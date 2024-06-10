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⚽ TRANSFER DERBİSİ! Fenerbahçe ile Galatasaray yıldız oyuncunun peşinde... Tercihi hangi takım olacak?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe ile Galatasaray, transfere büyük bir emek harcıyor. Sarı kırmızılılar beşinci yıldızı göğsüne takmak, sarı lacivertliler ise uzun süredir ulaşamadığı zirveye çıkmak amacında. İki takımın da listesinde dünya yıldızları bulunuyor. Zaman zaman yolları da kesişebiliyor. Bir yıldız iki takım arasında tercih yapmak zorunda kalabilir. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe mi yoksa son 2 sezonun şampiyonu Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray mı bu savaşın galibi olacak? Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 21:49 Güncelleme 10 Haziran 2024, 21:50
⚽ TRANSFER DERBİSİ! Fenerbahçe ile Galatasaray yıldız oyuncunun peşinde... Tercihi hangi takım olacak?

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Geride kalan sezonda ortaya koydukları mücadele ile birbirlerine zor anlar yaşatan Galatasaray ile Fenerbahçe, yeni döneme de iddialı hazırlanıyor. İki ezeli rakibin saha içindeki kadar transferdeki düellosu da sürüyor. Aynı oyuncu için girişimlerde bulunan iki yönetimin hangisinin savaşı galip bitirceği merakla bekleniyor.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak 24'üncü kez mutlu sona ulaşmayı başaran Galatasaray, yaz çalışmalarına erken başlamıştı. Sarı kırmızılılar nokta atışları yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk sezon değerlendirmesi, transfer ve takımın geleceğine dair birçok açıklamada bulundu. Buruk, Jose Mourinho hakkındaki sözlerine de açıklık getirdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"11 aylık bir maraton oldu bizim için, Şampiyonlar Ligi elemeleri, lig maçları kupa maçları... Benim yorgunluğumu üzerimden alan şeyler kazanmaktı. Bir 10 maçlık bir de 17 maçlık galibiyet serisi yaptık. Şampiyonlar Ligi bence çok güzel tecrübeydi. Galatasaray adını tekrar Avrupa'ya hatırlatmak oldu. Manchester United galibiyeti, Bayern Münih maçları... Hem Şampiyonlar Ligi oynayıp hem ligde başarılı olan takım yoktu uzun zamandır. Önümüzdeki sene bence bunun daha fazlasını yapacağız.

102 puanlık rekorla Türkiye'de hiç olmamış bir şeyle şampiyon olduk. Başakşehir'le şampiyon olduğumuzda 69 puanla olmuştuk. Avrupa'da da 102 puan ses getirdi. Bir sonraki şampiyonluk inşallah daha önemli olur. Hedefimiz 25. şampiyonluk 5. yıldız."

SEZONUN KIRILMA MAÇI

"Kasımpaşa maçı, son dakika golleriyle 4-3 kazanmamız ve Karagümrük maçında Berkan'ın son dakika golüyle kazanmamız. Zor deplasmanlarda kazandık. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanlarında kazandık. Konya maçına çok net bir şekilde başladık ve içimden dedim ki bu maçı kesin kazanacağız."

FENERBAHÇE YENİLGİSİ

"Oraya 6 puan farkla girmemizin maçın havasını bizim açımızdan azalttığını düşünüyorum. Maç öncesi oyunculardan bunu görmedim ama bu olabiliyor. Diğer takımın motivasyonu da Galatasaray'ı şampiyon yapmamak bu arada. Bizim maçımızda olmasın düşüncesiyle motive oldular. Bence ligde oynadığımız en kötü maçtı. Hepimiz; kendimi de onun içine koyuyorum."

ICARDI YORUMU

"Beşiktaş maçı Bayern Münih öncesiydi. Icardi o andan sezon sonuna kadar neredeyse hiç yüzde 100 olmadı. İki sene Icardi bizle sezon başı yapmadı. Bir oyuncu için sezon öncesi kampı çok önemli. Icardi'siz olmaz bizim takım, onun yüzde 50'siyle bile sahada olması önemli. Koşmasa bile, durduğu yer ve arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlar bunlar çok önemli. Önümüzdeki sezon çok daha hazır bir şekilde Galatasaray formasını giyecektir."

TRANSFERDE HATA YAPILDI MI?

