PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan yeni hamle: Orta saha pozisyonu için Al- Nassr’ın Fildişili yıldızı Seko Fofana’ya kancayı taktı

Orta saha transferine yoğunlaşan Galatasaray, Al- Nassr’ın Fildişili yıldızı Seko Fofana’ya kancayı taktı. Cimbom’un, oyuncunun menajeriyle görüşüp, şartları sorduğu gün yüzüne çıktı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Galatasaray’dan yeni hamle: Orta saha pozisyonu için Al- Nassr’ın Fildişili yıldızı Seko Fofana’ya kancayı taktı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray, orta saha pozisyonuna bir takviye yapacak. Aslan, rotasını Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen Seko Fofana'ya çevirdi.

MENAJERİYLE SICAK TEMAS
Sergio Oliveira ile yola devam etmeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılı kurmaylar, 29 yaşındaki Fildişili futbolcunun menajeriyle temas kurdu. Detaylı bir mali araştırma içine giren Galatasaray'ın, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede şartları sorduğu öğrenildi. Aslan'ın, Seko Fofana transferinde kiralama seçeneğini de masada tuttuğu öğrenildi. Geçen sezon Al-Ettifaq ekibinde kiralık olarak oynayan 1.85 boyundaki futbolcunun Al-Nassr ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA
Merkez orta saha, 10 numara ve ön liberoda görev yapabilen, sağ ayağını da etkin şekilde kullanan Fofana, daha önce Lens, Udinese, Manchester City, Fulham ve Lorient gibi ekiplerde de top koşturdu. 2023 yılında 32 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Fofana'ya en güncel verilere göre; 16 milyon Euro değer biçiliyor. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde 363 mücadelede, 51 gol ve 35 de asisti bulunuyor. Geçen sezon 33 karşılaşmaya çıkan Fofana, 4 gol atarken, 3 de asist katkısı vermeyi başardı.

FİLDİŞİ İLE 5 GOL
Fransa adına milli takım alt yaş kategorilerinde oynayan daha sonra tercihini Fildişi'nden yana kullanan Galatasaray'ın transfer gözdesi Fofana, milli formayla 12 maçta 5 gol attı. Yıldız oyuncu, ülkesinde de öne çıkan futbolculardan biri olarak gösteriliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı saldırısının perde arkası ortaya çıktı! İstihbarat ABD’den! Filistinli gibi sızmışlar
Yatırımcıların göz bebeği Türkiye! 2 ay ayda 1 trilyonluk artış
İHH
Başkan Erdoğan’ın daveti ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor
Promosyona Temmuz zammı: Emekliler dikkat! Maaşlardaki artış bankaların ödemelerini nasıl artıracak? Kimlerin alabileceği promosyon yükselecek?
Galatasaray’dan yeni hamle: Orta saha pozisyonu için Al- Nassr’ın Fildişili yıldızı Seko Fofana’ya kancayı taktı
Kuduz karantinası ilan edilen bölgeden 35 köpeği kaçıran ’Köpekvelisi’ mahlaslı kadın gözaltına alındı
SON DAKİKA | Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan erken seçim çağrısı! Ulusal Meclis’i feshetti
Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Programı’nda gençlerle bir araya geldi
Soykırım kabinesinden peş peşe istifalar: Önce Gantz sonra Eisenkot | Netanyahu’yu yerden yere vurdu
’YKS soruları sızdırıldı’ yalanı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Resen soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe başkanını seçti! Ali Koç yeniden başkanlık koltuğunda oturacak
Kim Milyoner Olmak İster’de Müge Anlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu sordu yarışmacı soğuk terler döktü! Ayşe Teyze’nin kaybolan Maviş’i...
Galatasaray Roma’nın yıldızı için harekete geçti! Görüşmeler başladı... Gelmek istediğini söyledi
Kamuda tasarrufta yapay zekalı takip! 12 ay içinde devreye alınacak! TÜBİTAK çalışıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu
SON DAKİKA