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Varşova'da 90'ıncı dakikada yıkıldık! Polonya 2-1 Türkiye | MAÇ ÖZETİ

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takımımız, turnuva öncesindeki son maçına Polonya karşısında çıktı. Millilerimiz ilk yarıda Swiderski'nin golü ile 1-0 geriye düştü. İkinci devrede Vincenzo Montella yaptığı değişikliklerle takımını oyuna ortak etti. Barış Alper 78'de skoru eşitledi. Zalewski'nin 90. dakikada attığı golle millilerimiz sahadan mağlup ayrıldı. İşte karşılaşmada yaşananlar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 21:01 Güncelleme 11 Haziran 2024, 12:48
Varşova’da 90’ıncı dakikada yıkıldık! Polonya 2-1 Türkiye | MAÇ ÖZETİ

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Türkiye A Milli Futbol takımı Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e sayılı günler kala son hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı. Bizim Çocuklar Varşova'da oynanan mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

POLONYA TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

Polonya: Fabianski; Bereszyński, Glik, Bednarek, Jędrzejczyk; Zielinski, Klich, Krychowiak, Kurzawa; Piatek, Lewandowski.

Türkiye: Mert Günok, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy



SEMİH İLK KEZ 11'DE

Milli takımımızda Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy ilk kez 11'de forma şansı buldu. Golcü yıldız kendisine verilen şansı golle süslemeyi başaramadı.İkinci yarıda ise yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA

Vincenzo Montella, Real Madrid'de oynayan Arda Güler'i oyuna aldı. Genç futbolcu sahaya çıktığı andan itibaren hücuma zenginlik katarken arkadaşlarına da birçok kez servis yaptı. Ayrıca kaleyi de fırsat bulduğunda denemeyi ihmal etmedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ DEVAM ETTİ

Ekibimizde dakikalar 78'i gösterdiğinde sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı. Galatasaray'ın yıldızı ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru dengelemeyi başardı.

GÜRCİSTAN İLE BAŞLIYORUZ

A Milli Futbol Takımımız Polonya ile oynadığı maçın ardından 16 Haziran'da EURO 2024'teki ilk karşılaşmasına çıkacak. Gürcistan ile kozlarını paylaşacak olan kırmızı beyazlılar sonrasında Portekiz ve Çekya ile 3 puan mücadelesi verecek.

İKİ TAKIM EURO 2024'TE MÜCADELE EDECEK

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek isteyen Türkiye ve Polonya zorlu takımlara karşı mücadele verecek.

D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri arasında Hollanda, Fransa ve Avusturya gibi önemli takımlar yer alıyor.

Ay-yıldızlı temsilcimiz ise Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

SZYMANSKI 45 DAKİKA

Rakip Polonya'nın en önemli oyuncularından biri olan Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski ikinci devrede oyuna dahil edildi. 24 yaşındaki oyuncu ülkesi adına skor değiştirmeyi başaramadı.

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