"Bir sene önce sezon geç bitti. Bir anda ön elemeyle sezona hızlı başladık. Transferde yüzde 100 tutturursanız muhteşem. Bu kadar geniş bir kadroyla bütün transferlerin tutması için sahaya 15-16 kişi çıkmanız lazım. Transfer başarısı tabii ki tartışılabilir. Bir gerçek var. Bir önceki sezonun oyuncuları üzerinden iskeletimizi kurduk. Angelino benim çok beğendiğim bir oyuncu. Oyuncular üzerindeki baskılar değişebiliyor. Kerem Demirbay'ın ikinci yarı performansı, Davinson Sanchez, Köhn'ün ikinci yarıda transferi. Zaha belli bir yere kadar katkı verdi."

ZAHA'NIN SİTEMKAR PAYLAŞIMI

"Zaha'yı seviyorum, duygusal bir oyuncu. İlk defa İngiltere dışına çıktı. Biz de belli bir yere kadar önemli bir katkı verdi. Ben forma konusunda çok adil davrandığımı düşünüyorum. Hep iyi olanın oynadığını düşünüyorum. Bir Alanyaspor maçı vardı. 7 tane Premier Lig oyuncusu kulübede forma bekliyordu."

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

"Süper Kupa'ya Fenerbahçe'nin çıkmama nedenini söyleseler anlarım. Neden çıkmadıklarını kimse bilmiyor. Siz kendi taraftarınıza ne diyebilirsiniz 10 sene şampiyon olamadıktan sonra. 2 sene sonra Galatasaray'ı yenme sevincini de haklı buluyorum. 10 kişiyle kazanmışsınız önemli bir galibiyet. Bu bir maraton. Burada 11 aylık emek var. Haksızlık dedikleri 3 Beşiktaş şampiyonluğu var. 1 Başakşehir şampiyonluğu var. Hepsine haksız diyorlar aslında. Fenerbahçe beni yendiyse, elimi uzatıp tebrik etmem gerekir. Ama o maçı şampiyonluk maçı olarak değerlendirirseniz komik duruma düşersiniz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFLERİ

"İsteğimiz iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne girmesi. Yeni format içerisinde kazanmanın önemi daha çok öne çıkıyor. 3 puan çok daha önemli. Biraz daha kazanmaya yönelik bir formül olması hoşuma gitti. Geçen sene Bayern Münih bile mesela Kopenhag maçına rotasyonlu çıktı. Burada son maça kadar mücadele devam edecek. 36 takımın 24'ü devam ediyor. Tecrübemizin daha yüksek olacağını düşünüyorum. Burada tabii ki oynayacağınız takımlar çok önemli."

EURO 2024

"Kendi oyuncularımızı izlemek için, ülkemize destek olmak için bir iki maça gideceğim. Portekiz maçına gitmeyi düşünüyorum. 5 tane oyuncumuz var. Takımımıza da hocamıza da güveniyorum. EURO'daki Türkiye'nin ilk golünü atmıştım. Daha sonra Inter'e gittim. Orada kaleci Toldo ve Materazzi vardı. Maçta boy avantajımı kullanarak kafayla golü atmıştım. (Gülerek) Onlarla bunu konuşurduk. Belki son hazırlık maçları Milli Takım için iyi geçmedi ama turnuvada iyi işler yapacağımızı düşünüyorum.

Barış Alper'in çok mevkili olması Milli Takım için de güzel. Sol beki sağ bekten daha oynadı. Bu tür oyuncular bize fayda sağladı."

KEREM AKTÜRKOĞLU DEVAM EDECEK Mİ?

"Ben Kerem ile devam etmek isterim. Takımın kaptanlarından biri ve iki şampiyonlukta da büyük payı var. Bazen hakkının verilmediği onun da üzüldüğü yerler oluyor. Hata yapmaktan korkmuyor. Kerem'in devam etmesini istiyorum ama Kerem'in Avrupa'yla ilgili hep bir hayali olduğunu düşünüyorum. Bu da kulübe gelecek teklifle düşünülür. Onun istediği gibi olur mu, kulübün istediği gibi olur mu? Bunlar da önemli. Sacha Boey hiç beklemediğimiz bir yerde 30-35 milyonluk paketle satıldı. Kulüp için çok önemli. Benim için çok zordu ama o boşluğu bir şekilde kapattık."

