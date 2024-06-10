Varşova’da 90’ıncı dakikada yıkıldık! Polonya 2-1 Türkiye | MAÇ ÖZETİ

Türkiye A Milli Futbol takımı Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e sayılı günler kala son hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı. Bizim Çocuklar Varşova'da oynanan mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Türkiye A Milli Futbol takımı Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e sayılı günler kala son hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı. Bizim Çocuklar Varşova'da oynanan mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
POLONYA TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER
Polonya: Fabianski; Bereszyński, Glik, Bednarek, Jędrzejczyk; Zielinski, Klich, Krychowiak, Kurzawa; Piatek, Lewandowski.
Türkiye: Mert Günok, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy
Milli takımımızda Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy ilk kez 11'de forma şansı buldu. Golcü yıldız kendisine verilen şansı golle süslemeyi başaramadı.İkinci yarıda ise yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.
ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA
Vincenzo Montella, Real Madrid'de oynayan Arda Güler'i oyuna aldı. Genç futbolcu sahaya çıktığı andan itibaren hücuma zenginlik katarken arkadaşlarına da birçok kez servis yaptı. Ayrıca kaleyi de fırsat bulduğunda denemeyi ihmal etmedi.
BARIŞ ALPER YILMAZ DEVAM ETTİ
Ekibimizde dakikalar 78'i gösterdiğinde sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı. Galatasaray'ın yıldızı ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru dengelemeyi başardı.
GÜRCİSTAN İLE BAŞLIYORUZ
A Milli Futbol Takımımız Polonya ile oynadığı maçın ardından 16 Haziran'da EURO 2024'teki ilk karşılaşmasına çıkacak. Gürcistan ile kozlarını paylaşacak olan kırmızı beyazlılar sonrasında Portekiz ve Çekya ile 3 puan mücadelesi verecek.
İKİ TAKIM EURO 2024'TE MÜCADELE EDECEK
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek isteyen Türkiye ve Polonya zorlu takımlara karşı mücadele verecek.
D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri arasında Hollanda, Fransa ve Avusturya gibi önemli takımlar yer alıyor.
Ay-yıldızlı temsilcimiz ise Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.
SZYMANSKI 45 DAKİKA
Rakip Polonya'nın en önemli oyuncularından biri olan Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski ikinci devrede oyuna dahil edildi. 24 yaşındaki oyuncu ülkesi adına skor değiştirmeyi başaramadı.