan bırakıyor. Florya'dan gelecek para büyük bir para. Borçları kapattıktan sonra gelen geliri oluşturduğumuz fona bırakacağız. Bütün gelirler bu fonda toplanacak ve yönetimler de bu fonun sadece getirisini kullanacak. Florya projesi sadece futbol değil diğer amatör branşlar için de önemli.

TRANSFER MÜJDESİ VERDİ

Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeye bilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor.

Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz.

O kadar geniş bir kadromuz vardı ki performans almamız oyuncun devamlı oynamasıyla alakalı oldu. Sürekli oynayamayan oyuncunun performansı düşüyor. Yanlış oyuncu transfer ettiğimizi düşünmüyorum. Geniş kadro sebebiyle şans bulamayan oyuncular oldu. Tek tek baktığımız zaman bu oyuncuların hepsi yıldız seviyesinde oyunculardı. Bu sene daha zor transfer dönemi geçireceğiz. Göndermek zorunda olacağımız oyuncular da var."