TRANSFER PLANLAMASI

"Zeki'yle biz devre arasında ilgilendik. O zaman devam etmek istediğini söylemişti. Bu transfer dönemi için herhangi bir görüşmemiz olmadı. Yusuf Yazıcı'yla hiç görüşmemiz olmadı. Kendisinin de başka ülkeleri düşündüğünü duydum. Sol ayağı çok kaliteli. Kramer'in Goretzka'ya "Come to Galatasaray" dediğini bilmiyordum. Bunu duymamıştım. Ben bir Goretzka'yı hemen arayayım. (Gülerek) Manchester United'dan oyuncu almak kolay bir şey değil. McTominay de maliyetli bir iş olur. Bunlar hep takip ettiğimiz, araştırdığımız oyuncular. Ama dediğim gibi böyle transferler kolay olmuyor."

JOSE MOURINHO YENİ BİR MEYDAN OKUMA MI?

"Ben yeni bir meydan okuma gibi düşünmedim. Rakibimizden çok kendi başarıma odaklanıyorum. Kendi başarımıza odaklandığımız için 102 puanla şampiyon olduk. Mourinho'nun Türkiye'de çalışması çok değerli. Son 3 senede Avrupa'da oynadığı 2 final var. Uzun süredir şampiyonluk yarışı içinde olmadı. Onun için de yeni bir meydan okuma olacak. Ben Beşiktaş'ın van Bronckhorst hamlesini de çok önemli buluyorum. Belki az konuşuluyor ama Beşiktaş da çok başarılı bir teknik direktör getirdi. Zaten Trabzonspor'un hocası belli, 4 takımın da iddialı olacağı aşikar."

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ

"Bir yandan böyle Real Madrid, Manchester City gibi takımlarla yarışıp nasıl şampiyon olacaksınız diye düşünüyorsunuz. Bir yandan da bu takımlarla oynayınca mücadele edilebileceğini anlıyorsunuz. Mesela bu sene Dortmund o kupayı kazanmaya yaklaştı. Dortmund ile de aramızda çok fark olduğunu düşünmüyorum. Ümidimiz kaybetmeyelim."

JOSE MOURINHO DÜMENDE

Fenerbahçe'deki transfer operasyonunu ise Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiyor. İstediği isimleri yönetime ileten deneyimli çalıştırıcı görüşmelerde de aktif rol oynayarak bire bir temas kuruyor.

TRANSFERLER AÇIKLANACAK

Başkan Ali Koç'un bir kez daha Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak görevine devam ettiği seçim sonrasında artık gözler transfere çevrildi. Sarı lacivertlilerde birçok yıldızın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY PEŞİNDE

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, geçen sezon en çok sıkıntı çektiği iki bölgeden biri olan orta sahanın göbeği için dünyanın sayılı oyuncularından birini istiyor.

KRUNIC'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Ezeli rakibi Fenerbahçe'de devre arası kadrosuna kattığı ancak memnun kalmadığı Krunic yerine orta saha takviyesi düşünüyor. Orta saha rotasyonundan birkaç oyuncunun eksileceği düşünülen Fenerbahçe'de bu transfer için ciddi şekilde girişimlere başladı.

DEĞERİ 35 MİLYON EURO

İki kulübü karşı karşıya getiren yıldız Khepren Thuram. 35 milyon Euro piyasa değeri olan Thuram'ın transferinin, sözleşmesinin son yılına girmesi sebebiyle 15 milyon Euro bandında bir bedelle sonuçlanabileceği iddia ediliyor.

DEV TAKIMLAR PEŞİNDE

Avrupa'dan çok ciddi talipleri bulunan Fransız milli oyuncu için, Barcelona, Roma, Manchester United gibi pek çok dünya devinin sırada olduğu biliniyor.

HEDEF KISA YOLDAN BİTİRMEK

Elini çabuk tutmak isteyen 2 dev, kulübünü ikna edip, oyuncu ile ikna edebilmenin hesaplarını yapıyor.

KHEPHREN THURAM KİMDİR?

Henüz 15 yaşındayken Monaco altyapısına transfer olan Thuram, altyapı eğitimini tamamladıktan 2 yıl sonra bonservissiz bir şekilde Nice takımına transfer oldu. Burada gösterdiği üstün performans ile Fransa Milli Takımı'na kadar yükselen Khephren Thuram, mevkisinde dünyanın sayılı isimlerinden biri olarak anılıyor.

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